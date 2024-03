"Melhor estratégia", vacinação nas escolas atinge metade do previsto

Em alerta

A estiagem se mantém estável, apesar do crescimento da seca intensa entre dezembro de 2023 a janeiro de 2024

De dezembro de 2023 a janeiro de 2024 foi registrado pelo Governo Federal a intensificação de 75% da seca em todo terrítório de Mato Grosso do Sul. Ainda conforme dados do Monitor de Secas, além de MS, os estados do Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Tocantins, tiveram problemas de seca intensa neste mesmo período.

Segundo dados da pesquisa, a região Centro-Oeste teve a maior intensidade do fenômeno com registro excepcional de seca, que atingiu 75% de Mato Grosso do Sul, a maior desde de setembro de 2022, quando somou-se 86% no total. Em contrapartida, o Estado registrou em janeiro o menor percentual de seca na região.

Ainda de acordo com a plataforma Monitor de Secas, o problema em Mato Grosso do Sul neste período foi a área seca moderada que passou de 9% para 17%. A condição mais severa foi em abril de 2023, quando o estado registrou 1% de seca grave.

Divulgação/ Percentual de área com seca em janeiro de 2024



Outras regiões.

Mais um estado que fica na região do Centro-Oeste e que teve registro de seca mais branda foi Goiás. No Distrito Federal houve o desaparecimento da seca moderada, enquanto Mato Grosso teve uma diminuição na redução da área de 67% para 60%.

De acordo com os dados do Monitor de Secas, gerenciado pelo governo federal, a região Centro-Oeste teve o maior número registrado de 94% de seca instável em todo seu território, sendo o maior registrado no monitoramento de secas desde o início deste ano.



