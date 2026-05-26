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Motoqueiros de 20 a 39 anos são as principais vítimas do trânsito em Campo Grande

Neste ano, condutores de motos representam 16 das 25 mortes em Campo Grande, o que corresponde a 65% das ocorrências

Felipe Machado 

26/05/2026 - 08h00
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Os motoqueiros de 20 a 39 anos são as principais vítimas de acidentes nas ruas de Campo Grande, concentrando mais da metade das ocorrências fatais.

De acordo com dados enviados pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Campo Grande concentra 4.976 acidentes neste ano (até o dia 20 deste mês), desses, 1.652 sinistros de trânsito tiveram feridos e 25 acidentes foram fatais. Dessas vítimas, 16 eram motociclistas, quatro pedestres, três condutores de automóveis e dois ciclistas.

Na divisão por faixa etária dos óbitos, a maior incidência está nos adultos jovens de 20 a 29 anos, com oito ocorrências, seguido pelo intervalo de idade de 30 a 39 anos, com cinco mortos. As outras mortes estão divididas nas faixas de 40 a 49 anos (4), 50 a 59 anos (3) e idosos (4).

Além disso, 8 a cada 10 vítimas de acidentes fatais no trânsito campo-grandense são homens, enquanto o restante é mulher. Em números absolutos, 20 óbitos neste ano ocorreu com homens e cinco com mulheres. 

Destrinchando também os acidentes que não tiveram vítimas de acidentes fatais, apenas feridos, a alta predominância de motociclistas ainda perdura, seguido pelos motoristas de automóveis e, por último, motonetas (veículos automotores de duas rodas onde o condutor pilota sentado, com as pernas juntas e apoiadas em uma plataforma, e não montado como em uma moto tradicional).

Ainda sobre as características dos envolvidos, geralmente são homens de 21 a 40 anos, que apresentam lesões leves pelo corpo após o acidente.

O principal fator que leva aos acidentes é a falta de atenção. De acordo com estudos, desviar o olhar por apenas 2 ou 3 segundos é suficiente para colidir ou atropelar alguém. Além disso, é considerado infração leve pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que gera multa no valor de R$ 88,38 e a adição de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em seguida, aparecem como fatores determinantes para os acidentes em Campo Grande: desobediência à sinalização; não guardar distância; e uso de álcool. Vale destacar que todos os três motivos citados são considerados infrações e podem acarretar multas e pontos no documento.

Por fim, o órgão de trânsito da Polícia Militar detalha os acidentes sem feridos ou mortos, do qual eles afirmam que homens adultos, mais especificamente de 31 a 40 anos, são os de maior incidência. 

A BPMTran também informa que “os registros demonstram maior concentração entre condutores adultos economicamente ativos”. 

ANOS ANTERIORES

Segundo a tabela de estatísticas que consta no portal da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que se baseia nos dados do Grupo de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), Campo Grande registrou 58 vítimas de acidentes fatais no trânsito em 2025. Desses, 43 eram motociclistas, 12 eram pedestres, dois eram condutores de automóveis e um era passageiro.

Do total, 34 morreram ainda no local do acidente e outros 24 morreram enquanto estavam sendo socorridos ou internados no hospital – neste caso, são considerados os óbitos que ocorreram em até 30 dias depois do sinistro.

Em 2024, os números foram consideravelmente maiores, já que a Capital registrou 74 vítimas de acidentes fatais: 52 motociclistas, seis ciclistas, sete pedestres, quatro condutores e quatro passageiros, além de uma morte com a condição não identificada.

Do montante final, 40 faleceram no local e 34 em hospitais ou enquanto recebiam atendimento médico.

Ainda conforme a Agetran, o total de óbitos se refere aos óbitos cujos sinistros ocorreram na área urbana de Campo Grande e região periurbana, não incluídos as rodovias.

INFRAÇÕES

De acordo com o portal Detran em Números e conforme veiculado pelo Correio do Estado há alguns meses, 2025 registrou um recorde no números de infrações aplicadas, com cerca de 1,1 milhão, o que corresponde a um aumento de 36,5% em relação ao aplicado em 2024, que teve 802,4 mil multas no Estado inteiro. 

