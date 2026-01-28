Motociclista que morreu após ser atingido na contramão pode sinalizado com luz alta

O acidente que tirou a vida do motociclista que morreu, na noite de terça-feira (27), após ser atingido por um veículo que trafegava na contração da rua Tenente Lira no bairro Jardim Seminário, pode ter tentado alertar o condutor sinalizando com luz alta.
A reportagem do Correio do Estado esteve no local em que ocorreu a colisão e constatou a presença de dois buracos. Imagens de circuíto de câmeras de segurança mostram, o momento que outro carro passa pela via, desvia dos buracos tirando levemente o veículo na pista contrária retornando na sequência.
Instantes depois, o condutor do veículo Caoa Chery Tiggo surge na filmagem com o carro na contramão e atinge o motociclista que pode ter tentado sinalizar com farol alto antes de ter sido atingido.
Embora a via possua buracos, não houve confirmação, por parte das autoridades que acompanharam a ocorrência, de que o condutor estivesse desviando deles antes da colisão. O caso segue sob investigação.
Entenda
O acidente ocorreu na rua Tenente Lira, entre a Avenida Tamandaré e a rua Ciro Macuco, no bairro Jardim Seminário. Instantes antes de o motociclista ser atingido, imagens de câmeras de segurança (veja o vídeo abaixo) mostram quando outro veículo, ao desviar de um buraco, invade parcialmente a pista contrária.
Na sequência, a motocicleta Yamaha YBR, pilotada pela vítima, surge na via aparentando estar com o farol alto e, em seguida, ocorre a colisão frontal com um veículo Caoa Chery Tiggo.
A batida aconteceu por volta das 19h, em um momento de chuva. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, porém, apenas constatou o óbito da vítima.
A perícia da Polícia Militar e equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da Polícia Civil.
O condutor do veículo passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Após prestar esclarecimentos à equipe da perícia, o motorista foi conduzido à delegacia.
A motocicleta da vítima foi encaminhada ao pátio do Detran, enquanto o veículo envolvido foi liberado para um familiar do condutor, que permaneceu no local.