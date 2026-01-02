Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

JUSTIÇA

Moraes manda prender Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro

Ele é condenado a 21 anos de prisão

Agência Brasil

02/01/2026 - 22h00
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira (2), Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsanaro. A operação foi realizada em Ponta Grossa (PR), onde Martins cumpria prisão domiciliar desde o último sábado (27). O ex-assessor foi condenado a 21 anos  de prisão por participação na trama golpista. 

A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na última terça-feira (30), o magistrado determinou que a defesa de Martins se manifestasse sobre um possível descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu.

“Filipe Garcia Martins Pereira descumpriu as medidas cautelares impostas quando fez uso de suas redes sociais, mesmo sabendo que estava proibido de usá-las. Essas circunstâncias por si sós evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais”, afirmou Moraes.

Defesa

Em vídeo, o advogado de Filipe Martins, Jeffrey Chiquini, negou que o ex-assessor tenha descumprido alguma medida cautelar. “Estava cumprindo de forma exemplar”, disse.

“Nunca recebeu nenhuma advertência, nunca foi admoestado por ter descumprido qualquer ordem judicial”, completou, ao avaliar que Martins foi punido “sem que tenha feito nada de errado”.

“Hoje, o STF coloca em prática aquilo que já queriam desde 2019, quando Filipe Martins foi selecionado como líder do gabinete do ódio. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre queria: prender Filipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. Trata-se, evidentemente, de início de cumprimento da pena”, finalizou.

Cidades

Bolsonaro e irmão acertam a quadra da Mega da Virada em bolão

O valor da quadra é de R$ 216,76 e será dividido entre os participantes do bolão

02/01/2026 17h30

Bolsonaro e o irmão, Renato Bolsonaro

Bolsonaro e o irmão, Renato Bolsonaro Foto: Reprodução / Instagram

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pré-candidato a deputado federal Renato Bolsonaro (PL-SP) afirmou que os dois acertaram a quadra da Mega da Virada em um bolão da família. O valor da quadra é de R$ 216,76 e será dividido entre os participantes do bolão.

"Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora", escreveu no Instagram. No jogo, Renato apostou no 22, número do PL, partido do ex-presidente, mas a dezena não foi sorteada. Dessa vez não saiu 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar."

Entre as dezenas sorteadas está o 13, número de urna do Partido dos Trabalhadores (PT) e, portanto, usado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversário político de Bolsonaro.

Em publicação no Instagram, Renato disse que sempre organiza a aposta com o irmão, o cunhado e um outro homem. Renato afirmou ainda que o grupo também havia acertado a quadra no ano passado.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, 1.º, o sorteio da Mega da Virada 2025. O concurso 2955 teve prêmio total de R$ 1.091.357.286,52, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09. A quadra do bolão da família Bolsonaro foi composta pelos números 13, 21, 32 e 59. No total, 308.315 bilhetes marcaram a quadra.

No mesmo dia do sorteio, Jair Bolsonaro recebeu alta médica e deixou o Hospital DF Star. Em seguida, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para dar continuidade ao cumprimento da pena de 27 anos de prisão. Ele foi condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado articulada durante seu governo, em 2022.

Quem é Renato Bolsonaro

Irmão mais novo de Jair Bolsonaro, Renato recebeu do PL a tarefa de manter viva a força da legenda no Estado de São Paulo. Como mostrou o Estadão, o partido decidiu antecipar a pré-campanha dele e escalou um marqueteiro exclusivo para cuidar de sua imagem.

Renato tem percorrido o interior paulista e herdou o número 2222, antes usado por um dos filhos do ex-presidente, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O histórico dele, porém, joga contra: das oito eleições que disputou, Renato venceu apenas uma, para vereador em Praia Grande, há quase três décadas

A principal preocupação do bolsonarismo em São Paulo é encontrar alternativas para substituir os campeões de votos de 2022: Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles e Guilherme Derrite. Os quatro somaram mais de 2,5 milhões de eleitores, mas não devem concorrer à Câmara pelo PL em 2026.

Previsão

Fim de semana tem alerta de temporal e queda de temperatura

Chuvas fortes devem permanecer durante todo o final de semana e retornar na quinta-feira. As mínimas na região sul podem chegar a 15ºC

02/01/2026 17h00

Fim de semana deve ser com chuva e ventos fortes

Fim de semana deve ser com chuva e ventos fortes FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestade e chuvas intensas durante este final de semana. 

Até o final desta sexta-feira (2), todo o Estado está em alerta de perigo para chuvas fortes, podendo atingir médias de até 60 milímetros por hora, com ventos intensos, chegando até 100 km/h. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de queda de árvores e descargas elétricas. 

Durante o sábado (3), o alerta muda para perigo potencial de tempestade, com chuvas podendo chegar até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. 

Há baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em todas as regiões sul-mato-grossenses. 

A previsão indica tempo fechado, de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Há chance de chuva forte com raios e rajadas de vento. 

No domingo (4), as temperaturas vão ficar mais amenas, especialmente na região sul do Estado. Já no norte e em outras regiões, ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. 

Fim de semana deve ser com chuva e ventos fortes Escreva a legenda aqui

Durante a semana 

De segunda-feira (5) a quarta-feira (7), a previsão é de tempo firme na maior parte do Estado. Não são descartadas pancadas de chuva em regiões isoladas.

As temperaturas tendem a cair nas regiões sul e Cone-Sul, com mínimas de 16ºC em Ponta Porã e Iguatemi. 

Nas demais regiões, as máximas podem atingir 34ºC em Três Lagoas e 31ºC na Capital. 

Na quinta-feira (8), voltam a aparecer nuvens carregadas, anunciando o retorno das chuvas, com novos riscos de tempestades.

As condições são esperadas devido ao aumento do calor e da umidade, aliado à aproximação de uma nova frente fria. 

As precipitações devem vir acompanhadas de ventos fortes, com rajadas podendo ultrapassar os 60 km/h, especialmente entre o período da tarde e da noite. 

