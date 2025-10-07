Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Restrição

Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas; apenas autorizados poderão republicar

A empresa também afirma que está atuando proativamente na remoção de anúncios relacionados a esse contexto

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/10/2025 - 20h00
O Mercado Livre suspendeu a partir desta terça-feira, 7, os anúncios de bebidas alcoólicas destiladas até que a situação de crise de saúde pública associada aos casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil esteja melhor controlada nas esferas pública e privada.

A empresa afirma que, ainda que não tenha sido identificado nenhum caso relacionado em sua plataforma, "segue comprometida em proporcionar um ambiente seguro para seus milhões de consumidores no País".

Enquanto esta medida de restrição temporária estiver vigente, somente os vendedores autorizados pelas fabricantes poderão ter seus anúncios republicados, com base nas listas de vendedores fornecidas pelas próprias marcas.

"O Mercado Livre acompanha com atenção os casos recentes de intoxicação por metanol no país e lamenta a gravidade da situação, que impacta todo o comércio nacional. Estamos solidários com as pessoas afetadas e reforçando a segurança de nossos clientes dentro da categoria de destilados", afirma o vice-presidente Sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

A companhia lembra ainda que, conforme preveem os Termos e Condições de Uso, é proibida a venda de metanol e garrafas vazias de bebidas, assim como a comercialização de produtos sem registro ou sem as advertências obrigatórias; de bebidas acima da graduação alcoólica permitida; de destilados e fermentados com a expressão "Artesanal" (exceto cervejas, vinhos e derivados de uva); e a oferta de produtos que não possuem registro junto aos órgãos competentes.

"Se um anúncio irregular é identificado, além da sua remoção, o vendedor pode sofrer sanções, incluindo a suspensão ou inabilitação da conta", diz a política da empresa.

A empresa também afirma que está atuando proativamente na remoção de anúncios relacionados a esse contexto, seguindo a recomendação expressa de medidas preventivas da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), incluindo itens que, embora não possuam venda restrita ou proibida, podem contribuir para o agravamento da situação emergencial, como lacres de bebidas, por exemplo.

Metanol

Portugal doa medicamento para tratar intoxicação por metanol no Brasil

Embaixador português, Luís Faro Ramos diz que país foi o primeiro a responder pedido de ajuda do governo brasileiro

07/10/2025 18h30

Embaixador português, Luís Faro Ramos

Embaixador português, Luís Faro Ramos Divulgação

O governo de Portugal anunciou nesta terça-feira, 7, a doação ao Brasil de um primeiro lote de medicamentos para o tratamento de vítimas da intoxicação por metanol.

A remessa ocorreu após pedido de ajuda internacional do Ministério da Saúde. O governo português enviou ampolas de fomepizol injetável, medicamento que será usado em diferentes regiões do País. A quantidade não foi divulgada.

O fomepizol é usado como o antídoto para intoxicação oral por metanol, que pode levar a risco de morte.

O embaixador português, Luís Faro Ramos, destacou à Coluna do Estadão que Portugal foi o “primeiro país” a responder ao pedido de ajuda do governo brasileiro.

Há cinco dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou um edital para identificar fabricantes e distribuidores internacionais do Fomepizol, em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml.

O medicamento não tem registro sanitário no Brasil, por isso a necessidade de buscar fornecedores no exterior para dar conta da demanda emergencial no Sistema Único de Saúde (SUS).

No domingo, 5, a Anvisa autorizou a importação de 2,6 mil frascos, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - 100 deles foram doados e os 2,5 mil restantes comprados pelo Ministério da Saúde.

A doação envolveu, do lado português, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e o Instituto Camões.

Brasil tem 217 notificações de possível intoxicação

Até esta terça-feira, 7, o Brasil reúne 217 notificações de possível intoxicação por metanol após consumo de bebida. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 estão em investigação.

Pelo menos 13 Estados notificaram casos: São Paulo (que concentra cerca de 80% das notificações), Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

 

SAÚDE

Cervejas podem ser contaminadas por metanol?

Especialista aponta diferenças no processo de fabricação das bebidas fermentadas e destiladas

07/10/2025 18h15

Professor do curso de Enfermagem explica que é mais comum que ocorra intoxicação por metanol em destilados

Professor do curso de Enfermagem explica que é mais comum que ocorra intoxicação por metanol em destilados TRE/MS

Após a proliferação de novos casos de intoxicação e mortes relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, surgiu uma dúvida na população brasileira. É possível que a contaminação por metanol também ocorra em cervejas e outras bebidas fermentadas?

Segundo Luís Andrade, professor do curso de Enfermagem da Estácio, os riscos são muito mais frequentes em destilados, devido ao processo de fabricação. Ele explica que é mais comum que casos de intoxicação por metanol ocorram em destilados, pois em bebidas como a cerveja, o processo de fermentação com leveduras gera naturalmente o teor alcoólico, que costuma ser menor. Já nos destilados, há a necessidade de separar diferentes frações, chamadas de "cabeça, coração e cauda".
 
"Essa etapa é essencial porque é justamente no descarte da última fração que se eliminam substâncias tóxicas, como o metanol. Quando esse processo não é feito corretamente, ou quando há adulteração criminosa com adição de metanol, o risco de intoxicação aumenta. Por isso, bebidas fermentadas como a cerveja dificilmente estão associadas a esse problema”, explica.

Porém, o professor afirma que há bebidas que passam por processos mistos, como o vinho do Porto, que envolve fermentação e destilação. Nesse caso, o risco de presença de metanol não pode ser descartado.

Os sintomas da intoxicação por metanol costumam aparecer, em média, 12 horas após o consumo, mas o tempo pode variar de acordo com a quantidade ingerida. 

“No organismo, o metanol e o etanol competem pelos mesmos receptores. Essa disputa explica porque a administração de etanol é utilizada como antídoto em casos de intoxicação, já que o etanol ocupa os receptores, reduzindo a ação do metanol”.

De acordo com o especialista, o tratamento rápido é fundamental para a recuperação. Pacientes que buscam ajuda médica logo nos primeiros sinais, como visão turva, dor abdominal, náuseas e confusão mental, têm maiores chances de sucesso. Além do uso de antídotos, pode ser necessária hidratação intravenosa e, em casos graves, até hemodiálise para filtrar o sangue. A literatura médica mostra que os melhores desfechos ocorrem quando o atendimento acontece nas primeiras 12 a 24 horas após a intoxicação.

