Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

Polícia utilizou spray de pimenta para afastar os manifestantes, momento em que deputados e vereadores petistas estavam na linha de frente do protesto
Após o desfile cívico militar de 7 de setembro, é comum que manifestantes, seja de direita ou esquerda, se aglomerem para reinvidicar posicionamentos sobre a situação atual da cidade, Estado ou País. Desta vez, antes mesmo do Grito dos Excluídos se iniciar, uma confusão entre Polícia Militar e participantes marcou a manhã deste domingo (7), em Campo Grande.
Segurados por uma grade, os manifestantes tentavam passar para que o movimento começasse. No momento capturado em vídeo, é possível visualizar este imbróglio entre ambos os lados, quando, de repente, um dos policiais utiliza um spray de pimenta para conter e afastar um dos participantes. Assista:
Como é possível observar, vários políticos estavam na linha de frente e viram de perto a confusão acontecer, como Vander Loubet (PT), Zeca do PT, Pedro Kemp (PT), Tiago Botelho (PT), Luiza Ribeiro (PT) e Jean Ferreira (PT). Ao Correio do Estado, o vereador lamentou a atitude policial e afirmou ser uma estratégia do governador Eduardo Riedel para fugir dos protestos.
“O governador Eduardo Riedel mais uma vez utilizou sua polícia para reprimir com truculência um protesto pacífico, justamente para dar tempo de fugir e se esconder das demandas dos manifestantes. Estávamos na linha de frente do ato e presenciamos a desproporcionalidade com que a PM agiu, com o uso de spray de pimenta inclusive diretamente nos olhos de um manifestante, o que é proibido por lei”, disse o petista Jean Ferreira.
Em suas redes sociais, o deputado federal Vander Loubet também comentou sobre o ocorrido nesta manhã. “Tentaram nos barrar, mas somos resistentes e guerreiros! Juntos, estivemos lutando por um Brasil soberano e democrático”, disse.
Inclusive, nesta edição do Grito dos Excluídos, que teve como lema “Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todos”, foram defendidas inúmeras pautas: reforma agrária; sem anistia para os envolvidos do 8 de janeiro; reforma administrativa; moradias dignas; fim da escala 6x1; taxação dos ricos; acesso ao gás de cozinha; e saída de Eduardo Riedel do governo de MS. Ao todo, 500 pessoas participaram da manifestação.
DESFILE
Data que marca a declaração de independência do Brasil, o 7 de setembro em Campo Grande não teve a presença da prefeita da Capital, porém, entre civis e militares, reuniu aproximadamente 15 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile, entre o público e os que desfilaram.
Diferente do desfile de 2024, que Adriane esteve presente apesar do calor intenso, como bem acompanhou o Correio do Estado, a prefeita de Campo Grande não viu a tradicional pira ser acessa neste ano.
Vale destacar que a ausência de Adriane foi notada entre os presentes, já que da multidão era possível ouvir cantos de "Prefeita cadê você, eu vim aqui só pra te ver" e "não existe liberdade com direito violado"
Já a população presente na Cidade Morena fez questão de prestigiar o desfile de 07 de setembro na Capital, como no caso de Susy Martins, que apesar de não ser de Campo Grande aproveitou a data para levar as filhas no evento que acontece na região central.
Com a expectativa de reunir 15 mil pessoas neste domingo, o desfile de 07 de setembro em Campo Grande foi aberto pela Associação cidadania e e educação profissional Cidade dos Meninos, seguida por: Filhos de Jó; Demolay; Banda E.E Neide Sueli Costa Vieira; Escola Estadual 26 de agosto; Escola Cívico Militar Marçal de Souza; Escola Cívico Militar Prof. Alberto Dias, entre outros.
Esse desfile de 2025 reúne ainda:
- 1000 alunos do colégio militar
- 39 viaturas do exército brasileiro
- 1.100 militares do exército
- 247 militares da PM
- 40 viaturas da PM
- 200 alunos da escola cívico militar
*Colaborou Naiara Camargo e Leo Ribeiro
