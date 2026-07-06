Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Acidente

Homem morre em grave acidente na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Bom Sucesso; Polícia Civil apura a dinâmica da batida

Welyson Lucas

06/07/2026 - 17h29
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um grave acidente entre duas motocicletas terminou com a morte de um homem e deixou outro motociclista gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (6), no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Bom Sucesso, no Jardim Jockey Club, em Campo Grande.

A colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da Perícia Científica, além de provocar congestionamento em uma das principais vias da região. 

De acordo com as informações apuradas, os dois motociclistas seguiam por vias que se cruzam quando ocorreu a colisão. O impacto foi tão violento que um dos condutores não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

O outro motociclista recebeu os primeiros atendimentos ainda na avenida por equipes do Samu. Em estado grave, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece sob cuidados médicos. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre seu quadro clínico.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para permitir o trabalho da Perícia Científica, responsável pela coleta de vestígios que ajudarão a esclarecer como ocorreu a colisão. A Polícia Civil também acompanhou os levantamentos e instaurará inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na Avenida das Bandeiras ficou parcialmente interditado, provocando lentidão e congestionamento nos dois sentidos da via. Motoristas precisaram buscar rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos periciais e a remoção dos veículos envolvidos.

A identidade da vítima fatal ainda não havia sido divulgada oficialmente até a publicação desta reportagem. A principal linha de investigação busca determinar a dinâmica da colisão, incluindo a preferência de passagem, a velocidade dos veículos e outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Laudos da perícia e eventuais imagens de câmeras de monitoramento da região poderão ser utilizados para esclarecer as causas da batida e apontar eventuais responsabilidades. 

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente.

 

COLAPSO FINANCEIRO

Balanço põe em dúvida a "capacidade de continuidade" da Santa Casa

Déficit diário é de R$ 341 mil, mas a direção do hospital alega que tem mais de R$ 714 milhões a receber do poder público

06/07/2026 17h05

Compartilhar
Mesmo que toda a Santa Casa fosse vendida, ainda sobrariam dívidas de R$ 640 milhões, aponta balanço do próprio hospital

Mesmo que toda a Santa Casa fosse vendida, ainda sobrariam dívidas de R$ 640 milhões, aponta balanço do próprio hospital Mes

Continue Lendo...

A Santa Casa de Campo Grande fechou 2025 com déficit de R$ 124,582 milhões, o que equivale a um prejuízo diário da ordem de R$ 341 mil. Ao mesmo tempo, conforme números do balanço anual publicado nesta segunda-feira, diz ter nada menos que R$ 714,259 milhões a receber da prefeitura de Campo Grande do Governo do Estado e do Governo federal.

Mesmo assim, por conda das dívidas, os auditores que assinam o balanço do hospital apontam que a Santa Casa não tem mais condições de operar. 

Mas, em meio a déficits seguidos e dívidas astronômicas, a direção Santa Casa diz que ganhou na Justiça o direito a uma indenização de R$ 275,593 milhões relativos ao reequilíbrio financeiro referente ao período compreendido entre 07 de outubro de 2011 e maio de 2018. Atualizando este montante, alega a direção do hopistal, o crédito já chega R$ 667,87 milhões, em valores atualizados até dezembro do ano passado. 

Além disso, o hospital também recorreu à Justiça e obteve ganho de causa para receber outros R$ 46,381 milhões. A ação é relativa a uma lei federal de abril de 2020, durante a pandemia. Esta lei determinou o pagamento integral dos valores dos tetos de produção. O município, porém, emitiu uma portaria contrariando o descrito na lei e efetuou pagamento através de médias históricas, diz a direção do hospital na publicação feita nesta segunda-feira no diário oficial da prefeitura de Campo Grande.

E, na esperança de receber estes mais de R$ 714 milhões, a direção do hospital vai acumulando empréstimo após empréstimo. Eles somam mais de R$ 261,7 milhões e a taxa de juros chega a 1,85% ao mês.

Somente com o banco Daycoval, que nasceu no Líbano mas que opera principalmene no Brasil, foram três empréstimos, todos para pagamento em cinco anos. Eles somam R$ 17 milhões. Os juros variam de 1,56% a 1,85%. Com estas taxas, são mais de R$ 250 mil em juros por mês somente com esta instituição bancária.

Na Caixa Econômica Federal, onde o hospital tomou R$ 248 milhões em janeiro de 2024, a taxa de juros é de 1,36%. Mas, a melhor taxa é relativa a um empréstimo de R$ 10 milhões tomado no Sicob em novembro de 2019. A cooperativa de crédito cobra apenas 0,55% ao mês. 

E estes juros ajudam a explicar o constante endividamento e os seguidos déficits do maior hospital do Estado. Em 2024, por exemplo, o déficit havia sido da ordem de R$ 98,3 milhões. O déficit acumulado, segundo o balanço do hospital, supera os R$ 544 milhões. Somente os impostos em atraso, todos parcelados, somam R$ 189,817 milhões. 

SEM CAPACIDADE

Em meio a esta série de números negativos, os audidores fazem um alerta preocupante: "chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1, que indica que a Entidade, em 31 de dezembro de  2025, apresentava o passivo circulante excedente ao seu ativo circulante em R$ 227,215 milhões e patrimônio líquido negativo em R$ 639,469 milhões. Essas condições indicam a existência de incerteza relevante, que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Entidade". 

Ou seja, as dívidas e obrigações de curto prazo superam os recursos financeiros e direitos que a empresa consegue converter em dinheiro rapidamente, indicando alto risco de insolvência e dificuldade para honrar compromissos imediatos. 

De acordo com os números do balanço, mesmo que a Santa Casa vendesse todo o seu patrimônio, ainda ficaria devendo quase R$ 640 milhões. E, se fosse uma empresa qualquer, isso significa que está falida.

"Essas condições indicam a existência de incerteza relevante, que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Entidade", dizem os auditores.

Porém, destacam, não cabe a eles dizer se o hospital tem condições de continuar ou não operando. Isso cabe à administração, que, segundo eles, "é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações", diz o texto do contador José Martins Alves, da BDO RCS Auditores Independentes. 

TACURU (MS)

Acidente entre carro e caminhão mata idosa na MS-295

Esposo da idosa teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital

06/07/2026 16h50

Compartilhar
Caminhão capotado após acidente na MS-295

Caminhão capotado após acidente na MS-295 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Idosa, de 61 anos, morreu em acidente entre carro e caminhão, na manhã desta segunda-feira (6), na MS-295, entre Tacuru e Ivinhema, trecho localizado a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, marido e mulher seguiam em um Fiat Doblo no sentido Tacuru-Iguatemi. 

Já o motorista do caminhão seguia pela rodovia no sentido contrário, Iguatemi-Tacuru.

Por motivos desconhecidos, ambos colidiram de frente e, em seguida, o caminhão saiu da pista e capotou. 

O carro, ocupado pelo casal, teve a parte frontal danificada. A mulher, que estava no banco do passageiro da Doblo, morreu na hora. O esposo, motorista, teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital.

Não sei se sabe o estado de saúde do condutor do caminhão. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, nas cidades ou em rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, falha em ceder a passagem, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas, como chuva forte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio

3

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco
Mato Grosso do Sul

/ 13 horas

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)

5

Resultado da Loteria Federal 06080-1 de hoje, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06080-1 de hoje, sábado (04/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 3 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 4 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro