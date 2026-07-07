Motociclista sofre ferimentos graves ao atingir carro em local semaforizado

Motociclista seguia no sentido centro e atingiu o carro de passeio na entrada para o Parque dos Poderes - Gerson Oliveira

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Um motociclista de 27 anos sofreu ferimentos graves ao colidir na lateral de um Tiggo por volta das 14 horas desta terça-feira (7) na Avenida João Arinos, na saída de Campo Grande para Três Lagoas. Segundo a condutora do carro, ele teria desrespeitado o sinal vermelho e por conta disso atingiu o veículo.

Richard Carbonaro Reis seguia com sua moto no sentido bairro-centro quando atingiu a lateral do carro de passeio, que atravessava a avenida para acessar a região do Parque dos Poderes. Ele sofreu ferimentos considreados graves e teve de ser entubado antes de ser levado para a Santa Casa de Campo Grande.

Apesar de estar utilizando capacete, a suspeita é de que tenha sofrido traumatismo crânio-encefálico e por isso seu estado foi considerado grave. Ele atingiu a parte inferior da porta dianteira do lado direito do Tiggo, indicando que possivelmene caiu antes do impacto.

Abalada, a condutora do carro de passeio, que preferiu não se identificar, fez teste do bafômetro e não apresentou nenhuma irregularidade.Tanto a decumentação pessoal quanto a do veículo estavam regulares.

A polícia de trânsito ainda estava em busca de imagens de câmeras de segurança para checar se o motociclista realmente desrespeitou a sinalização.

Dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito relativos aos cinco primeiros meses do ano revelam que 23 pessoas morreram vítimas de acidente neste período. Destas 15 estavam em motocicltas. Uma era ciclista, quatro eram pedestres e três estavam em carros de passeio.

No ano passado, nos cinco primeiros meses foram registrados 25 òbitos nos primeiros cinco meses do ano, sendo que 23 destas vítimas estavam em motocicletas.