Metade dos visitantes do Bioparque Pantanal são de fora de MS

Dos 60.035 turistas que visitaram o Bioparque Pantanal durante as últimas férias escolares de julho, 29.138 vieram de fora de Mato Grosso do Sul.

Em comparação com o mesmo período no ano anterior, quando 16.218 pessoas de fora vieram conhecer o maior aquário de água doce do mundo, houve um aumento de 80%.

O número de visitantes totais também cresceu, ainda que timidamente. No ano passado, 52.593 visitaram o Bioparque Pantanal em julho. Ou seja, houve um aumento de 15%.

A diferença percentual no aumento do público geral e do público estrangeiro evidencia um novo movimento no turismo regional, registrando cada vez mais visitantes de outros estados e até de outros países que passaram a incluir Campo Grande em seus roteiros de viagem.

De acordo com o levantamento do Bioparque, muitos turistas vieram à capital sul-mato-grossense com o objetivo principal de conhecer o espaço ou o incluíram como parada estratégica a caminho do Pantanal e de Bonito, os dois principais destinos turísticos do estado.

“Nós estamos viajando pelo Pantanal por três semanas e estamos muitos animados aqui no aquário porque tivemos a possibilidade de ver todos os peixes e o mundo subaquático que não vimos nos rios do Pantanal porque a água estava turva. Muito obrigada pela experiência”, afirmou o casal de alemães, Tanja e Gunnar Endlich.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, acredita que os números refletem o resultado de um trabalho contínuo de fortalecimento do turismo e do compromisso com a acessibilidade e a educação ambiental.

"Estamos muito felizes em ver Campo Grande se consolidando como um ponto de parada no turismo nacional. O Bioparque Pantanal tem sido um atrativo que desperta o interesse de quem quer vivenciar uma experiência única, acessível e educativa. Receber turistas de tantos lugares reforça nosso papel como referência em turismo inclusivo e sustentável, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico da capital”.

Além de reunir mais de 480 espécies de peixes, répteis, anfíbios e mamíferos aquáticos em um ambiente planejado e de alta tecnologia, o Bioparque Pantanal promove ciência, educação e conservação da biodiversidade brasileira.

Com uma programação diversificada e espaços interativos, o local vem atraindo desde famílias a pesquisadores, além de ser amplamente reconhecido por sua acessibilidade para pessoas com deficiência e neurodivergentes. A visita é gratuita e o agendamento é feito pelo site oficial do empreendimento.

