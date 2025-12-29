Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Morador de Ponta Porã viraliza após picotar havainas com "facão do Bolsonaro"

Homem cortou vários pares de chinelo após propaganda da marca com atriz Fernanda Torres

Alison Silva

Alison Silva

29/12/2025 - 19h15
Um morador de Ponta Porã, cidade situada na fronteira com o Paraguai viralizou nas redes sociais após cortar vários pares de chinelos da marca Havaianas com um facão que traz a inscrição "Bolsonaro 22". A gravação circula em meio à polêmica envolvendo uma recente campanha publicitária da marca junto à atriz Fernanda Torres, fato que motivou críticas de políticos ligados à direita.

Nas imagens, o homem, identificado como "Funcho", aparece golpeando os chinelos enfileirados com o facão. Enquanto a ação é registrada, outro homem narra a cena e faz comentários de cunho político. "Aqui em Ponta Porã é raiz, Mato Grosso do Sul. Aqui não tem essa história de Havaianas, não", diz. Em seguida, completa: "Aqui é Bolsonaro, entendeu? Não tem essas palhaçadas não, não existe. Aqui é homem, tem posição, não se vende por qualquer trocado".

Após destruir os chinelos, o autor da ação comemora e provoca: "Vê se vocês usam isso daqui ainda".

A repercussão do vídeo ocorre em meio a uma polêmica nacional envolvendo a Havaianas, após a atriz internacional estrelar uma nova campanha da marca. O comercial gerou reações negativas de parlamentares de todo o país, que interpretaram a peça como uma crítica indireta ao bolsonarismo.

Entre eles, o deputado federal sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", chegou a pedir boicote à marca. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar descartou seus chinelos no lixo e afirmou que não voltaria a consumir o produto.

"Passei a minha vida inteira usando chinelo Havaianas, mas infelizmente, como eu não vou poder virar 2026 com o pé direito, aqui em casa vai pro lixo. Havaianas aqui na minha casa não entra mais", disse. Ele ainda afirmou que passaria a virada do ano ouvindo Zezé Di Camargo.

Na propaganda que motivou a reação, Fernanda Torres utiliza um jogo de palavras com a expressão popular "começar o ano com o pé direito". No vídeo, a atriz diz:

"Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama."

A campanha também foi criticada por outros nomes da direita, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que enxergaram na mensagem uma indireta política. Em publicação nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que acreditava que a marca era um "símbolo nacional" e disse ter se enganado, antes de classificar a atriz como "declaradamente de esquerda".

A publicação do deputado reúne mais de 160 mil curtidas e cerca de 15 mil comentários. Por sua vez, o vídeo do ponta-poranense agradou bolsonaristas, mas causou deboche em meio à ala esquerdista. 

Oportunidade

UFGD abre concurso para professor com salários de até R$ 13 mil; confira

Inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet

29/12/2025 17h41

Foto: Divulgação

Com salários de até R$ 13 mil, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou edital de concurso público para provimento de cargos da carreira para 27 novos professores.

Conforme o texto, a remuneração inicial varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação exigida e o regime de trabalho.

Os valores são acrescidos de auxílio-alimentação (R$ 587,50) para jornadas de 20h semanais e R$ 1.175,00 para 40h semanais. As inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam campos como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outros, conforme detalhado no edital.

Provas

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março (domingo).

A prova didática será realizada nos dias 25 e 26 de abril, conforme edital específico dessa etapa. O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá de 19 a 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com possibilidade de pagamento até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária durante o horário de expediente. O edital completo, com a descrição das áreas, requisitos e demais orientações, está disponível aqui! Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderiam ser feitos entre 16 e 26 de dezembro. 

Do total de vagas, a UFGD assegura políticas de ações afirmativas, destinando 25% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas, independentemente da área. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

fim de ano

Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Ano Novo

Maioria dos estabelecimentos não abrem no dia 1º de janeiro em Campo Grande, mas funcionam em horário especial na véspera

29/12/2025 16h30

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funcionou em horário estendido de 9 de dezembro até a véspera do Natal.

Para o Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam no dia 1º de janeiro, mas a maioria abre com horário especial na véspera, em Campo Grande.

Confira o que abre e o que fecha na véspera e dia de Ano Novo:

Supermercados

Supermercados e hipermercados funcionam até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º de janeiro.

Comércio

O comércio de rua Campo Grande abre até as 16h na véspera e não abre no dia 1º de janeiro.

Feira Central

A Feira Central abre das 10h às 16h na véspera e permanece fechada no dia de Ano Novo.

Shoppings

Campo Grande

Na quarta-feira (31), a abertura será das 10h às 18h. No dia de Ano Novo, a abertura é facultativa apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.

Norte Sul Plaza

Na véspera de Novo, abre das 10h às 17h, enquanto no dia 1º, as lojas fecham e apenas praça de alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h e o cinema das 15h30 às 22h.

Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 9h às 18h no dia 31. No 1º dia de Ano Novo, a abertura será das 12h às 22h apenas para lazer e alimentação.

Pátio Central

Abre das 8h às 18h no dia 31 e fecha no dia 1º.

Bancos

As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com expediente normal na sexta-feira (2).

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está de recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 7 de janeiro de 2025.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

As casas lotéricas abrem no dia 31 de dezembro devido às apostas para a Mega da Virada, e permanecem fechadas no dia 1º de janeiro.

Correios

 O funcionamento será normal no dia 31 e não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º e 2.

Detran

Não haverá expediente nas agências do Detran nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo e de pontos facultativos.

