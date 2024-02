Mercado de trabalho: Prefeitura oferece cursos gratuitos de estética, administração e mkt digital

A partir dos 15 anos e sem limite de idade, os adolescentes e a população campo-grandense podem se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). Estaõ com inscrições abertas os cursos de Recepção e Secretariado, Design de Sobrancelha, Auxiliar Contábil, Primeiros Socorros, Vendas e Marketing Digital Módulo IV – Automação.

Os cursos serão ministrados na sede da Secretaria da Juventude, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3° andar, com exceção do curso de Design de Sobrancelha, que acontecerá na Unicesumar, situada na Rua Euclides da Cunha, 1216, Jardim dos Estados.

Para o curso de Marketing Digital Módulo IV – Automação, as aulas ocorrerão na faculdade Estácio. As inscrições estão disponíveis através do link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/.

Em caso de dúvidas ou para obter informações adicionais, os interessados podem entrar em contato com a Sejuv pelo telefone, também utilizado como WhatsApp: (67) 3314-3577.

Confira a programação dos cursos disponíveis com as datas e os horários:

Recepção e Secretariado (26 de fevereiro a 01 de março)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Design de Sobrancelha (26 de fevereiro a 28 de fevereiro)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Endereço: R. Euclides da Cunha, 1216, jardim dos Estados

Auxiliar Contábil (26 de fevereiro a 01 de março)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Primeiros Socorros (26 de fevereiro a 28 de fevereiro)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)



Vendas (26 de fevereiro a 01 de março)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)



Marketing Digital Módulo IV – Automação (26 de fevereiro a 01 de março)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 1800. Vila Célia

Programa Mulheres a mil

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) inaugura o curso de Assistente Administrativo como parte do Programa Mulheres Mil do Governo Federal. Com aulas programadas até maio no Cras Vida Nova, foram disponibilizadas 100 vagas para mulheres do Jardim Vida Nova e região, visando promover formação profissional e tecnológica, além do aumento da escolaridade para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O curso abrange temas como processos administrativos, recursos humanos, finanças, logística, vendas e certificará as participantes com 160 horas de formação. O objetivo do Mulheres Mil é promover a formação profissional e tecnológica articulada com o aumento da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O curso de Assistente Administrativo engloba temas como processos administrativos e atividades de apoio em recursos humanos, finanças, logística e vendas, atendimento a fornecedores e clientes, fornecimento e recebimento de informações sobre produtos e serviços, entre outros. As participantes receberão certificação de 160 horas.

Segundo a Diretora da Escola de Educação Profissional da Funsat, Adriana Assis, essa é a primeira vez que a Prefeitura Municipal de Campo Grande executa o Programa Mulheres Mil, em parceria com o Governo Federal.

“Esse programa tem uma metodologia própria para atender cada grupo de mulheres, a partir dos 16 anos de idade. Outra característica interessante, é que as aulas devem acontecer em local próximo ao endereço das alunas, facilitando seu deslocamento”, afirmou.

Por fim, Adriana explica que os cursos serão ofertados conforme a necessidade de cada região onde as mulheres estão inseridas, sendo feita uma análise prévia para a escolha da melhor temática.

“Neste caso, foi escolhido o curso de Assistente Administrativo, levando em conta a demanda de emprego no Vida Nova e região”, finalizou.

