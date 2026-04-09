BR-262 tem congestionamento quilómetrico para show do Guns N' Roses

O show do Guns N’ Roses causou congestionamento quilométrico desde o fim da tarde desta quinta-feira (9) na BR-262, em Campo Grande. A rodovia é o único acesso ao Autódromo Internacional Orlando Moura, onde a banda se apresentará para um público estimado de 35 mil pessoas.
A movimentação foi intensa na rodovia ao longo do dia, mas a situação ficou mais crítica a partir do início da noite, com registro do tráfego totalmente travado em alguns momentos, além de deslocamento lento e a menos de 5 quilômetros por hora.
Além das pessoas que estão indo para o show, também há movimento de pessoas que moram na região do Maria Aparecida Pedrossian e adjacências, que saíram do serviço e também precisar passar pela BR para chegar até suas casas, o que amplia o movimento na região.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram longas filas de veículos e motoristas e passageiros reclamando da lentidão, mesmo com a operação montada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para controlar e orientar o trânsito.
Em dias normais, do centro de Campo Grande até o autódromo, o deslocamento de carro é de cerca de 30 minutos, mas nesta quinta, chega a ultrapassar horas.
Para evitar acidentes e maior engarrafamento no entorno do autódromo, a PRF restringiu o tráfico de carretas bitrem das 12h às 22h, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, devido ao evento.
O show da banda americana está previsto para começar às 20h30, no horário local. Os portões foram abertos às 16h e já havia centenas de fãs aguardando para entrar.
O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things".
Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.
Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.