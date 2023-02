Movimento da rodoviária deve aumentar no feriado de carnaval em Campo Grande

Movimento nas estradas do Estado deve aumentar no Carnaval - Marcelo Victor

O sul-mato-grossense tem viajado mais pós-pandemia. Em janeiro, houve um aumento no fluxo de veículos nas rodovias do Estado e durante o carnaval, a previsão é de que 23 mil passageiros cheguem e saiam da Capital, segundo a assessoria do Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, na Capital.

Apesar do carnaval não ser feriado oficial do Estado, ou seja, é facultativo para as empresas dar folga aos funcionários durante os dias de folia, a previsão para a sexta-feira (17) e o sábado (18) é de embarque de mais de cinco mil pessoas, para curtirem a festa em outros estados e no interior de MS.

Os locais mais procurados segundo a assessoria da rodoviária de Campo Grande são Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Brasília, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. A assessoria também informa que caso haja necessidade, ônibus extras serão disponibilizados para atender a demanda de passageiros.

O fluxo de veículos nas rodovias do Estado também tem aumentado, segundo dados da empresa Sem Parar, responsável por pedágios nas estradas de MS, houve um aumento de 11,1% do movimento nas rodovias em janeiro, comparado ao mesmo período do ano passado.

O aumento visto no Estado segue o que foi notificado nas estradas do Brasil. De acordo com a empresa, no primeiro mês de 2023, houve um crescimento de 9,7 % de transações nos pedágios em relação ao mesmo mês de 2022.

“No ano passado, com muitos casos de Covi-19 no auge do verão, muitos viajantes evitaram pegar a estrada e isso refletiu no tráfego das rodovias”, comentou a empresa em nota.

A assessoria da rodoviária também alerta para a documentação durante as viagens. É necessário que todos os passageiros, incluindo as crianças, estejam com documento de identificação original com foto para viajar.

Embarque de crianças e adolescentes menores de 16 anos, desacompanhados ou com terceiros, deve ser feito com autorização dos responsáveis.