Ministério Público pede pena maior para motorista acusado de matar adolescente em "drift"

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconhece que Felipe Matheus Araújo Neris, responsável pela manobra de derrapagem que vitimou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, em Dourados no último sábado (17), agiu com intenção de matar o adolecente, motivo pelo qual o caso pode ser enquadrado como homicídio culposo e elevar a pena do motorista, caso este seja condenado.

O parecer assinado pelo promotor de Justiça João Linhares nesta segunda-feira (20), difere da decisão policial. Se para a polícia não houve intenção de matar, para o Ministério Público, Felipe Neris "assumiu o risco" contra a vida do garoto, que estava no porta-malas do carro no momento do acidente.

O promotor destacou sete motivos pelos quais o motorista deveria ser enquadrado por homicídio doloso, e por isso, pediu para que o caso seja levado à 14ª ou 15ª Promotoria de Justiça de Dourados, ambas especializadas em crimes contra a vida.

O parecer destaca que o motorista assumiu o risco em matar o adolescente uma vez que: 1) dirigiu embriagado; 2) realizou derrapagens irregulares; 3) dirigiu em alta velocidade; 4) vítima estava no porta-malas; 5) automóvel estava lotado de passageiros; 6) local de grande fluxo de pessoas; 7) vítima transportada sem cinto de segurança em local inadequado e perigoso.

Caso a Justiça acolha o parecer do promotor, o caso, inicialmente sustentado pelo art. 302, parágrafo 3º, do Código de Trânsito/Lei 9.503/1997, que prevê pena de 5 a 8 anos de prisão, passa a ser sustentado pelo art. 121 do Código Penal, onde a pena pode ser de 6 a 20 anos (se o homicídio for simples) ou de 12 a 30 anos (se for qualificado).

O fato

Na madrugada de sábado (18), Felipe Matheus Araújo perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra em zigue-zague, conhecida como "drift", e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados, na Avenida Dom Redovino Rizzardo, distante 250 km de Campo Grande.

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu.

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Outros três ocupantes, com idades de 17, 19 e 20 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

Perdão do pai

Por meio do Instagram, o pai, que postou uma foto ao lado do filho com os dizeres "Filhão, você era meu oxigênio", publicou nos stories uma longa mensagem afirmando: "Em meio à dor, também escolho o perdão".

"A dor é imensa, mas a fé em Deus é maior. Agradeço de coração a todos que estiveram conosco com orações, mensagens, ligações e presença nesses dias tão difíceis pela partida do meu amado filho Henrique! Que Deus recompense cada gesto de carinho com bênçãos e consolo. Em meio à dor, eu também escolho o perdão. Assim como Cristo nos ensinou, perdoo de coração o motorista do acidente. Que o Senhor o abençoe, o ilumine e o ajude a seguir em paz. Que meu filho descanse nos braços do Pai e continue vivo em nossos corações", escreveu o pai, Julio Salmazo.

Saiba*

Em audiência de custódia realizada neste sábado (18), a Justiça converteu em preventiva de Felipe Matheus Araújo Neris.

