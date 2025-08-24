Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mirando novos mercados, exportação de tilápia de MS representa mais de 5 milhões

Mato Grosso do Sul ocupa o quinto lugar na produção de tilápia no Brasil

Laura Brasil

24/08/2025 - 17h01
A exportação de tilápia em MS, no período de janeiro a julho de 2025, foi de 1.190 toneladas, um aumento de 123% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram exportadas 534 toneladas do pescado.

Para se ter ideia do crescimento do setor no Estado, que ocupa o 5º lugar na produção de tilápia, no primeiro semestre de 2024 a exportação para os EUA registrou US$ 1.899.416.

Já no primeiro semestre de 2025, o valor alcançou US$ 5.830.552, segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

Produção

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) destacou que a alta produção do pescado em tanques escavados está concentrada na região sul do Estado, enquanto em tanques-rede ocorre nos lagos das hidrelétricas do Rio Paraná.

Nesses lagos também é realizado o processamento dos peixes para comercialização, tanto para o mercado nacional quanto para o internacional.

Segundo levantamento feito pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), no final de 2024 a produção foi de 43.071,12 toneladas de peixes, sendo:

  • 89% (38.333 t) de tilápia;

  • 10% (4.307 t) de peixes nativos;

  • 1% de outras espécies.

Para 2025, a expectativa da Semadesc é que o setor alcance 55.000 toneladas. Os cinco principais destinos da tilápia produzida são:

  • Estados Unidos, maior mercado, com 99%;

  • Canadá, com 2%;

  • Seguidos por China, Japão e Taiwan.

Incentivo

Como estímulo ao produtor, o Estado mantém o programa Peixe Vida, que incentiva a exploração sustentável da atividade, com cadastramento de piscicultores a fim de diversificar a produção por meio de incentivos fiscais.

O programa conta com 83 produtores cadastrados e seis frigoríficos credenciados, aptos a receber o incentivo. Em abril deste ano, o governador Eduardo Riedel assinou o decreto que concede aos produtores isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para operações internas de alevinos e reduz a 1% a alíquota de ICMS para operações interestaduais.

Além disso, para operações de abate dentro do Estado, a alíquota de ICMS, que é de 7%, cai para 3,5% por meio do incentivo financeiro do programa. Já nas operações interestaduais da mesma categoria, a alíquota corresponde a apenas 1%.

Conforme a pasta, em 2024 o Estado pagou mais de R$ 2,5 milhões em incentivos aos produtores por meio do Programa Peixe Vida.

Cidades

Foragido por matar enteada em São Paulo é preso em MS

A prisão ocorreu neste sábado (23), treze anos após o assassinato da adolescente

24/08/2025 13h33

Carlos José Bento de Souza (à direita) e a enteada Ana Beatriz (à esquerda)

Carlos José Bento de Souza (à direita) e a enteada Ana Beatriz (à esquerda) Ima Reprodução

Treze anos após o crime que culminou com a morte da enteada, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu Carlos José Bento de Souza, de 61 anos, neste sábado (23), em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu após a Seção de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) serem informados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre o local em que estava o foragido.

Condenado a 26 anos, 9 meses e 11 dias de prisão pela morte da enteada Ana Beatriz, de 14 anos, Carlos José foi localizado em uma oficina onde trabalhava como mecânico.

O crime aconteceu em Praia Grande (SP), no dia 13 de julho de 2012. O corpo da adolescente foi encontrado dois dias depois às margens da Rodovia Anchieta, próximo a São Bernardo do Campo (SP).

Durante a investigação, a mãe da menina, Ana Luiza Ferreira, chegou a ser presa e, ao ser ouvida pelos investigadores, confessou que matou a filha. Além dela, participaram do crime sua companheira, Elizabeth Fernandes dos Santos, e o ex-padrasto, Carlos José Bento de Souza.

