Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

Câmera de segurança registrou o momento do acidente - Foto: Reprodução

O motociclista Endion Natividade Ribeiro, de 31 anos, morreu em um acidente na manhã deste domingo (7), em Corumbá. A moto que ele pilotava bateu contra um poste.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, boletim de ocorrência aponta que o homem estava sozinho na moto quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bater no poste.

O acidente aconteceu por volta da s 5h50, na rua Cyríaco de Toledo, próximo a um posto de combustíveis, na parte alta da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, constatam que a vítima já estava em óbito.

Equipes das Polícias Civil e Militar e a perícia também foram ao local.

Imagens de câmeras de segurança da região foram colhidas e serão analisadas para ajudar na apuração da dinâmica do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Ribeiro invade a calçada e bate contra o poste de iluminação.

Durante os trabalhos iniciais, a mãe da vítima esteve no local e fez o reconhecimento. Com ele estavam documentos e objetos pessoais, que foram entregues a ela.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.