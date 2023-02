Mesmo com segurança reforçada, moradores criticam carnaval de rua

O tradicional carnaval de rua na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, que retorna após a pandemia de Covid-19, contará com reforço policial de 150 agentes.

No entanto, apesar da ampliação do efetivo militar para os dias de folia, os quais já se intensificam a partir de hoje, moradores que vivem próximo à região reclamam que o número de agentes é insuficiente para garantir a segurança nos dias de evento.

A equipe de reportagem do Correio do Estado esteve presente, na tarde desta quinta-feira (16), na Esplanada Ferroviária para conversar com moradores do entorno do Armazém Cultural e da Feira Central sobre a organização do carnaval de rua com a presença dos blocos.

Mesmo acostumados com o barulho e o movimento intenso de pessoas na Esplanada durante o Carnaval, moradores da região, os quais não quiseram se identificar, reclamam que falta organização e estrutura para receber os foliões e os shows no local.

“Aqui vira uma bomba de tanta gente, que sempre vai além da Esplanada Ferroviária, chegando a 50 mil pessoas. Na rua onde ficam as pessoas, o asfalto é irregular e tem poste sem iluminação. Apenas um dia antes do evento, eles [prefeitura] trazem refletores para melhorar”, disse morador do centro da Capital.

A equipe de reportagem testemunhou no período vespertino que não havia nenhuma estrutura sendo montada para o Carnaval, apenas fiscais da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estavam presentes para delimitar o acesso de veículos, cercando o espaço com cones.

No local, fomos informados por um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) de que eles estavam repassando algumas instruções do evento aos moradores da região e que até a manhã desta sexta-feira três palcos serão montados na Esplanada para a realização de shows.

Conforme apurou o Correio do Estado, o maior incômodo dos moradores nos dias de folia é em relação ao estacionamento. Por conta dos shows nos locais, os moradores não podem transitar com os carros até as suas casas.

“Não dá para deixar o carro próximo da Esplanada à noite, já houve diversos casos de as pessoas quebrarem os vidros e roubarem nossos os veículos que ficam aqui. Temos que deixar os carros longe de casa e no dia seguinte ir andando buscá-los”, declarou um morador.

De acordo com o organizador da prefeitura, neste ano, os moradores receberão um adesivo para colocarem em seus carros, o qual dará acesso às intermediações do Armazém Cultural, onde os veículos podem ser estacionados nos dias do Carnaval.

Os moradores também relataram à equipe de reportagem que o espaço pós-festa fica imundo de sujeira e com cheiro de urina, porque os banheiros químicos disponibilizados no dia do Carnaval na Esplanada são insuficientes para as milhares de pessoas presentes.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, são esperados pelo menos 60 mil foliões nas ruas de Campo Grande durante as festividades do Carnaval.

Somente os blocos mais conhecidos de Campo Grande, como Cordão da Valu e Capivara Blasé, a expectativa é de reunir mais de 20 mil pessoas.

COMÉRCIO

O primeiro Carnaval sem restrições em virtude da pandemia, em Campo Grande, segundo a gerente do Bazar São Gonçalo, Rosane Aguni Metello, animou os foliões, que estão comprando acessórios e fantasias para os dias festivos.

Trabalhando com venda de produtos para o Carnaval há mais de 30 anos, Rosane acredita que sua loja especializada em fantasias para a época, localizada no centro da cidade, está recebendo cerca de 500 clientes por dia nesta semana.

“Como neste ano não vai ter restrição nenhuma, acredito que o movimento na loja aumentou 20% em comparação com o ano passado, estávamos esperando esse movimento desde a semana passada, melhorou no sábado e desde então vem crescendo”, disse.

A loja já estava montando o estoque dos produtos carnavalescos desde novembro do ano passado, para receber os clientes neste mês.

“Os produtos mais procurados são acessórios para os jovens, e também vendemos bastante fantasias para as crianças na loja”, acrescentou.

Saiba: A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, nesta sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, que segue até quarta-feira (22).

A Operação Carnaval visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência por meio dos acidentes de trânsito. Em Mato Grosso do Sul, 500 PRFs estarão distribuídos em 9 delegacias e 23 unidades operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais.

Assine o Correio do Estado