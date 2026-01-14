Megaoperação mira braço do Comando Vermelho em MS

Além de MT, as ordens judiciais são cumpridas em Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Acre e São Paulo - Divulgação

Uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, na manhã desta quarta-feira (14), chamada Cartório Central, cumpriu ordens judiciais e mandados em todo o país. A ofensiva mira a organização criminosa do Comando Vermelho voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão, agiotagem e controle territorial, em Primavera do Leste e região.

Ao todo, estão sendo cumpridos 471 mandados judiciais, sendo 225 de prisão preventiva, 225 de busca e apreensão domiciliar e 21 medidas de bloqueio e indisponibilidade de valores, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste.

Além de MT, as ordens judiciais são cumpridas em Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Acre e São Paulo, com apoio das polícias civis dos respectivos estados.

As investigações começaram há pouco mais de um ano e identificaram o grupo que mantinha uma estrutura criminosa altamente organizada, com hierarquia, divisão de funções, controle financeiro próprio e logística para o tráfico de drogas e outros crimes.

Segundo a Polícia Civil, a facção exercia controle territorial, impunha regras internas e coordenava ações criminosas como tráfico de drogas, extorsão, agiotagem, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O grupo também mantinha um sistema próprio de arrecadação e cobrança de dívidas ilícitas, inclusive contra comerciantes da cidade, que eram pressionados a aceitar empréstimos com juros abusivos.

As apurações revelaram que o dinheiro do tráfico era utilizado para financiar empréstimos ilegais, caracterizando crime de usura pecuniária, previsto no artigo 4º da Lei nº 1.521/1951. Além disso, comerciantes locais eram alvos principais do esquema, que tinha como foco mascarar a origem ilícita dos recursos.

As cobranças eram respaldadas por integrantes do chamado “quadro de disciplina” da facção, responsável por aplicar punições, ameaças e até sequestros contra devedores ou agiotas independentes.

O delegado Rodolpho Bandeira, responsável pelas investigações, afirmou que todo o material apreendido será analisado e novas fases da investigação não estão descartadas.

“A operação representa um passo importante no combate ao crime organizado e no enfrentamento às facções que tentam se estruturar no interior do Estado e expandir sua atuação para outras unidades da federação”, destacou.

