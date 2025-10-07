Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas; apenas autorizados poderão republicar

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Mercado Livre suspendeu a partir desta terça-feira, 7, os anúncios de bebidas alcoólicas destiladas até que a situação de crise de saúde pública associada aos casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil esteja melhor controlada nas esferas pública e privada.

A empresa afirma que, ainda que não tenha sido identificado nenhum caso relacionado em sua plataforma, "segue comprometida em proporcionar um ambiente seguro para seus milhões de consumidores no País".

Enquanto esta medida de restrição temporária estiver vigente, somente os vendedores autorizados pelas fabricantes poderão ter seus anúncios republicados, com base nas listas de vendedores fornecidas pelas próprias marcas.

"O Mercado Livre acompanha com atenção os casos recentes de intoxicação por metanol no país e lamenta a gravidade da situação, que impacta todo o comércio nacional. Estamos solidários com as pessoas afetadas e reforçando a segurança de nossos clientes dentro da categoria de destilados", afirma o vice-presidente Sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

A companhia lembra ainda que, conforme preveem os Termos e Condições de Uso, é proibida a venda de metanol e garrafas vazias de bebidas, assim como a comercialização de produtos sem registro ou sem as advertências obrigatórias; de bebidas acima da graduação alcoólica permitida; de destilados e fermentados com a expressão "Artesanal" (exceto cervejas, vinhos e derivados de uva); e a oferta de produtos que não possuem registro junto aos órgãos competentes.

"Se um anúncio irregular é identificado, além da sua remoção, o vendedor pode sofrer sanções, incluindo a suspensão ou inabilitação da conta", diz a política da empresa.

A empresa também afirma que está atuando proativamente na remoção de anúncios relacionados a esse contexto, seguindo a recomendação expressa de medidas preventivas da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), incluindo itens que, embora não possuam venda restrita ou proibida, podem contribuir para o agravamento da situação emergencial, como lacres de bebidas, por exemplo.