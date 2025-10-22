Motorista que dirigia carro com adolescente no porta-malas é solto em Dourados

O juíz Alexandre Corrêa Leite concedeu nesta quarta-feira (22) liberdade ao jovem Felipe Matheus Araújo Neris, responsável pela manobra de derrapagem que vitimou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, em Dourados no último sábado (17).
A decisão publicada no Diário da Justiça sustenta que o jovem não apresenta risco à ordem pública, e portanto, deve aguardar os pareceres da Justiça em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica. Diante disso, o jovem pode deixar a Penitenciária Estadual de Dourados ainda nesta quarta-feira. Além disso, Felipe não poderá sair de casa aos finais de semana, feriado e folgas, bem como deverá circular publicamente somente até às 22h e após às 5h.
Homicídio culposo
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconheceu que Felipe Matheus Araújo Neris agiu com intenção de matar o adolecente, motivo pelo qual o caso pode ser enquadrado como homicídio culposo e elevar a pena do motorista, caso este seja condenado.
O parecer assinado pelo promotor de Justiça João Linhares nesta segunda-feira (20), difere da decisão policial. Se para a polícia não houve intenção de matar, para o Ministério Público, Felipe Neris "assumiu o risco" contra a vida do garoto, que estava no porta-malas do carro no momento do acidente.
O promotor destacou sete motivos pelos quais o motorista deveria ser enquadrado por homicídio doloso:
- dirigiu embriagado;
- realizou derrapagens irregulares;
- dirigiu em alta velocidade;
- vítima estava no porta-malas;
- automóvel estava lotado de passageiros;
- local de grande fluxo de pessoas;
- vítima transportada sem cinto de segurança em local inadequado e perigoso
O fato
Na madrugada de sábado (18), Felipe Matheus perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra, conhecida como "drift", e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados, na Avenida Dom Redovino Rizzardo.
Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu.
No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Outros três ocupantes, com idades de 17, 19 e 20 anos, tiveram apenas ferimentos leves.