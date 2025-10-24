Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

EM ATRASO

Motoristas de ônibus seguem a espera de pagamento do vale

Os profissionais vão decidir na segunda-feira (27) se haverá ou não uma nova paralisação

Tamires Santana

Tamires Santana

24/10/2025 - 10h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dois dias após a paralisação dos motoristas do transporte coletivo motivada pelo atraso no pagamento do vale, o valor continua em atraso. A informação e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas.

Segundo ele, há possibilidade de nova paralisação nos próximos dias caso o pagamento não ocorra, entretanto, a decisão de parar ou não e a data específica será definida em uma assembleia geral marcada para acontecer na segunda-feira (27). "Se na assembleia, a paralisação for aprovada por maioria, aí sim teremos uma data, mas tudo dentro da legalidade", disse.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na quarta-feira (22), as ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo. Na ocasião, os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

O atraso no pagamento do chamado vale, da ordem de R$ 1,3 mil, atingiu o bolso de cerca de mil trabalhadores, segundo Demétrio de Freitas. "Infelizmente o consórcio não fez esse depósito. Esperamos até ontem e fomos informados que não iam pagar e não havia data definida para efetuar esse pagamento. Por isso tomamos essa iniciativa de fazer esse protesto hoje pela manhã", afirmou o presidente do sindicato. 

Ainda de acordo com a reportagem, o protesto e a ameaça de greve por tempo indeterminado coincide com as reivindicações, inclusive por meio da Justiça, dos proprietários das empresas pelo reajuste da tarifa, que desde o dia 24 de janeiro está em R$ 4,95. Os empresários reivindicam reajuste da ordem 26%, o que elevaria a tarifa para R$ 6,17.

Diante disso, uma decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou  que o município cumpra decisão já transitada em julgada que manda subir a tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79.

O aumento da tarifa técnica do transporte põe ainda mais pressão sobre o poder público, uma vez que Prefeitura de Campo Grande e o governo do estado de Mato Grosso do Sul subsidiam a operação e estão inadimplentes no pagamento do subsídio.

Um aumento da tarifa técnica pode elevar ainda mais o valor a ser repassado como subsídio, ou então, fazer com que a prefeita Adriane Lopes (PP) tome a impopular medida de subir o preço da passagem paga pelo usuário.

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, questionando quais serão as medidas adotadas pelo Poder Executivo diante da possibilidade de uma nova paralisação do transporte coletivo, mas té o fechamento dessa reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Assine o Correio do Estado.

TRAGÉDIA

Tia e sobrinha morrem e colisão entre moto e ônibus em Três Lagoas

Moto furou a preferencial e colidiu contra o ônibus

24/10/2025 08h45

Compartilhar
Momento do socorro às vítimas; moto foi destruída e ônibus foi danificado na frontal esquerda

Momento do socorro às vítimas; moto foi destruída e ônibus foi danificado na frontal esquerda Foto: Rádio Caçula, de Três Lagoas (MS)

Continue Lendo...

Janaína Correia, de 36 anos e Carolaine Vicente, de 23 anos morreram em colisão entre ônibus e moto, na tarde desta quinta-feira (23), no cruzamento das ruas Brasil e Equador, Jardim Europa, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas são tia e sobrinha. Conforme apurado pela mídia local, ambas seguiam em uma Honda Biz pela rua Equador e o motorista conduzia um ônibus VC3 Transporte Urbano pela rua Brasil (preferencial), quando a moto furou o PARE e avançou a via preferencial.

Ambos colidiram no cruzamento. Com o impacto, as mulheres foram lançadas violentamente no asfalto.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e tentaram socorrer as vítimas, mas ambas faleceram no local do acidente.

A moto ficou destruída e teve perda total. A lataria frontal esquerda do ônibus foi danificada.

Após confirmação do óbito, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, realizar os procedimentos periciais e recolher o corpo.

O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

* Com informações de Rádio Caçula, de Três Lagoas

CORUMBÁ

Secretário preso em operação do MPMS é exonerado do cargo

Nilson Pedroso integrava a atual administração municipal como Secretário de Governo e Gestão Estratégica

24/10/2025 08h30

Compartilhar
Secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Nilson dos Santos Pedroso

Secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Nilson dos Santos Pedroso FOTO: Reprodução

Continue Lendo...

Foi publicada na edição Diário Oficial de Corumbá de quinta-feira (23), a exoneração do secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Nilson dos Santos Pedroso, preso durante cumprimento da operação Fake Cloud, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), na manhã do mesmo dia do desligamento do cargo.

Nilson estava na função desde janeiro de 2025 e foi um dos três investigados detidos preventivamente pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - (GAECO), durante a operação que apura fraudes em contratações públicas relacionadas a serviços de armazenamento em nuvem. Veja a publicação da exoneração:

Secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Nilson dos Santos Pedroso

O desligamento do cargo foi assinado pelo atual prefeito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira, e conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, a secretária-adjunta Josileia Rigo Marques, é quem deve assumir o cargo.

Diante dos fatos, por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Corumbá informou que, embora os fatos não tenham ocorrido no município, a administração acompanha as investigações, com base na lei e no princípio da presunção de inocência.

Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Corumbá informa que tomou conhecimento da prisão do Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Nilson dos  Santos Pedroso, pelo GAECO/MP-MS, referente a fatos supostamente ocorridos no município de Itaporã. Embora  eventuais fatos não tenham ocorrido no município de Corumbá.

A administração acompanha o desenrolar dos acontecimentos,observando a lei e a presunção de inocência.

Outras informações serão prestadas caso haja necessidade, quando houver desdobramentos oficiais do processo. A atual gestão reafirma seu compromisso com a legalidade, transparência e com a moralidade administrativa, não pactuando com qualquer desvio de conduta, abuso ou irregularidade no âmbito do serviço público municipal”.

Operação

Os mandados judiciais foram concedidos depois que a promotoria de Itaporã descobriu uma suposta organização criminosa que praticava fraudes em contratações públicas e estava envolvida em corrupção ativa e passiva.

A investigação constatou a existência de um grupo criminoso estruturado que atua fraudando, sistematicamente, processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.

Naquele ano, o prefeito de Itaporã era Marcos Pacco (PSDB). Porém, o candidato dos tucanos perdeu a eleição do ano passado e desde o começo de 2025 o município é comandado pelo prefeito Tiago Carbonaro, do PP. O MPE não informou se o suposto esquema de fraudes passou de uma administração para outra. 

De acordo com a investigação, após negociações ilícitas dos empresários com agentes públicos, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência. 

O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas.

“Fake Cloud”, termo que dá nome à operação, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

4

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 21 horas

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 1 dia

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.