Morre um dos pais da vacina da malária: brasileiro casou na biblioteca e fez carreira nos EUA

O imunologista Victor Nussenzweig morreu na última segunda-feira, 11, aos 97 anos em São Paulo.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

15/08/2025 - 22h00
A primeira vacina contra a malária só foi aprovada em 2021, mas as pesquisas que a tornaram possível começaram décadas antes e tiveram contribuição pioneira de cientistas brasileiros. Um deles foi o imunologista Victor Nussenzweig, que morreu na última segunda-feira, 11, aos 97 anos em São Paulo.

Ele e a esposa, Ruth Nussenzweig (que morreu em 2018, aos 89 anos), desenvolveram a partir da década de 1960 estudos inovadores nos Estados Unidos sobre os parasitas Plasmodium, causadores da malária. Os protozoários infectam as fêmeas do mosquito Anopheles, que transmite a doença aos seres humanos e outros animais.

A pesquisa abriu caminho para outras gerações de cientistas no desenvolvimento de vacinas contra a doença, que matou 597.000 pessoas em 2023, a maioria no continente africano, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram 63 óbitos pela doença no mesmo ano, conforme dados do Ministério da Saúde.

Casal identificou proteína imunizante

Ainda nos anos 1980, o casal Nussenzweig apontou o caminho para a imunização contra a malária: descobriram que uma proteína que recobre os protozoários do gênero Plasmodium poderia ser usada para promover uma resposta imunológica à infecção.

A partir daí, a circunsporozoíta (conhecida como "CS") - proteína do parasita que ativa o sistema de defesa dos mamíferos - se tornou um componente fundamental de boa parte das vacinas testadas em humanos contra o parasita.

O pontapé inicial foi de Ruth: em 1967 ela foi a primeira cientista a provar que era possível imunizar roedores contra a doença por meio da irradiação dos esporozoítos, um dos estágios de vida dos parasitas causadores da malária.

O casal trabalhou junto durante toda a vida. Se conheceram na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e na década de 1960 se transferiram para a Escola de Medicina da Universidade de Nova York (NYU).

Também trabalharam em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no desenvolvimento de uma vacina nacional contra a malária.

Atualmente, os imunizantes RTS,S e R21 são recomendados pela Organização Mundial da Saúde para crianças que vivem em áreas endêmicas de malária, com prioridade para locais onde há transmissão moderada e alta. As vacinas aprovadas até o momento agem contra a espécie Plasmodium falciparum, mais prevalente no continente africano e causadora da forma mais letal da doença.

No Brasil, os casos provocados pela P. falciparum são menos comuns e a maioria é de malária vivax, em geral mais branda, e se concentram na região amazônica. A Vivaxin, vacina brasileira contra a malária desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Federal de Minas Gerais, está atualmente na etapa de testes clínicos.

Casamento na biblioteca e autoexílio

Nussenzweig nasceu em São Paulo em 1928, e se formou na Faculdade de Medicina da USP em 1953. Foi onde conheceu e namorou Ruth, escolhendo oficializar a união na biblioteca do prédio da Av. Doutor Arnaldo. "Namorávamos falando de ciência", lembrou o cientista, depois de mais de meio século junto da esposa, em entrevista concedida à Revista Pesquisa Fapesp em 2004.

O cientista obteve o doutorado também pela FMUSP, em 1958, e foi assistente de pesquisa em parasitologia. O casal partiu então para um pós-doutorado na França, onde ele se especializou em imunologia no Instituto Pasteur. Depois, seguiram para mais um pós-doutorado, na NYU.

Tentaram retornar ao Brasil em 1964, mas a Faculdade de Medicina sofria assédio dos militares após professores protestarem contra o golpe.

Nussenzweig foi imediatamente convocado a depor. O casal concordou que "não havia clima de pesquisa na faculdade" e retornou aos Estados Unidos, acolhidos pelo venezuelano-americano Baruj Benacerraf, que seria agraciado com o Nobel de Medicina e Fisiologia em 1980.

O cientista brasileiro se tornou professor titular no Departamento de Patologia da New York University School of Medicine em 1971.

