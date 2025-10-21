Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Homicídio doloso

Ministério Público pede pena maior para motorista acusado de matar adolescente em "drift"

Diferente da alegação policial, promotor de Justiça declara que motorista do veículo assumiu risco de matar adolescente

Alison Silva

Alison Silva

21/10/2025 - 18h20
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconhece que Felipe Matheus Araújo Neris, responsável pela manobra de derrapagem que vitimou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, em Dourados no último sábado (17), agiu com intenção de matar o adolecente, motivo pelo qual o caso pode ser enquadrado como homicídio culposo e elevar a pena do motorista, caso este seja condenado.

O parecer assinado pelo promotor de Justiça João Linhares nesta segunda-feira (20), difere da decisão policial. Se para a polícia não houve intenção de matar, para o Ministério Público, Felipe Neris "assumiu o risco" contra a vida do garoto, que estava no porta-malas do carro no momento do acidente. 

O promotor destacou sete motivos pelos quais o motorista deveria ser enquadrado por homicídio doloso, e por isso, pediu para que o caso seja levado à 14ª ou 15ª Promotoria de Justiça de Dourados, ambas especializadas em crimes contra a vida.

O parecer destaca que o motorista assumiu o risco em matar o adolescente uma vez que: 1) dirigiu embriagado; 2) realizou derrapagens irregulares;  3) dirigiu em alta velocidade; 4) vítima estava no porta-malas; 5) automóvel estava lotado de passageiros; 6) local de grande fluxo de pessoas; 7) vítima transportada sem cinto de segurança em local inadequado e perigoso.

Caso a Justiça acolha o parecer do promotor, o caso, inicialmente sustentado pelo art. 302, parágrafo 3º, do Código de Trânsito/Lei 9.503/1997, que prevê pena de 5 a 8 anos de prisão, passa a ser sustentado pelo art. 121 do Código Penal, onde a pena pode ser de  6 a 20 anos (se o homicídio for simples) ou de 12 a 30 anos (se for qualificado).

O fato

Na madrugada de sábado (18), Felipe Matheus Araújo perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra em zigue-zague, conhecida como "drift", e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados, na Avenida Dom Redovino Rizzardo, distante 250 km de Campo Grande. 

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu. 

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Outros três ocupantes, com idades de 17, 19 e 20 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

Carro utilizado para a realização da manobraCarro utilizado para a realização da manobra / Foto: Reprodução 

Perdão do pai 

Por meio do Instagram, o pai, que postou uma foto ao lado do filho com os dizeres "Filhão, você era meu oxigênio", publicou nos stories uma longa mensagem afirmando: "Em meio à dor, também escolho o perdão".

"A dor é imensa, mas a fé em Deus é maior. Agradeço de coração a todos que estiveram conosco com orações, mensagens, ligações e presença nesses dias tão difíceis pela partida do meu amado filho Henrique! Que Deus recompense cada gesto de carinho com bênçãos e consolo. Em meio à dor, eu também escolho o perdão. Assim como Cristo nos ensinou, perdoo de coração o motorista do acidente. Que o Senhor o abençoe, o ilumine e o ajude a seguir em paz. Que meu filho descanse nos braços do Pai e continue vivo em nossos corações", escreveu o pai, Julio Salmazo.

Saiba*

Em audiência de custódia realizada neste sábado (18), a Justiça converteu em preventiva de Felipe Matheus Araújo Neris. 

Fatalidade

Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Trabalhando há 40 dias na empresa, a vítima acabou sendo atropelada na tarde desta terça-feira (21), no bairro Pioneiros

21/10/2025 17h16

Um caminhoneiro, identificado como José Alves Santana, de 62 anos, que trabalhava há 40 dias em um depósito, morreu na tarde desta terça-feira (21) após tentar parar o caminhão que começou a descer a rua, cai e terminou atropelado, na rua Ana Luiza Souza, no bairro Pioneiros.

A proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista tinha mais de 40 anos de experiência e classificou o episódio como uma fatalidade.

Informações preliminares levantadas pela reportagem do Correio do Estado apontam que o caminhão estava estacionado quando começou a se mover. Nesse momento, o caminhoneiro tentou parar o veículo que só não foi mais adiante por ter atingido o carro da proprietária do depósito. 

A equipe da perícia está no local. Segundo informações da Polícia Civil, dados preliminares indicam que, em uma tentativa de segurar o caminhão, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. O corpo ficou embaixo do eixo dianteiro, e a vítima não resistiu, vindo a óbito no local.

Para retirar o corpo, o caminhão precisou ser levantado por um guincho.

Fatalidade

Assessora da Procuradoria da República morre em acidente que bloqueou a BR-163

Identificada como Fernanda Barbosa Paimel, ela também trabalhou como professora na UEMS

21/10/2025 16h29

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a vítima que não resistiu ao acidente que envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, municípios localizados a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Fernanda foi professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora, sem suspensão das atividades, conforme a Portaria PR/MS n° 157.

Confira a nota na íntegra

“Nota de pesar e decreto de luto oficial pelo falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel, ocorrido nesta terça-feira, 21 de outubro. A servidora ocupava o cargo de Assessora-Chefe Nível IV e estava lotada na Procuradoria da República no Município de Dourados.


O MPF/MS se solidariza com colegas, amigos e, em especial, com os familiares, rendendo homenagem à servidora Fernanda Barbosa Paimel pelos relevantes serviços prestados em prol da Instituição e da sociedade”.
 

Segundo a assessoria da Polícia Federal, a via, que precisou ser interditada por volta das 9h20 nos dois sentidos, somente foi liberada em torno das 13h30. Além disso, a condutora do Fiat Toro, de 30 anos, e os motoristas das carretas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Acidente

A vítima morreu, e outras pessoas sofreram ferimentos, sendo uma lesão grave, em um acidente que envolveu quatro veículos por conta da colisão de duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio.

Segundo a PRF, a assessora do MPF estava em um Gol. O ocupante de outro veículo, uma caminhonete Toro, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por agentes da concessionária e por bombeiros de Naviraí. Os dois ocupantes das carretas saíram ilesos.

Testemunhas relataram que uma carreta estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Desgovernada, outra carreta que seguia no mesmo sentido bateu nos dois carros. O Gol foi jogado para fora da pista, e a Toro parou embaixo da carreta da frente.

Fiat Toro foi parar parcialmente sob o caminão que estava parado à sua frente. Ocupante sofreu ferimentos graves (site ligadonanoticia)

