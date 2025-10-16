Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Alquimia

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

"Milhões de litros de metanol" foram comprados em nome da empresa, mas nunca foram entregues

João Pedro Flores

16/10/2025 - 18h47
A Brasq Química, empresa investigada na Operação Alquimia, na manhã desta quinta-feira (16), esteve envolvida em uma compra de grande quantidade de metanol recentemente, mesmo de portas fechadas desde o ano passado, segundo fontes apuradas pelo Correio do Estado.

Ainda de acordo com a apuração, "milhões de litros de metanol" foram comprados em nome da empresa, porém nunca foram entregues no local, ou seja, habilitando a prática criminosa de "laranja". 

O local não possui grande fluxo diário de pessoas, além disso, os moradores da Vila Albuquerque, local onde a empresa está situada, sequer acreditavam que a empresa estava funcionando. "Eu nem sabia que isso estava em funcionamento. Fiquei foi surpresa com a presença da polícia nesta manhã", disse uma moradora que não quis ser identificada. 

Outras 23 empresas envolvidas com a cadeia do metanol são investigadasOutras 23 empresas envolvidas com a cadeia do metanol são investigadas. Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A força-tarefa foi composta pela Polícia Federal (PF), Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Além da Capital, a operação ocorreu em uma fabricante de fertilizantes em Dourados e Caarapó, porém não foram encontradas irregularidades.

A operação ocorre de forma simultânea também em São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, atingindo 24 empresas envolvidas com a cadeia do metanol, que atuam desde a importação até sua suposta destinação irregular a fábricas clandestinas de bebidas e postos de combustíveis.

As empresas-alvo foram selecionadas com base em indícios de participação direta ou indireta na distribuição de metanol para fins ilícitos, incluindo importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas do setor sucroalcooleiro.

Alvos

  • Importadores, responsáveis pela entrada legal do metanol no país, usados em processos industriais e revenda
  • Terminais marítimos, onde são movimentados grandes volumes de metanol antes do encaminhamento a fábricas ou clientes
  • Empresas químicas, que compram o metanol para uso industrial, mas que, segundo as investigações, teriam desviado parte do produto para fins ilícitos, como a fabricação de bebidas
  • Destilarias, suspeitas de adquirir metanol de “noteiras” com notas fiscais falsas, indicando motoristas e caminhões que nunca chegaram aos destinos informados, caracterizando possível fraude documental
  • Usinas produtoras e distribuidoras de etanol anidro e hidratado, inseridas em pontos estratégicos da cadeia para o rastreamento de lotes possivelmente adulterados.
A operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa.A operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa

Além das três cidades de Mato Grosso do Sul, as ações ocorrem nas seguintes localidades:

  • Mato Grosso: Várzea Grande
  • Paraná: Araucária, Colombo e Paranaguá
  • Santa Catarina: Cocal do Sul
  • São Paulo: Araçariguama, Arujá, Avaré, Cerqueira César, Cotia, Guarulhos, Jandira, Laranjal Paulista, Limeira, Morro Agudo, Palmital, Sumaré e Suzano

Operações anteriores revelaram que o uso de metanol acima do permitido (menor que 0,1%) em bebidas vem crescendo, sobretudo em fábricas clandestinas, que utilizam produtos de baixo custo e alta toxicidade para falsificar bebidas vendidas em larga escala.

Segundo o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), o setor de bebidas alcoólicas sofre um prejuízo anual estimado em R$ 85,2 bilhões devido à adulteração, falsificação, contrabando e produção irregular, com grande impacto na sonegação de tributos e na concorrência desleal com empresas regulares.

A prioridade da força-tarefa é interromper a cadeia de distribuição irregular do metanol, identificar todos os envolvidos no esquema (da importação ao consumo final) e responsabilizar criminalmente os operadores dessa rede.

*Colaborou Alison Silva

CONDENADOS

MP mantém condenação de ex-vereadores por uso indevido de combustível, em Naviraí

O caso está ligado à Farra das Diárias e à Operação Atenas, que há onze anos afastou 13 vereadores do município

16/10/2025 16h30

A condenação inclui multa de R$ 17 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos

A condenação inclui multa de R$ 17 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí, apresentou as provas que sustentaram as condenações de Vanderlei Chagas, atual chefe de gabinete do prefeito Rodrigo Sacuno, e Cícero dos Santos, ambos ex-vereadores de Naviraí, por improbidade administrativa, em razão do uso indevido de combustível público em veículos particulares nos anos de 2013 e 2014.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou, por unanimidade, a condenação dos ex-parlamentares. A decisão, publicada nesta semana, mantém as penalidades aplicadas pela 2ª Vara Cível de Naviraí, incluindo multa de cerca de R$ 21 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos.