"Ele era contagiante em seu entusiasmo, injetando nos seus alunos e colegas uma paixão inabalável pela ciência", lembram colegas de universidades brasileiras e americanas em nota de homenagem da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI).

Além da colaboração com a esposa na vacina contra a malária, também trabalhou com o médico Celso Bianco em uma descoberta que abriu novas fronteiras na imunologia (mostrando que linfócitos B expressam receptores para complemento C3) e se dedicou a estudar estratégias de sobrevivência do parasita causador da Doença de Chagas.

Ruth e Victor tiveram três filhos, que também se tornaram pesquisadores em diferentes áreas: André, especialista em mecanismos de reparo de cadeias de DNA, Michel, médico e professor na Universidade Rockefeller e Sonia, antropóloga que estuda práticas de profissionais de saúde.

Operação Contra-Ataque III

Bens de luxo apreendidos de traficante "ostentação" somam R$ 10 milhões

Veículos, dinheiro e cavalos foram apreendidos durante a Operação Contra-Ataque III, que teve como alvo quadrilha dedicada a comercialização de armas e drogas

15/08/2025 17h53

Dentre os veículos apreendidos está um mini bug

Dentre os veículos apreendidos está um mini bug Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Os bens apreendidos pela Polícia Federal e Receita Federal na Operação Contra-Ataque III foram avaliados em cerca de R$ 10 milhões. A operação foi deflagrada nessa quinta-feira (14) e o balanço divulgado nesta sexta-feira (15).

A operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo doze em Campo Grande e um em Jaraguari.

Dentre os alvos está William Alves Ribeiro, apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais.

Conforme a Receita Federal, no total foram apreendidos:

  • 24 veículos, entre caminhões, reboques, jet-ski e outros;
  • R$ 9.150,00 em espécie;
  • 6 celulares;
  • 4 computadores;
  • 1 colar;
  • 6 relógios de pulso;
  • 10 armas de fogo e munições;
  • 4 cavalos;
  • 3 imóveis sequestrados.

Operação Contra-Ataque III

A operação teve como objetivo combater os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação decorreu da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), relacionada a uma organização criminosa dedicada a comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. 

Em Mato Grosso do Sul, além de William Alves Ribeiro, também foram alvos: Nadja Tybusch Ribeiro (esposa), Welder Alves Ribeiro (irmão) e Rosany Larissa Aranda da Silva (cunhada). 

Um dos mandados de busca ocorreu no condomínio Dahma II, onde morava William. No local, os policiais encontraram o celular e documentos pessoais dele no telhado da casa, localizados através de um drone da PF.

No endereço foram apreendidos também dois carros de passeio (um modelo da Volvo e um Up) e um mini-bug.

No Jardim Tijuca, na casa de outro dos envolvidos, houve a apreensão de cinco veículos de luxo, sete armas de cano curto e uma de cano longo.

O proprietário alegou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e, por isso, todo o material foi apreendido.

Entre as empresas que foram alvo estão a Aliança Transporte de Veículos (W.A.R Transportes), Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Stilo Diva, Embaplast e Lolya Moda Feminina.

Boa parte destas empresas estavam em nome de familiares de William ou de supostos laranjas.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Rancho JC Treinamento, onde foram confiscados os cavalos de raça de William, avaliados em R$ 250 mil cada, e um reboque usado para o transporte dos equinos.

Conforme reportagem do Correio do Estado, em nota, a Receita Federal esclareceu que análises bancárias e fiscais dos envolvidos constatou "um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização".

"Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas”, explica a nota.

As transações bancárias para o recebimento desses valores eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes, sendo que estes últimos não tinham lastro fiscal para a realização de grandes movimentações financeiras. 

“Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos”, complementa a nota.

Participaram da operação de ontem 5 auditores fiscais, 9 analistas tributários da Receita Federal e 60 policiais federais.

