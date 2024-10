Motorista abandona quase 2 toneladas de maconha durante perseguição

três dias

Apenas 30% do total de policiais irão trabalhar pelos próximos três dias; categoria reivindica reajuste salarial e novo concurso público, entre outros

Em apenas 12 dias, policiais civis realizam pela segunda vez, a paralisação de 70% dos serviços em Mato Grosso do Sul. Na contraproposta foi pedido o sexto salário parcelado até 2026, auxílio saúde e efetivos por meio de concurso público.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol), serão três dias com atendimentos entre 8h e 20h, atendendo apenas os serviços essenciais como prisões em flagrante, violência contra menores de idade e concessão de medidas protetivas - violência doméstica.

O presidente do Sinpol, Alexandre Barbosa da Silva disse que após o período de paralisação, será realizada uma assembleia para analisar como está o movimento.

"Caso o Governo não tenha respondido às nossas contrapropostas, provavelmente vamos continuar o movimento".

Nesta manhã, um grupo de policiais iniciou o ato em frente à Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), que é responsável pelo registro de boletins de ocorrência. Os agentes tiveram que manter a entrada principal da delegacia fechada.

Além disso, outras unidades, como a Cepol e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), também terão seus serviços afetados, especialmente aqueles relacionados a flagrantes.

Durante a manifestação, os policiais exibiram faixas com reivindicações e direcionaram suas cobranças ao governador Eduardo Riedel.

Paralisação anterior

No dia 19 de setembro, a classe paralisou atividades por 24 horas - como bem acompanhou o Correio do Estado -, com as delegacias de Mato Grosso do Sul operando apenas com 30% do efetivo e atendendo apenas com serviços essenciais.

Agindo apenas em casos de prisão em flagrante; medidas protetivas e ocorrências em caso de menor vítima, a categoria buscou chamar atenção do Poder Executivo do Estado, que colocou na mesa duas propostas.

Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul, Alexandre Barbosa, falou sobre o resultado da assembleia híbrida do dia 21 de setembro, ambas foram recusadas pela classe, que comporta 1,6 mil investigadores e escrivães ativos atualmente em MS.

Uma das propostas incorporava o auxílio-alimentação, com mais um abono de R$ 130 para as classes iniciais, que antes mesmo da assembleia já era tida como "aquém" do esperado.

Já a segunda consistia em reestruturar a tabela e modificar os valores de referência, que contemplaria apenas 275 agentes de Polícia Judiciária.

Sendo que a categoria já se via na posição de "não poder ficar doente", com o auxílio saúde concedido apenas para delegados e fiscais de renda em maio, a sensação interna agora é que o governo está "engessado".

Os policiais que trabalham na ponta, com atendimento ao público; lidando com presos, estariam consequentemente mais expostos a doenças (como tuberculose e covid), sem receber o auxílio de saúde que foi só para os delegados.

Em maio desse ano, tanto delegados quanto os fiscais de renda receberam o chamado "auxílio saúde", que em valores absolutos acrescenta dois mil reais para esses oficiais, o que não se estendeu para as classes mais baixas.

Hoje, caso o policial dessa "linha de frente" precise de um atendimento psicossocial, é um custeio que precisa tirar do próprio bolso, categoria essa que no nível I é remunerada atualmente com R$ 5.767,12, distante dos valores entre 10 e 13 mil para a chamada classe especial.

"E com déficit de 900 policiais em todo o Mato Grosso do Sul; com concurso público prometido desde o começo do ano, que não saiu até agora; muitos estão adoecendo, a saúde mental deles está abalada e tem que tirar do próprio bolso para se tratar", conclui Alexandre.

Assine o Correio do Estado