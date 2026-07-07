Prefeitura assina contrato de R$ 136 milhões para asfalto e drenagem

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) assinou contrato de R$ 136.099.957,27, com a União e a Caixa Econômica Federal, para pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, calçadas com acessibilidade, sinalização viária e moderação do tráfego.
Ruas que são linha de ônibus também receberão asfalto e drenagem.
O extrato de contrato foi celebrado em 23 de junho, mas, só foi publicado nesta terça-feira (7), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).
O documento foi assinado pelo Procurador da Fazenda Nacional (União), Paulo Eduardo Magaldi Netto; prefeita de Campo Grande (município), Adriane Lopes e pela Superintendente Executiva de Governo (Caixa), Analu Fortes Melo.
Confira o trecho redigido em Diário Oficial:
O objetivo é proporcionar maior segurança viária, melhor mobilidade para motoristas e pedestres e valorização imobiliária. Asfalto novo representa moradia de qualidade e dignidade residencial para o cidadão.
As obras contemplam melhorias da mobilidade urbana, segurança viária e condições de tráfego nos bairros.
O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).
ASFALTO
A PMCG abriu licitação e está contratando empresas especializadas para executar obras de pavimentação e drenagem em 23 bairros.
As empresas interessadas poderão encaminhar propostas até as 7h44min do dia 10 de julho de 2026. A abertura da sessão pública para disputa de preços está prevista para as 7h45min da mesma data, em ambiente eletrônico.
O aviso da concorrência eletrônica foi publicado em 24 de junho no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).
Veja quais são os bairros contemplados:
- Vila Nossa Senhora Aparecida
- Vila Bosque da Saúde
- Jardim Noroeste (Lote 3)
- Jardim Mansur
- Jardim Auxiliadora (Etapa B)
- Complexo Itatiaia (Etapa D)
- Jardim Los Angeles
- Porto Galo
- Parque Residencial Lisboa
- Guanandi II
- Jardim Tarumã
- Coophavila
- Batistão
- Jardim Santa Emília
- Residencial Aquarius I e II
- Jardim São Conrado
- Jardim Aero Rancho
- Vila Nogueira
- Vila Aimoré
- Vila Amapá
- Jardim das Nações
- Jardim Tijuca II
- Jardim Verdes Mares
O critério para escolha dos bairros são antiguidade, tempo de espera e bairros que estão “ilhados” sem pavimento em meio a outros bairros que já são asfaltados há anos.