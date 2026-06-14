Motorista é morto após colisão em frente a conveniência em Campo Grande - Foto: Welyson Lucas

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Uma colisão de trânsito registrada na madrugada deste domingo (14) terminou em homicídio e causou revolta entre frequentadores de uma conveniência no Bairro Macaúbas, localizado entre os bairros Centro-Oeste e Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Renato Bravo da Cruz, de 40 anos, foi morto com um tiro no rosto após bater o carro que conduzia na traseira de outro veículo que estava estacionado na Avenida dos Cafezais.

O crime aconteceu em frente à Conveniência Cafezais, conhecida popularmente como "Bar da Morte", estabelecimento que ganhou notoriedade por já ter sido cenário de outros homicídios.

Após o disparo, o autor fugiu do local, enquanto testemunhas, indignadas com a violência do caso, depredaram o veículo deixado por ele na cena do crime.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, Renato estava no local acompanhado da esposa, Cintia Souza da Silva, de 38 anos. O casal consumia bebidas no estabelecimento quando decidiu deixar a conveniência.

Ao dar partida em um GM Celta, Renato acabou colidindo na traseira de um Ford Versailles que estava estacionado logo à frente. As circunstâncias exatas da batida ainda serão apuradas pelas autoridades.

Segundo relatos de testemunhas, após o impacto, o proprietário do Versailles, identificado como Claudio Barros de Araujo, de 40 anos, desceu do veículo e caminhou até a porta do motorista do Celta. Em seguida, teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo à queima-roupa.

O tiro atingiu a região do olho esquerdo de Renato. Mesmo ferido, ele ainda tentou sair do automóvel, mas caiu no chão poucos metros depois. Equipes de socorro foram acionadas, porém a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar constatou o óbito ainda no local.

Após o disparo, o suspeito fugiu antes da chegada das forças de segurança. O Ford Versailles utilizado por ele permaneceu na cena do crime.

Revolta após o crime

A execução provocou indignação entre frequentadores da conveniência e moradores que presenciaram a cena. Revoltadas com a violência e com a aparente banalidade da motivação, diversas pessoas passaram a depredar o veículo deixado pelo suspeito.

Pedras foram arremessadas contra o automóvel, que teve vidros quebrados e sofreu diversos danos antes da chegada das autoridades.

Veículo do suspeito abandonado após o homicídio

Testemunhas relataram que a reação foi motivada pela brutalidade do assassinato, ocorrido logo após uma colisão de pequena proporção.



Carro do suspeito com danos provocados por populares





Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram toda a sequência dos acontecimentos e deverão auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Suspeito é procurado

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Os investigadores analisam imagens de monitoramento e realizam diligências para localizar Claudio Barros de Araujo, apontado como autor do disparo. Até a publicação desta reportagem, ele não havia sido localizado.

A motivação do homicídio ainda será esclarecida durante a investigação. As primeiras informações apontam que a discussão teve início logo após a colisão entre os veículos, mas as circunstâncias que levaram ao disparo fatal ainda serão apuradas pelas autoridades.