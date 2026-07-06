Homem morre em grave acidente na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande

Um grave acidente entre duas motocicletas terminou com a morte de um homem e deixou outro motociclista gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (6), no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Bom Sucesso, no Jardim Jockey Club, em Campo Grande.
A colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da Perícia Científica, além de provocar congestionamento em uma das principais vias da região.
De acordo com as informações apuradas, os dois motociclistas seguiam por vias que se cruzam quando ocorreu a colisão. O impacto foi tão violento que um dos condutores não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada das equipes de resgate.
O outro motociclista recebeu os primeiros atendimentos ainda na avenida por equipes do Samu. Em estado grave, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece sob cuidados médicos. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre seu quadro clínico.
A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para permitir o trabalho da Perícia Científica, responsável pela coleta de vestígios que ajudarão a esclarecer como ocorreu a colisão. A Polícia Civil também acompanhou os levantamentos e instaurará inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na Avenida das Bandeiras ficou parcialmente interditado, provocando lentidão e congestionamento nos dois sentidos da via. Motoristas precisaram buscar rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos periciais e a remoção dos veículos envolvidos.
A identidade da vítima fatal ainda não havia sido divulgada oficialmente até a publicação desta reportagem. A principal linha de investigação busca determinar a dinâmica da colisão, incluindo a preferência de passagem, a velocidade dos veículos e outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Laudos da perícia e eventuais imagens de câmeras de monitoramento da região poderão ser utilizados para esclarecer as causas da batida e apontar eventuais responsabilidades.
Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente.