Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FACÇÃO CRIMINOSA

Membros do PCC em MS planejavam exibir armas em feiras agropecuárias, diz Gaeco

A célula da facção criminosa atua nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Ladário, Corumbá e Porto Murtinho.

João Pedro Flores

26/01/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou um grupo de cinco pessoas por integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação na região de Aquidauana e cidades vizinhas.

A instauração do procedimento ocorreu após a ocorrência de pichações em locais públicos para reivindicar territórios, intimidar grupos rivais e demonstrar força organizacional no Estado. O Gaeco destacou ainda a audácia dos criminosos, que planejavam portar armas de fogo em eventos públicos de grande circulação, como exposições agropecuárias, demonstrando desprezo pela segurança da população local.

A investigação aponta uma estrutura hierarquizada dedicada ao tráfico de drogas, demarcação de território e planejamento de crimes violentos. Todos os réus tiveram a prisão preventiva decretada.

De acordo com as descobertas feitas pelo Gaeco/MPMS, o grupo era liderado por um criminoso que exercia a função de “geral de disciplina” na facção. Ele era o responsável por coordenar as ações dos membros da célula nas ruas, manter o controle sobre os demais criminosos e aplicar sanções internas.

A ação penal foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e segue para fase de instrução processual, que começa pelos depoimentos da acusação. 

Plano de expansão

As apurações do Gaeco/MPMS apontam que o grupo planejava uma estratégia de expansão da "Regional Pantanal", subdivisão territorial da maior máfia existente no Brasil, fundada entre 2018 e 2019. Os criminosos atuavam nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Ladário, Corumbá e Porto Murtinho.

O grupo utilizava rotas alternativas para transportar drogas vindas da Bolívia, via Corumbá, escondendo em pneus para evitar fiscalizações. Uma das rodovias utilizadas para a prática criminosa era a "Estrada do 21" (MS-345), uma rota turística inaugurada em julho de 2024, liga as cidades de Anastácio e Aquidauana a Bonito. 

Tribunal do crime

Além do tráfico, os réus são apontados como participantes de “tribunais do crime”. Um dos casos citados envolve a execução de um ex-membro do PCC em Miranda, motivada por dívidas de drogas e pela migração da vítima para uma organização rival.

Entre os denunciados está um integrante que, mesmo custodiado no sistema prisional, mantinha comunicação ativa com os comparsas externos.

Na peça acusatória, o MPMS requer a condenação dos envolvidos pelo crime de integrar organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013).

Assine o Correio do Estado

Cidades

Homem é pego embarcando em ônibus com R$ 200 mil em drogas para SP

Cerca de 6 kg de "dry", ou "super haxixe", estavam na mochila do suspeito

26/01/2026 15h00

Compartilhar

Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, em ação conjunta com a Guarda Municipal, na tarde da última sexta-feira (23), enquanto se preparava para embarcar em um ônibus com destino a São Paulo.

Durante fiscalização de rotina na  Rodoviária de Dourados, os agentes identificaram atitude suspeita e sentiram um forte cheiro de maconha vindo da mochila do suspeito.

Com a suspeita levantada, foi realizada revista na mochila, onde foram localizados e apreendidos aproximadamente 6 kg da droga conhecida popularmente como “dry”, também chamada de “super haxixe” (derivado concentrado de cannabis) avaliado em mais de R$200.000.

Em razão dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial para a adoção das medidas legais. O preso afirmou que a substância teria origem em Coronel Sapucaia.

Cidades

Polícia localiza celulares avaliados em R$ 310 mil em carreta de minério em Campo Grande

Na cabine do caminhão, foram encontrados mais de 100 aparelhos celulares que seriam levados para São Paulo

26/01/2026 14h00

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF), durante vistoria em uma carreta com carga de minério, localizou 106 aparelhos celulares, avaliados em aproximadamente R$ 310 mil, na MS-040, em Campo Grande.

O bloqueio foi feito na rodovia que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. Em conversa com a equipe, o condutor do veículo apresentou informações desencontradas em relação ao destino da viagem.

Durante a vistoria, os policiais localizaram os aparelhos celulares na cabine da carreta.

O caminhoneiro, de 30 anos, que conduzia uma carreta Mercedes-Benz, contou que pegou os aparelhos em Ponta Porã e que deveria entregá-los em Presidente Prudente (SP). Pela entrega, receberia R$ 4 mil.

O caminhoneiro foi preso, e o material, avaliado em aproximadamente R$ 310 mil, foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

A fiscalização faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Denúncias anônimas podem ser feitas ao DOF, pelo canal direto com o cidadão, no telefone 0800 647-6300.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande
POR POUCO

/ 1 dia

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

2

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira
PROVA PRÁTICA

/ 1 dia

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio

5

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada