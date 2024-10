Mesmo com chuva, focos de calor continuam no Pantanal

OPERAÇÃO

Além do fechamento, a Operação Toque de Silêncio, como ficou conhecida, cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro de ativos financeiros e bens no valor de R$ 3 milhões

A Polícia Federal (PF), junto à Receita Federal, realizou o fechamento de um hotel em Dourados, por meio da Operação Toque de Silêncio, após as investigações apontarem que o estabelecimento servia como depósito de produtos ilegais oriundos do Paraguai.

A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (23) e, além de determinar a suspensão das atividades do hotel, também cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro de ativos financeiros e bens no valor de R$ 3 milhões

Segundo apurou os órgãos envolvidos nas investigações, o modus operandi do grupo era evitar abordagens policiais - já que tinha proteção constitucional do domicílio -, divisão de tarefas com troca de “equipes” e fracionamento do produto ilegal, de forma que, caso apreendido, não fosse confiscado toda a mercadoria de uma vez.

De acordo com a Receita, foram encontrados variados tipos de mercadoria, como: cigarros, perfumes, eletrônicos, relógios, roupas, equipamentos para a pesca, essência de narguilé, máquina de fazer aplicação de película de celular, etc. Esta ação é derivada de outra, apelidada de Operação Fronteira Legal, deflagrada há três anos, em setembro de 2021.

Sobre o nome da Operação Toque de Silêncio, o órgão fiscalizador explicou que foi apelidada assim “em referência à tradição militar conhecida como ‘Taps’, que simboliza o descanso e o encerramento das atividades. Essa simbologia reflete o destino do hotel, que teve suas atividades encerradas por ser, repetidamente, utilizado para a prática de crimes de contrabando e descaminho”.

No primeiro depoimento após a prisão, os flagrados afirmaram que o sócio-proprietário do hotel tinha partipação efetiva no crime. Todas as mercadorias encontrada foram encaminhadas à Receita Federal do Brasil (RFB). Veja fotos da Operação e alguns dos produtos encontrados no estabelecimento:

Guerra de Contrabando

A Receita Federal de Mato Grosso do Sul declarou ‘guerra’ ao contrabando no início da semana passada com mais de 62 veículos apreendidos e quase R$ 6 milhões em produtos ilegais. As ações, concentradas nos municípios de Dourados, Corumbá e Mundo Novo, visam combater o tráfico de drogas e a comercialização de mercadorias contrabandeadas.

Segundo a equipe policial, as apreensões ocorreram no âmbito da Operação Fronteira RFB, uma iniciativa deflagrada na última segunda-feira (14) para intensificar as ações em pontos de fronteira terrestre frequentemente utilizados em rotas de contrabando, descaminho e outros ilícitos.

Como parte da ação, foram realizadas fiscalizações em estradas, estabelecimentos comerciais, Correios e residências utilizadas como depósitos.

Em Corumbá e em Dourados, por exemplo, duas apreensões nos Correios somaram mais de 2.400 itens ilegais retirados de circulação.

No município de Dourados, equipes militares conseguiram encontrar um veículo recém-abandonado às margens da Rodovia MS-164 com 527 tabletes de maconha prensada, totalizando cerca de 600 kg de entorpecentes.

Já em Mundo Novo, foram apreendidos cerca de R$1 milhão em mercadoria, incluindo 3 veículos, eletrônicos de alto valor agregado, cigarros eletrônicos, perfumes, entre outros produtos diversos.

Em outra ocasião, na cidade de Ivinhema, a Receita Federal também apreendeu 4 veículos advindos de descaminho.

*Colaborou Alexandra Cavalcanti

**Fotos: Receita Federal

