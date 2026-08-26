Mesmo sob chuva Corrida do Facho abre celebrações dos 127 anos de Campo Grande

Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26) - Marcelo Victor

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A chuva que marcou o início desta quarta-feira (26) não impediu a realização de uma das mais tradicionais provas esportivas de Campo Grande. A Corrida do Facho reuniu atletas civis e militares pelas ruas da região central como parte das comemorações pelos 127 anos da Capital.

A competição começou às 6h, com a disputa feminina, seguida pela prova masculina, às 7h. A largada e a chegada ocorreram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena. De lá, os atletas seguiram pela Rua Dom Aquino e Rua 14 de Julho antes de retornarem à 13 de Maio.

Ao todo, 24 equipes foram inscritas, sendo 12 no masculino e 12 no feminino. Entre os participantes estavam grupos de corrida, assessorias esportivas, Corpo de Bombeiros Militar e equipes formadas por corredores da Capital.

Na disputa masculina, cada equipe pôde contar com até 12 atletas, sendo dez titulares e dois reservas. Foram dez voltas, com percurso aproximado de mil metros para cada corredor. No feminino, as equipes tiveram até sete integrantes, cinco titulares e duas reservas, e a disputa ocorreu em cinco voltas, também com aproximadamente mil metros percorridos por atleta.

O percurso foi acompanhado por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista.

Para a educadora física Evelin Eich Ribeiro, a edição deste ano teve um significado especial. Ela participou da Corrida do Facho pela primeira vez e relatou que a chuva não prejudicou seu desempenho. Pelo contrário, o clima mais ameno tornou a experiência ainda mais agradável.

“Foi a primeira vez que eu participei dessa corrida e eu achei muito legal”, contou Evelin. Segundo ela, a chuva não chegou a ser um problema durante a prova e o tempo mais frio até favoreceu seu desempenho.

A estreia terminou ainda melhor com a vitória da equipe. Evelin destacou que, em uma prova disputada coletivamente, o resultado individual fica em segundo plano e o objetivo passa a ser contribuir para o desempenho do grupo.

“Eu fiquei muito feliz porque consegui ajudar a minha equipe. Nessa hora, a gente não pensa no nosso resultado, a gente pensa em fazer o máximo para conseguir ajudar a equipe”, afirmou.

A atleta disse ainda que procurou dar o máximo durante seu trecho para colocar a equipe em melhores condições na disputa e contribuir para a vitória.

As três primeiras colocadas de cada categoria recebem troféus, enquanto atletas e técnicos são premiados com medalhas. Os campeões também ficam com o Troféu Transitório, que volta a ser colocado em disputa na edição seguinte. A posse definitiva ocorre caso uma equipe conquiste a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados.

Desfile cancelado

A Corrida do Facho estava programada para anteceder o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração ao aniversário da cidade. O desfile, porém, foi cancelado na manhã desta quarta-feira.

Com isso, a corrida foi mantida como uma das atividades desta manhã no aniversário de 127 anos de Campo Grande. A programação comemorativa também prevê a tradicional distribuição de bolo à população.