Proteção

Campanha da igreja Adventista contra violência reforça o Agosto Lilás em MS

O Quebrando o Silêncio faz parte do calendário oficial de eventos e reforça o combate à violência doméstica e destaca o crescimento da violência digital neste ano

15/08/2025 17h45

Campanha da igreja Adventista contra violência acontece em meio ao Agosto Lilás

Campanha da igreja Adventista contra violência acontece em meio ao Agosto Lilás Divulgação

O Agosto Lilás é um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres e, em 2025, reforça o papel da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção e transformação de vidas. 

Entre as ações de diversos órgãos voltados ao mês, a mobilização em Mato Grosso do Sul também será promovida pela campanha “Quebrando o Silêncio” da Igreja Adventista do Sétimo Dia que, desde o mês de junho, faz parte do calendário estadual de eventos.  

Com isso, a partir de agora, o quarto sábado de agosto será dedicado a ações que fortalecem o combate à violência contra crianças, mulheres e idosos. Neste ano, o foco será a violência digital, um perigo, muitas vezes silencioso, que aflinge as mulheres sul-mato-grossenses. 

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal em Mato Grosso do Sul, o estado registrou um aumento de 27,25% nas denúncias de violência feminina em todos os meios através do Ligue 180 em 2024. 

Esse crescimento expressivo reforça a urgência da campanha e a necessidade de ampliar políticas públicas e o apoio às vítimas.

Em 2025, o tema da campanha adventista é “Violência Digital: quando o perigo vem da tela” e busca colocar em evidência os desafios do cyberbullying, fake news, exposição indevida e ameaças virtuais, além de despertar a atenção da sociedade, principalmente familiares, para os sinais de alerta e formas de proteção no ambiente virtual.

Neusa Almeida, diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista em Mato Grosso do Sul e líder local da campanha, reforça que a violência destrói famílias. 

“Essa oficialização no calendário do estado fortalece ainda mais o nosso compromisso de levar informação, apoio e coragem para quem sofre em silêncio. A violência, seja dentro de casa ou no mundo virtual, destrói vidas e famílias, mas juntos podemos romper esse ciclo. Nossa esperança é que cada pessoa saiba que não está sozinha e que há caminhos para proteção e denúncia”.

Durante todo o mês, serão oferecidas várias atividades nos municípios de Mato Grosso do Sul, como palestras, fóruns, passeatas, com a participação de voluntários, instituições e da comunidade para fortalecer a rede de proteção e acolhimento.

Campanha da igreja Adventista contra violência acontece em meio ao Agosto LilásCampanha de 2025 é voltada ao combate ao crime digital.

A campanha

O Quebrando o Silêncio é um programa educativo promovido todos os anos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia voltado à prevenção ao abuso e à violência doméstica. Integra uma iniciativa global chamada “End it Now” - “Acabe Com Isso Agora”. 

Além das mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências também enfrentam riscos maiores de abuso e exploração, o que leva a campanha a incluí-los nas iniciativas de prevenção e conscientização. 

O projeto é realizado ao longo de todo o ano, mas tem como marco o quarto sábado do mês de agosto, onde ocorrem fóruns, palestras educativas e preventivas e distribuição de materiais informativos para crianças, adolescentes e adultos em toda a América do Sul.

Números

De acordo com o Mapa da Segurança Pública dos anos 2023 e 2024, o Estado foi o 5º com maior crescimento de assassinatos contra a mulher no período, com um aumento de 16,67%. Com isso, Mato Grosso do Sul atingiu a segunda maior taxa do país, 2,39 feminicídios por 100 mil mulheres, mais que o dobro da média nacional, de 1,34. 

Em 2025, foram confirmados 22 casos de feminicídio em MS e 12.819 registros de violência contra a mulher, de acordo com o Monitor da Violência contra a Mulher, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

De janeiro até 21 de julho de 2025, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime no estado. Deste total, 12.643 sofreram violência doméstica — o que representa cerca de 68 casos por dia, em uma média que se repete com pouca variação nos últimos anos.

O serviço de denúncias Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, registrou no período de janeiro a maio 1.577 relatos de violência contra crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Esse número representa 34% das denúncias feitas pelo canal no Estado no ano.

Entre as denuncias mencionadas no disque 100, 135 se tratava de casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. 
 

