Ministério do Turismo destina R$ 3,6 milhões para reformas do Teatro Municipal em Dourados

O Ministério do Turismo (MTur) vai investir R$ 3.636.494,00 na reforma do Teatro Municipal de Dourados, distante a 229km de Campo Grande, visando a revitalização da infraestrutura e aquisição de novos equipamentos.

O Teatro possui, atualmente, 420 lugares numerados, 4 camarins, espaço de carga e descarga de material, hall de entrada e uma bilheteria.

“Os teatros estimulam o pensamento crítico e a troca de conhecimentos e são um importante propulsor do turismo, inclusive por grandes espetáculos. Os investimentos de melhoria da infraestrutura turística pelo país ajudam a fomentar a cadeia produtiva do turismo da região, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e cultural, com geração de emprego e renda”, destaca a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Inaugurado em 1998, o Teatro já foi palco de grandes apresentações com música, dança, peças teatrais, show, e até sessões de cinema.

Atualmente, o local necessita de investimentos e a obra com recursos do Ministério deve proporcionar a revitalização completa do prédio, com pintura, pavimentação externa, urbanização, colocação de vidros, serviços complementares, instalações, ar-condicionado e novas poltronas

Além dos espetáculos, o Teatro Municipal de Dourados realiza eventos como a Expoagro e a Festa do Peixe e Dourados Brilha.