Em entrevista ao G1, o delegado que estava à frente do caso, Luiz Evandro Medeiros, contou que o ex-padrasto já havia cumprido pena por tráfico de drogas e continuava praticando o crime.

“A versão que nós apuramos é de que ele usava essa adolescente para que ela levasse drogas a outros pontos de venda do entorpecente. Um dia ela perdeu uma quantidade de droga, voltou para casa e passou a sofrer represálias do traficante, que era o ex-padrasto dela, e da mãe. Eles diziam que isso envolvia muito dinheiro e que tinham que dar conta. Até que decidiram se desfazer da menina como compensação pela perda da droga. Foi aí que entraram a Beth, companheira da mãe, a mãe e Carlos”, disse o delegado ao G1.

Crime

Ana Beatriz foi morta dentro de casa. A adolescente apresentava fraturas no rosto e marcas no pescoço. A autópsia indicou asfixia como causa da morte.

Durante a reconstituição do crime, conforme apurado pelo G1, a mãe da menina, Ana Luiza Ferreira, participou e contou que a morte da filha aconteceu enquanto o filho, de 7 anos, dormia no quarto em frente ao cômodo onde a vítima foi assassinada.

"Ela alegou que houve uma discussão muito forte entre a filha dela e Elizabeth, que era companheira de Ana Luiza. Elizabeth, que é boxeadora, teria agredido a adolescente com socos até a morte. Ela disse que tentou afastar a agressora, mas não conseguiu. A reconstituição serviu para mostrar como a mãe foi omissa", explicou o delegado responsável pelo caso na época, Luiz Evandro Medeiros, ao G1.

Julgamento

A mãe da menina e o ex-padrasto foram julgados somente neste ano de 2025 e condenados por homicídio qualificado. A mãe juntamente com a namorada já estão presas, no entanto o homem estava foragido de São Paulo e era procurado pelas autoridades locais.

O padrasto, que foi preso em Dourados, foi acusado de ajudar a esconder o corpo da adolescente.

Condenações

  • Ana Luiza Ferreira (mãe): 27 anos, 2 meses e 20 dias de prisão;
  • Elizabeth Fernandes dos Santos (companheira): 20 anos e 8 meses de prisão;
  • Carlos José Bento de Souza (ex-marido de Ana Luiza): 26 anos, 9 meses e 11 dias de prisão.

Três lagoas (MS)

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre

Mulher, de 60 anos, se engasgou com espinha de peixe em Três Lagoas e teve que ser transferida para Campo Grande devido à gravidade da situação

24/08/2025 10h30

Idosa foi reanimada por 16 minutos no HRMS, mas não resistiu e faleceu

Idosa foi reanimada por 16 minutos no HRMS, mas não resistiu e faleceu Gerson Oliveira

Maria Rodrigues dos Santos, de 60 anos, morreu vítima de perfuração no esôfago após engasgar com uma espinha de peixe, na noite deste sábado (23), no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), localizado na avenida Engenheiro Lutero Lopes, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a idosa se engasgou com uma espinha de peixe há uma semana. A partir de então, começou a sentir dores abdominais, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar.

Com isso, buscou atendimento médico e realizou exames no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o resultado dos exames indicou pneumomediastino grave e transfixação do esôfago, provocado possivelmente pela espinha de peixe.

Devido a gravidade do caso, foi transferida, neste sábado (23), para o setor vermelho do HRMS, em Campo Grande, onde deu entrada em PCR em assistólia, que é o procedimento de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) com administração de adrenalina.

Foi tentada a reanimação por 16 minutos, mas, ela não respondeu às massagens cardíacas e faleceu às 19h41min deste sábado (23).

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Fato Atípico na na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente  de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

  • Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.
  • Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.
  • Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.
  • Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.
  • Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.
  • Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

  • Posicione-se atrás da vítima
  • Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)
  • Feche uma mão e abra a outra
  • Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa
  • Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra “J”, como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra. 

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.

