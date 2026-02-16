Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Trânsito

Motociclista é atingido por carro que não respeitou sinalização

Motorista ignorou o sinal vermelho, atingiu a vítima e fugiu sem prestar socorro; veja o vídeo

Laura Brasil

16/02/2026 - 16h00
O motorista que conduzia um veículo VW Gol atingiu um motociclista na noite de domingo (15), ao ignorar o sinal fechado, e não permaneceu no local para prestar socorro, em um cruzamento em Ribas do Rio Pardo.

O acidente aconteceu por volta das 20h, enquanto a vítima aguardava a abertura do semáforo.

A vítima, Milton Aparecido Gil da Silva, de 34 anos, que trabalha como servente de pedreiro, teve o corpo arremessado por cima do veículo e sofreu várias lesões, entre elas uma fratura exposta e fratura no maxilar.

Imagens de câmeras de segurança, divulgada pelo perfil Ribas Ordinário no Instagram, flagraram o momento da colisão, em que o VW Gol, de cor branca, atinge o motociclista e deixa o local sem prestar socorro.

 

 

 

Após a batida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. 

Miltinho, como é conhecido na região, devido à gravidade do quadro, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

As autoridades do município seguem com as investigações para identificar o motorista.

Campo Grande

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem

Repasse foi formalizado pela prefeitura da Capital na última sexta-feira e contempla pagamentos de janeiro para 11 hospitais

16/02/2026 15h00

Santa Casa de Campo Grande receberá maior repasse

Santa Casa de Campo Grande receberá maior repasse Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) formalizou o repasse de R$ 3.431.297,43 do Governo Federal para o pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, referente ao mês de janeiro de 2026.

O maior montante foi destinado à Santa Casa, que recebe R$1.902.225,30; também recebem: Maternidade Cândido Mariano (R$ 571.734,44); Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão (R$ 144.274,28); Hospital São Julião (R$ 249.926,09); Hospital Nosso Lar, (R$ 129.462,99). 

Também receberão: Clínica Davita Pantanal (R$ 69.424,12); Med Rim (R$ 77.261,76); Hospital Adventista do Pênfigo (R$ 66.164,88); Hospital Adventista Unidade Matriz (R$ 158.693,92); Davita Campo Grande (R$ 59.605,86), além do Instituto de Prevenção do Hospital Adventista (R$  2.523,79). 

O recurso é da assistência financeira complementar da União, criado após a aprovação do piso nacional da enfermagem. A regulamentação foi estabelecida pela Lei nº 14.434/2022, que fixou os valores mínimos para a categoria em todo o país.

Na prática, o município atua como intermediador do dinheiro enviado pelo governo federal, repassando os valores às 11 instituições contempladas, conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde. A transferência foi oficializada por meio de resolução publicada na última sexta-feira (13). 

Os recursos seguem as regras previstas em portarias federais e garantem o complemento necessário para que os profissionais recebam o piso nacional. A resolução já está em vigor.

Verba

No contexto do Piso Nacional da Enfermagem, a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União, corresponde a repasses dos valores necessários à complementação do pagamento do piso aos profissionais da categoria, feito para estados, municípios e Distrito Federal.

O dinheiro é operacionalizado pelo Ministério da Saúde que, por intermédio de portarias, estabelece os critérios e procedimentos necessários para que estados e entidades filantrópicas que atendam via Sistema Único de Saúde (SUS) e prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo sistema público, cumpram os pagamentos do Piso Nacional da Enfermagem. 

Ação Social

Bracell e MS Florestal investem R$ 5,9 milhões em ações sociais em MS

Iniciativas nas áreas de educação, geração de renda e cidadania beneficiaram 49 mil pessoas em Mato Grosso do Sul e na divisa com São Paulo

16/02/2026 14h00

Crédito: MS Florestal

Projetos da MS Florestal e do Bracell Social, voltados para atuação nas áreas de educação, geração de renda e cidadania, beneficiaram 49 mil pessoas em Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo, com investimento de R$ 5,9 milhões.

O ano de 2025 foi marcado pelo volume expressivo de investimentos em ações de responsabilidade social em municípios de Mato Grosso do Sul e na divisa com o Estado de São Paulo.

A empresa de silvicultura MS Florestal, em parceria com o programa Bracell Social, investiu aproximadamente R$ 5,9 milhões em projetos voltados à educação, geração de renda, empreendedorismo e cidadania, beneficiando diretamente 49 mil pessoas em dez cidades da região.

São iniciativas desenvolvidas com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, somando 100 ações ao longo do ano, atendendo 20 escolas, alcançando mais de 21 mil alunos e 14 mil professores, além de promover ações comunitárias voltadas a diferentes públicos.

Resultado

O investimento na área de educação demonstrou avanço nos indicadores de alfabetização:

  • Em Bataguassu, o índice passou de 37,7% em 2023 para 52,3% em 2024;
  • Em Água Clara, o percentual subiu de 70,02% para 77% no mesmo período.

Mercado de trabalho

Os programas voltados à capacitação profissional apresentaram resultados, com a redução da evasão escolar e a qualificação de jovens do ensino médio.

“Os dados mostram que o investimento social precisa estar conectado às reais necessidades das comunidades. Quando educação, capacitação e inclusão caminham juntas, os resultados aparecem de forma consistente”, afirma Michele Oliveira, coordenadora de Responsabilidade Social.

O empreendedorismo feminino, por meio de projetos de geração de renda, teve destaque em 2025. Iniciativas voltadas à formalização de pequenos negócios, à economia circular e ao fortalecimento da agricultura familiar beneficiaram milhares de pessoas e contribuíram para o aumento da renda em comunidades locais.

Entre os destaques está o projeto “Dona Della”, em parceria com o Sebrae/MS, que, entre eventos e feiras, alcançou 2.600 mulheres. Já no atendimento fixo, 120 mulheres foram beneficiadas com geração de renda e autonomia financeira.

“As ações sociais fazem parte da estratégia de relacionamento institucional e de desenvolvimento dos territórios onde atuamos. O objetivo é contribuir para o crescimento das comunidades de forma estruturada e sustentável, com o apoio de parceiros como Sebrae, Senar, governos, empresas e prefeituras”, destaca Bruno Madalena, gerente de Relações Institucionais da MS Florestal.

Já o programa de cidadania e voluntariado oferta serviços gratuitos de saúde, lazer e cultura, mobilizando 450 voluntários e beneficiando quase 24 mil pessoas ao longo do ano.

Para 2026, está prevista a ampliação do impacto das ações, com investimento estimado em R$ 4,1 milhões e foco na consolidação dos resultados, no fortalecimento da governança e na ampliação do alcance dos projetos sociais.