A tendência de crescimento também acompanha os anos anteriores, já que em 2023 e 2022 foram registradas 630,6 mil e 542,5 infrações, respectivamente. Enquanto isso, em apenas cinco meses, este ano já passou do meio milhão de multas e deve bater um novo recorde.

* Saiba

Criado em maio de 2011, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito.

A cor amarela foi escolhida justamente por simbolizar atenção e sinalização de advertência, semelhante ao semáforo, como um lembrete para que todos tenham mais cuidado e prudência.

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Acidente

Fotógrafo atacado por animal marinho no Mundial de Surfe passará por cirurgia

O profissional foi mordido no tornozelo por um animal durante a cobertura do esporte no último domingo (24)

25/05/2026 23h00

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Divulgação

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O fotógrafo australiano Ed Sloane, que foi atacado por um animal marinho no último domingo, 24, durante a etapa da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Surfe (WSL), publicou nas redes sociais fotos do ferimento em seu tornozelo.

O incidente aconteceu durante a semifinal, na bateria entre os brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira, campeão da etapa. Apesar de dizer que está bem, Sloane disse que precisará passar por cirurgia.

"Estes foram os últimos registros que fiz antes de algo que pensei que veria apenas em filmes. Fomos tomar café da manhã e, logo depois, ocorreu o incidente", escreveu ele em publicação no Instagram acompanhada de algumas fotos de Yago e Italo.

O australiano também aproveitou para agradecer pelo resgate e pelo atendimento médico que recebeu após o incidente.

"Quero agradecer de verdade à World Surf League (WSL), à equipe, aos médicos e à patrulha aquática pela resposta profissional e extremamente rápida. Um pouco de cirurgia, e tudo deve ficar bem Também agradeço à prefeitura de Raglan por compartilhar esse lugar lindo, planejando uma viagem em família aqui para encontrar meu amigo", completou.

Por causa do ataque sofrido por Sloane, a competição chegou a ser interrompida para que ele fosse resgatado e recebesse atendimento médico. Em seguida, Yago e Italo contaram com a ajuda de jet-skis para sair do mar rapidamente. Ainda não há confirmação oficial se foi um tubarão ou um leão-marinho que atacou o fotógrafo.

Depois do resgate, a organização da etapa verificou que havia segurança necessária para retomar a bateria. Com isso, Italo Ferreira venceu Yago na semifinal e derrotou o australiano Morgan Cibilic na final da quarta etapa da temporada.

Com a vitória, o campeão mundial de 2019 e olímpico em Tóquio-2020 assumiu a liderança do ranking da WSL.

Astronomia

'Lua Azul' poderá ser vista no céu no próximo fim de semana; veja como observar

O termo é usado para indicar a segunda Lua Cheia em um mesmo mês.

25/05/2026 22h00

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Lua Azul é o termo que se refere à segunda lua cheia no mês

Lua Azul é o termo que se refere à segunda lua cheia no mês Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O último fim de semana de maio será marcado por um fenômeno raro no céu, conhecido como "Lua Azul".

Apesar do nome, o satélite natural da Terra não ficará realmente azul. Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês), o termo é usado para indicar a segunda Lua Cheia em um mesmo mês.

Como o ciclo lunar tem 29,5 dias - menos do que a duração média de um mês do calendário -, esse intervalo pode resultar em uma Lua Cheia no início do mês, com tempo suficiente para a ocorrência de um segundo ciclo completo dentro do mesmo mês.

No caso de maio, a primeira Lua Cheia ocorreu no início do mês. Por isso, antes da chegada de junho, haverá uma nova Lua Cheia na madrugada do próximo domingo, 31, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar de não alterar a tonalidade do satélite, o fenômeno é considerado raro porque ocorre apenas a cada dois ou três anos, segundo a Nasa.

Como observar a ‘Lua Azul’?

A visibilidade da Lua Cheia pode variar conforme as condições do tempo, como a presença de nuvens, além da luminosidade do céu em cada região.

Segundo a Nasa, para ter uma melhor visão do fenômeno, é importante procurar um local escuro, distante da poluição luminosa.

Não é necessário o uso de telescópio ou binóculo, mas é importante considerar que condições climáticas podem atrapalhar, como umidade ou nuvens em excesso.

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