Motoristas não podem mais sair da Afonso Pena pela Rua Bahia a partir de segunda-feira

Cruzamento causa congestionamento de veículos e será permitido apenas a ônibus a partir de segunda-feira (13) - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Motoristas que trafegam pela Avenida Afonso Pena, principal avenida de Campo Grande, não poderão mais entrar à esquerda para acessar a Rua Bahia a partir da próxima segunda-feira (13).

A conversão no sentido centro-shopping é uma das causas de engarrafamento na Avenida, especialmente em horários de pico, devido ao grande volume de veículos convergindo à rua, impedindo o fluxo em, pelo menos, duas faixas da Afonso Pena.

A solução implementada pela Prefeitura Municipal foi a de restringir a entrada na Rua Bahia apenas aos ônibus. A medida será implantada de forma gradual em outras vias, como a Treze de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro.

Com a proibição, os motoristas precisarão realizar o chamado “laço de quadra”, quando é necessário seguir adiante, virar à direita e contornar o quarteirão para acessar a rua. No caso da Rua Bahia, os condutores deverão seguir até a rua Rio Grande do Sul, entrar na rua Quinze de Novembro e, só assim, acessar a rua Bahia.

Segundo a prefeitura, a medida “evita paradas no meio da pista que comprometem o fluxo e a sincronização dos semáforos”.

Outra mudança será com relação aos sentidos de circulação da rua Sete de Setembro. No trecho entre as ruas Castro Alves e Bahia, a rua passará a ser mão única, o que deve contribuir para a organização do tráfego no trecho.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as alterações foram definidas a partir de estudos técnicos que identificaram as conversões à esquerda como um dos principais fatores de lentidão na avenida.

A mesma medida já foi implantada em outros trechos do centro da cidade, como o acesso às ruas 14 de Julho e Rui Barbosa pela avenida Afonso Pena. Nestes trechos, o único acesso às ruas é a partir do “laço de quadra”, com o contorno do quarteirão.



