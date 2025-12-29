Morador de Ponta Porã viraliza após picotar havainas com "facão do Bolsonaro"

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um morador de Ponta Porã, cidade situada na fronteira com o Paraguai viralizou nas redes sociais após cortar vários pares de chinelos da marca Havaianas com um facão que traz a inscrição "Bolsonaro 22". A gravação circula em meio à polêmica envolvendo uma recente campanha publicitária da marca junto à atriz Fernanda Torres, fato que motivou críticas de políticos ligados à direita.

Nas imagens, o homem, identificado como "Funcho", aparece golpeando os chinelos enfileirados com o facão. Enquanto a ação é registrada, outro homem narra a cena e faz comentários de cunho político. "Aqui em Ponta Porã é raiz, Mato Grosso do Sul. Aqui não tem essa história de Havaianas, não", diz. Em seguida, completa: "Aqui é Bolsonaro, entendeu? Não tem essas palhaçadas não, não existe. Aqui é homem, tem posição, não se vende por qualquer trocado".

Após destruir os chinelos, o autor da ação comemora e provoca: "Vê se vocês usam isso daqui ainda".

A repercussão do vídeo ocorre em meio a uma polêmica nacional envolvendo a Havaianas, após a atriz internacional estrelar uma nova campanha da marca. O comercial gerou reações negativas de parlamentares de todo o país, que interpretaram a peça como uma crítica indireta ao bolsonarismo.

Entre eles, o deputado federal sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", chegou a pedir boicote à marca. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar descartou seus chinelos no lixo e afirmou que não voltaria a consumir o produto.

"Passei a minha vida inteira usando chinelo Havaianas, mas infelizmente, como eu não vou poder virar 2026 com o pé direito, aqui em casa vai pro lixo. Havaianas aqui na minha casa não entra mais", disse. Ele ainda afirmou que passaria a virada do ano ouvindo Zezé Di Camargo.

Na propaganda que motivou a reação, Fernanda Torres utiliza um jogo de palavras com a expressão popular "começar o ano com o pé direito". No vídeo, a atriz diz:

"Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama."

A campanha também foi criticada por outros nomes da direita, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que enxergaram na mensagem uma indireta política. Em publicação nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que acreditava que a marca era um "símbolo nacional" e disse ter se enganado, antes de classificar a atriz como "declaradamente de esquerda".

A publicação do deputado reúne mais de 160 mil curtidas e cerca de 15 mil comentários. Por sua vez, o vídeo do ponta-poranense agradou bolsonaristas, mas causou deboche em meio à ala esquerdista.

