Merenda escolar consome, por mês, 180 mil toneladas de hortifrúti da agricultura familiar

FUTEBOL

Mesmo com prazo de entrega em janeiro, novas demandas de reparos atrasaram a revitalização

Logo na entrada do Estádio Morenão é possível encontrar entulhos e sinalizações de obras em andamento Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com total de R$ 9,4 milhões investidos pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Processo de revitalização do Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), que segue em andamento desde julho de 2022, deve se estender até 2024.

Após descumprimentos de diversos prazos para a entrega do estádio Morenão, o principal palco do futebol sul-mato-grossense, que anteriormente estava previsto ser utilizado nos jogos do campeonato Estadual deste ano, não está nem nos planos para ser entregue durante o andamento do Campeonato Brasileiro da Série D, no qual o representante de Mato Grosso do Sul é o Operário Futebol Clube.

Em janeiro deste ano, o Correio do Estado entrou em cotato com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), responsável pelo projeto de reforma do estádio, e foi informado que a entrega dos reparos estava prevista para acontecer no dia da primeira rodada do Estadual.

"Na primeira etapa das obras do Morenão estão sendo realizadas reformas dos banheiros e vestiários da entrada principal do estádio. Também foi reformado o acesso que liga o segundo vestiário dos jogadores ao campo de futebol. A previsão de entrega é dia 22 de janeiro deste ano", informou o retorno da FAPEC em nota.

Porém o campeonato começou e terminou com os jogos das equipes de Campo Grande sendo realizados no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, que é administrado pela Prefeitura do município.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato novamento com a FAPEC, para atualizar a situação do andamento das obras, e questionar o motivo do novo atraso na entrega da revitalização do Morenão.

A fundação da UFMS informou que de forma geral "A fase relacionada à reforma dos banheiros e vestiários está em vias de ser finalizada, sendo que grande parte do acabamento se encontra concluído. Por sua vez, a fase relacionada à infraestrutura e as medidas se segurança contra incêndios está em vias de ser iniciada". E desta vez não citou oficialmente um novo prazo para a conclusão da reforma no estádio.

"No que tange à entrega do estádio para uso de práticas esportivas é importante lembrar que existem diversos fatores que podem impactar no prazo de conclusão das obras, dentre eles: o tempo de existência do estádio, o que propicia o surgimento de fatores inesperados à medida que avançam as reformas; licenças; aprovação das fases de execução pelas instâncias fiscalizadoras; execução adequada dos projetos pelas futuras contratadas, entre outros", respondeu a FAPEC em nota.

Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

A revitalização Morenão que segundo o governo do Estado, foi dividido em três etapas, de estrutura e banheiros, parte elétrica e acessibilidade e pânico, têm como objetivo adequar o estádio às normas de segurança atuais, para torcedores e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) que utilizam o espaço.

Além desses reparos, os vestiários estão com obras gerais, tanto do visitante como o do mandante, desde o ano passado.

Uma rampa para melhorar o acesso entre os vestiários e a entrada no campo de jogo está sendo feita.

OPERÁRIO

Único representante do Estado em uma competição nacional de futebol neste ano, o Operário Futebol Clube segue levando os seus jogos da quarta divisão do Campeonato Brasileiro no Estádio Jacques da Luz.

Em entrevista para o Correio do Estado, na metade do andamento do campeonato Estadual, o presidente do clube, Coronel Nelson Antônio, já havia informado o desejo do Operário de mandar as partidas do clube no Morenão reformado, assim que as obras terminassem.

"O Morenão é a casa do Operário, tem uma capacidade maior e possibilita uma arrecadação melhor, além de condições melhores para os atletas, estamos conversando com a FAPEC sobre o andamento da obra, mas tem uma empresa no meio de tudo isso, acredito que deve haver um esforço maior por parte dos envolvidos para que a reforma saia do papel, principalmente na Série D", disse o Coronel Nelson.

Contactado novamente nesta semana, Coronel Nelson se mostrou cético com a entrega da reforma do estádio neste ano, e também em dúvida se será concluido em 2024.

"Ainda contamos com o Morenão, mas achamos improvável ser entregue nesta Série D, acredito que o Morenão voltou ao estado que estava antes de 2017, de abandono total, vai ser muito difícil a gente conseguir os laudos do estádio, muita coisa foi perdida na reforma, e precisa ser refeito, na questão das exigências do Corpo de Bomberios, de acessibilidade e combate a incêndios", acrescentou o presidente do Operário.

(Colaborou Alison Silva)

