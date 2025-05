Ministério da Saúde incorpora nova vacina no SUS para frear bronquiolite em crianças

SAÚDE

Os pacientes que chegam a Unidade Básica de Saúde do Jardim Batistão estão sendo encaminhados para unidades próximas como: Portal Caiobá e Guanandi

UBSF do bairro Jardim Batistão não está com nenhuma dose de vacina disponível FOTO: Google Maps

Nesta quarta-feira (21), o Correio do Estado recebeu a informação que a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Jardim Batistão, não está com nenhuma dose de vacina disponível para a população, isso porque, conforme informações apuradas pela reportagem na unidade de saúde, o freezer que armazena as doses está com defeito.

A informação chegou para o Correio do Estado, após uma mãe que levou o seu filho para tomar as vacinas tradicionais do calendário vacinal, receber a notícia que aquela unidade não estava vacinando, devido ao defeito do freezer e ser encaminhada para as unidades de saúde mais próximas do local. "Me falaram que a sala de vacina estava fechada e que não tinha previsão de retorno porque o freezer estava estragado, e pediram que eu fosse nas unidades do Portal Caiobá ou Guanandi", disse a mulher que preferiu não se identificar.

A situação é preocupante, levando em consideração que, mesmo com a vacinação contra a gripe liberada para todos os públicos há quase um mês, e diversas ações de incentivo a vacinação, inclusive com unidades funcionando a noite e aos finais de semana, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde - (Sesau), a cobertura vacinal continua baixa.

Diante disso, ter menos uma unidade de saúde com doses disponíveis, dificulta ainda mais a imunização, não só para a gripe, mas para as outras vacinas que compõe o calendário vacinal, principalmente das crianças.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e com a Secretaria Municipal de Saúde, questionando quando o freezer será consertado e a vacinação voltará ao normal na unidade, mas até o fechamento dessa matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

COBERTURA VACINAL BAIXA

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Mato Grosso do Sul, até segunda-feira (19), 219.065 doses da vacina contra a gripe tinham sido aplicadas. Ao todo, 89.607 doses foram consideradas válidas para fins de cobertura, ou seja, destinadas a crianças, gestantes e idosos, públicos mais vulneráveis às complicações da doença. Somente entre os idosos, foram aplicadas 69.323 doses, seguidas por 19.494 em crianças e 790 em gestantes. Em um comparativo, 168.855 pessoas haviam sido vacinadas até o último dia 13.

O foco principal da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) é garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis, que têm maior risco de desenvolver complicações decorrentes da gripe.

Em contrapartida, esse número representa apenas 33,34% do público alvo, ocupando o 11º lugar no ranking nacional entre os 27 estados da federação no ranking de cobertura vacinal contra o vírus da gripe.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o esforço para alcançar a meta de cobertura continua sendo prioridade. “Cada dose aplicada representa uma barreira contra a propagação do vírus e uma chance de proteger a vida. Nossos números estão acima da média nacional e estadual, mas ainda não atingimos o ideal. Contamos com o apoio da população para mudar esse cenário”, frisou.

