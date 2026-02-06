Militares do Exército auxiliam vítimas das enchentes em Coxim

O 47º Batalhão de Infantaria Motorizado (47º BI Mtz), conhecido como “O Guerreiro Pantaneiro”, está atuando em conjunto com equipes da Prefeitura de Coxim no resgate de ribeirinhos que tiveram as casas alagadas com a subida do Rio Taquari.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do Comando Militar do Oeste (CMO), que informou que 27 militares estão prestando apoio na remoção de pessoas, retirada de móveis e atuação em outras frentes, conforme a demanda.
Durante a semana, o município registrou mais de 200 milímetros de chuva em quatro dias (do fim de semana até o dia 4), segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), o que causou estragos nas áreas urbana e rural.
Na quarta-feira (4), os munícipes foram surpreendidos com a água invadindo residências, o que levou a prefeitura a decretar situação de emergência por 180 dias.
O prefeito Edilson Magro explicou, em conversa com o Correio do Estado, que o Rio Taquari chegou a registrar cinco metros. Imediatamente, todas as pastas se mobilizaram para resgatar ribeirinhos e outros moradores afetados.
“Coxim passou por três ou quatro dias de muita chuva, enchente, com muitos desabrigados e desalojados. Porém, a força-tarefa da prefeitura municipal, Corpo de Bombeiros, Exército, Defesa Civil, secretarias municipais e voluntários conseguiu retirar as pessoas da situação de risco”, disse Edilson.
Segundo o prefeito, cerca de 50 famílias precisaram deixar suas residências. Algumas estão abrigadas com familiares, enquanto outras foram acolhidas em espaços preparados pelo Executivo Municipal.
“Estamos monitorando se chove muito, se vai chover, se o rio vai encher, se a água vai subir ou não. Estamos acompanhando tudo com a nossa equipe”, afirmou.
O prefeito Edilson Magro também relatou que houve uma reunião com o governador Eduardo Riedel (PP), na qual foram apresentadas as demandas do município.
Regiões afetadas
Os ribeirinhos foram os mais afetados pela proximidade das residências com os rios. Já na região central, a chuva causou verdadeiras crateras e deixou vias intransitáveis.
“A cidade foi muito afetada por conta das fortes chuvas. O asfalto abriu, houve rompimento de canalizações e surgiram buracos em vários pontos. Há muitas intervenções que estamos tendo que fazer com recursos próprios, especialmente na questão da canalização”, pontuou Edilson.
Na zona rural, cinco pontes foram danificadas, além de estradas em geral. No momento, com a estiagem, não há mais áreas isoladas.