Na ação, movida em 2017, o MPMS expôs um esquema de fraudes nas verbas indenizatórias, no qual os ex-vereadores solicitavam ressarcimento por combustíveis usados em veículos particulares, e não para atividades oficiais.  

Segundo a Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja Barbosa, houve consumo bastante exagerado de combustível no período investigado e tais gastos não estavam vinculados ao exercício das funções públicas, caracterizando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.  

Condenações  

A condenação inclui multa de R$ 21.450,76, proibição de contratar com o poder público por cinco anos e pagamento de R$ 30 mil por danos morais coletivos. Este caso está diretamente ligado à “Farra das Diárias” e à Operação Atenas, que em 2014 resultou no afastamento de 13 vereadores de Naviraí, por acusações que vão desde corrupção até formação de quadrilha.  

O Tribunal rejeitou ainda as tentativas de redução das multas e reconheceu a proporcionalidade dos valores fixados. A decisão colegiada pode gerar inelegibilidade dos condenados, conforme a Lei da Ficha Limpa, embora a aplicação dessa medida dependa de análise da Justiça Eleitoral em caso de pedido de registro de candidatura.  

Além deste caso, o MPMS também comprovou a participação dos ex-vereadores em fraudes envolvendo diárias e relatórios falsos de viagens durante o mesmo período, o que resultou em outras condenações e punições administrativas.  

Com os recursos cabíveis ainda pendentes, como embargos e recursos especiais, a atuação do MPMS já representa um importante marco no combate à corrupção em Naviraí, demonstrando o compromisso das instituições estaduais em garantir transparência e ética no serviço público.

SAÚDE PÚBLICA

Ministério Público alerta para risco de bebidas adulteradas com metanol em MS

Promotor recomenda reforço na fiscalização de bares e supermercados e alerta para o perigo de produtos tóxicos à saúde

16/10/2025 16h20

Contaminação de bebidas com metanol é um risco

Contaminação de bebidas com metanol é um risco Foto: Sandro Araújo/Agencia Saúde DF

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu uma recomendação formal a bares, restaurantes e supermercados do Estado para que adotem medidas rigorosas de controle na compra e venda de bebidas, a fim de evitar a comercialização de produtos adulterados com metanol, uma substância altamente tóxica.

A ação, liderada pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, da 43ª Promotoria de Justiça da Capital, foi motivada por um alerta nacional sobre o risco à saúde pública.

A investigação do MP foi iniciada a partir de uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que alertou sobre o perigo da ingestão de bebidas contendo metanol. A Promotoria apurou que já existe um inquérito policial em andamento na Delegacia do Consumidor (Decon), em Campo Grande, sobre o tema.

O Ministério Público expediu uma recomendação à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas). O documento orienta os comerciantes a adquirirem bebidas apenas de fornecedores idôneos, com CNPJ ativo, e a exigirem sempre a nota fiscal eletrônica, conferindo sua autenticidade no portal da Secretaria de Fazenda.

A recomendação também instrui os estabelecimentos a criarem um procedimento de “dupla checagem” no recebimento de mercadorias, verificando rótulos, lotes e embalagens. Os funcionários devem ser treinados para identificar sinais de adulteração, como lacres violados, erros de ortografia nos rótulos ou odor de solvente.

Caso haja qualquer suspeita de fraude, a orientação do MP é de que a venda do lote deve ser imediatamente interrompida, as unidades devem ser isoladas, e a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil e o próprio Ministério Público devem ser notificados.

O promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida se reuniu pessoalmente com os presidentes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas) Amas para entregar a recomendação, reforçando que a omissão em impedir a venda de produtos fraudados pode acarretar responsabilização cível, administrativa e criminal.

Campo Grande e Mato Grosso do Sul são alvos de operação federal contra bebidas adulteradas

A operação Alquimia, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, a ANP e o Ministério da Agricultura, investiga um esquema nacional de desvio de metanol — substância altamente tóxica — usado na produção clandestina de bebidas alcoólicas.

Em Mato Grosso do Sul, as ações ocorreram em Campo Grande, Dourados e Caarapó, tendo entre os alvos a empresa Brasq Química, do ramo de cosméticos e perfumaria.

A força-tarefa busca rastrear a origem e o destino do metanol importado legalmente por empresas químicas e supostamente desviado para fábricas ilegais de bebidas e combustíveis. A operação ocorre simultaneamente em cinco estados e mira 24 empresas suspeitas de participação direta ou indireta na cadeia de distribuição irregular do produto.

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o mesmo metanol usado para adulterar combustíveis esteja sendo aplicado na fabricação de bebidas falsificadas, o que já causou mortes por intoxicação em várias regiões do país.

A ação é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que desmantelaram esquemas semelhantes. O objetivo agora é interromper a rede criminosa e responsabilizar os envolvidos no desvio e uso ilegal da substância.

