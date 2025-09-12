Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Motociclista sem CNH perde parte do rosto em acidente com viatura dos bombeiros

Homem bateu na traseira de um carro e foi arremessado para baixo da viatura, em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/09/2025 - 15h01
Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos na tarde desta sexta-feira (12), em Campo Grande. Ele perdeu parte da bochecha no asfalto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela Avenida Euler de Azevedo, sentido centro-bairro, na região do Coophasul, quando colidiu na traseira de um Ônix e foi arremessado para baixo de uma viatura dos Bombeiros, que trafegava pela pista do meio.

Segundo informações, a vítima estava de capacete, mas o equipamento de segurança saiu no momento da queda.

O homem sofreu lacerações na bochecha, que foi arrancada de um lado do rosto, e também teve ferimentos nos membros superiores. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. 

Ainda segundo os bombeiros, o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH) e confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Acidente envolveu uma moto, um carro e uma viatura dos bombeirosAcidente envolveu uma moto, um carro e uma viatura dos bombeiros (Foto: Divulgação)

Acidente

No fim de semana passado, no domingo (7), o motociclista Endion Natividade Ribeiro, de 31 anos, morreu ao bater a moto que ele pilotava bateu contra um poste, em Corumbá.

Conforme reportagem do Correio do Estado, o homem estava sozinho na moto quando perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu no poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, constatam que a vítima já estava em óbito.

O acidente aconteceu próximo a um posto de combustíveis e imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar na apuração da dinâmica do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Ribeiro invade a calçada e bate contra o poste de iluminação.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.




