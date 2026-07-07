Prefeitura assina contrato de R$ 136 milhões para asfalto e drenagem

Bairro sendo asfaltado em Campo Grande - GERSON OLIVEIRA

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Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) assinou contrato de R$ 136.099.957,27, com a União e a Caixa Econômica Federal, para pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, calçadas com acessibilidade, sinalização viária e moderação do tráfego.

Ruas que são linha de ônibus também receberão asfalto e drenagem.

O extrato de contrato foi celebrado em 23 de junho, mas, só foi publicado nesta terça-feira (7), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O documento foi assinado pelo Procurador da Fazenda Nacional (União), Paulo Eduardo Magaldi Netto; prefeita de Campo Grande (município), Adriane Lopes e pela Superintendente Executiva de Governo (Caixa), Analu Fortes Melo.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial :

O objetivo é proporcionar maior segurança viária, melhor mobilidade para motoristas e pedestres e valorização imobiliária. Asfalto novo representa moradia de qualidade e dignidade residencial para o cidadão.

As obras contemplam melhorias da mobilidade urbana, segurança viária e condições de tráfego nos bairros.

O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

ASFALTO

A PMCG abriu licitação e está contratando empresas especializadas para executar obras de pavimentação e drenagem em 23 bairros.

As empresas interessadas poderão encaminhar propostas até as 7h44min do dia 10 de julho de 2026. A abertura da sessão pública para disputa de preços está prevista para as 7h45min da mesma data, em ambiente eletrônico.

O aviso da concorrência eletrônica foi publicado em 24 de junho no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) .

Veja quais são os bairros contemplados:

Vila Nossa Senhora Aparecida

Vila Bosque da Saúde

Jardim Noroeste (Lote 3)

Jardim Mansur

Jardim Auxiliadora (Etapa B)

Complexo Itatiaia (Etapa D)

Jardim Los Angeles

Porto Galo

Parque Residencial Lisboa

Guanandi II

Jardim Tarumã

Coophavila

Batistão

Jardim Santa Emília

Residencial Aquarius I e II

Jardim São Conrado

Jardim Aero Rancho

Vila Nogueira

Vila Aimoré

Vila Amapá

Jardim das Nações

Jardim Tijuca II

Jardim Verdes Mares

O critério para escolha dos bairros são antiguidade, tempo de espera e bairros que estão “ilhados” sem pavimento em meio a outros bairros que já são asfaltados há anos.