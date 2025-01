Missionária de MS morre de malária na África

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A missionária sul-mato-grossense Lucinéia Santos, 32 anos, morreu neste domingo (19), em Angola, na África, vítima de malária. Ela estava no continente prestando trabalho voluntário.

Lucinéia era de Chapadão do Sul, onde era conhecida pelos trabalhos a comunidade, e a prefeitura do município declarou luto oficial de três dias.

"Nascida em Chapadão do Sul, Lucinéia foi um grande exemplo de fé, dedicação e amor ao próximo, deixando um legado de generosidade e serviço à comunidade", diz a prefeitura, em nota.

"Chapadão do Sul se despede de uma mulher que fez a diferença em nossa cidade e que será eternamente lembrada por sua trajetória de fé e trabalho em prol do próximo", concluiu a nota.

De acordo com o site Jovem Sul News, Lucinéia já havia contraído a doença anteriormente em outra missão que fez no continente africano, mas havia sido curada.

Mesmo diante dos riscos, ela retornou para a Angola e, no sábado (18), a missionária foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o diagnóstico de malária.

Ela chegou a passar por uma hemodiálise na manhã deste domingo, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu durante o procedimento.

O corpo deverá ser sepultado na África, conforme ela ela havia informado a família ser o seu desejo.

No Brasil, a missionária também prestava trabalhos voluntários, entre eles no Rio Grande do Sul, no período em que o estado foi atingido por enchentes, em 2024.

Trabalho era orgulho

Nas redes sociais, Lucinéia colecionava postagens sobre o seu trabalho voluntário. Em uma delas, postada há uma semana, ela conta o que a levou até a Angola.

"Em Janeiro de 2024 durante uma madrugada, acordei com a palavra Namíbia ecoando no quarto, orei e disse que se Deus quisesse me levar um dia, eu queria. Em outubro do mesmo ano comecei ter sonhos com uma região que ainda não conhecia, e Deus em poucos dias encaminhou todas as coisas e vim pra Angola", dizia.

Também em uma postagem recente, de 6 de janeiro deste ano, Lucinéia celebrava seu aniversário de 32 anos, também citando seu trabalho na África.

"Hoje completei 32 anos de idade, e o que Deus fez neste dia fica marcado em minha história, ministério de uma forma linda. Deus ao longo dos anos me forjou através de circunstâncias extremamente desafiadoras, nas quais sempre renunciei ao direito de falar, confiando plenamente na sua justiça perfeita e também passando os processos de ser moldada por Ele", celebra.