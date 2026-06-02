Minha Casa Minha Vida abre cadastro para 82 apartamentos em Campo Grande - Foto: Divulgação

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A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS) abriu edital de convocação para inscrição ou atualização cadastral de famílias interessadas em participar da seleção de 82 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, em Campo Grande.

As unidades fazem parte do Condomínio Sustentável Manoel de Barros, localizado na Avenida dos Cafezais, esquina com a Rua Lorenzo Torres Cintas, no Bairro Centro-Oeste.

O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (1º) e estabelece que os interessados devem realizar o cadastro até o dia 26 de junho de 2026. O procedimento poderá ser feito pela internet, no site da Agehab, ou presencialmente em unidades do Fácil.

Para participar da seleção, o candidato deve ter renda bruta familiar mensal de até R$ 3.200, estar inscrito ou com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal nos últimos 24 meses e atender aos critérios do Programa Minha Casa Minha Vida.

Também é necessário comprovar situação de déficit habitacional, como moradia precária, coabitação familiar, adensamento excessivo, aluguel social provisório, situação de rua ou comprometimento de mais de 30% da renda com aluguel.

O edital também impede a participação de pessoas que já tenham sido beneficiadas por outro programa habitacional, salvo exceções previstas em lei, ou que sejam proprietárias de imóvel residencial.

A seleção seguirá critérios de hierarquização definidos pela Agehab. Terão prioridade famílias chefiadas por mulheres, pessoas negras, famílias com idosos, crianças ou adolescentes, pessoas com deficiência, integrantes de povos indígenas e quilombolas, vítimas de violência doméstica, pessoas com câncer ou doença rara crônica e degenerativa, além de famílias em situação de rua ou que vivem em áreas de risco.

Após a inscrição, a Agehab fará a análise da documentação e publicará a lista hierarquizada dos candidatos selecionados e suplentes. Em seguida, a Caixa Econômica Federal realizará o enquadramento das famílias, verificando se os dados cadastrais e financeiros estão compatíveis com as regras do programa.

Caso o candidato seja considerado compatível, será convocado para apresentar a documentação exigida. Já quem for classificado como incompatível poderá regularizar a situação, quando possível, no prazo de 60 dias após a divulgação do resultado.

Passo a passo para fazer a inscrição

A Agehab orienta que os interessados em participar da seleção dos 82 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida realizem a inscrição ou a atualização cadastral até o dia 26 de junho de 2026, por meio do site da agência ou presencialmente em uma das unidades do Fácil em Campo Grande.

Para concorrer, é necessário estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses, além de apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e residência, entre outros documentos exigidos pelo edital.

Após o encerramento das inscrições, a Agehab divulgará a lista hierarquizada dos candidatos e, posteriormente, os selecionados serão convocados para apresentação da documentação.

A etapa final será conduzida pela Caixa Econômica Federal, responsável por verificar se as famílias atendem aos critérios de enquadramento do Programa Minha Casa Minha Vida.

Confira os endereços para realizar a inscrição

As inscrições também podem ser feitas presencialmente nas unidades do Fácil Aero Rancho (Av. Marechal Deodoro, nº 2.606), Fácil General Osório (Rua Santo Ângelo, nº 51) e Fácil Guaicurus (Av. Gury Marques, nº 5.111), em Campo Grande.