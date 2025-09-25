Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMS apresenta projeto para incorporar gratificações aos salários

O projeto pretende diminuir o percentual das gratificações, incluir os servidores comissionados e incorporar o bônus na aposentadoria

Laura Brasil

25/09/2025 - 16h00
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) entregou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) um projeto de lei (PL) que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, que visa incorporar as gratificações dos servidores da instituição ao vencimento-base.

Entre as principais alterações relacionadas ao recebimento das gratificações, caso seja aprovado na Alems, os servidores comissionados passam a ter direito a elas, e os de carreira (concursados) terão o benefício estendido na aposentadoria.

O PL altera a Lei nº 4.134, de 6 de dezembro de 2011. A justificativa é o ajuste nos percentuais máximos das gratificações previstas nos incisos II, III, IV e VII, bem como a revogação dos incisos VIII e IX, que tratam, respectivamente, da gratificação de produtividade e da gratificação por dedicação integral.

Na lei aprovada em 2011, o § 4º do Art. 31 estabelece que todas as gratificações dos incisos I a VII são transitórias e não se incorporam à aposentadoria nem à pensão.

“As gratificações previstas nos incisos I a VII são de natureza transitória, subsistem apenas enquanto perdurar a motivação para seu percebimento; sobre elas não incidirão quaisquer outras vantagens, nem serão incorporáveis à retribuição mensal dos servidores ou aos proventos de inatividade", diz o texto da lei.

A exclusão das duas gratificações que, na lei, estabelecem que o servidor as receba apenas enquanto estiver atuando na função é vista como uma limitação, impedindo o servidor de exercer outras ocupações.

“As alterações propostas têm como objetivo corrigir eventuais distorções quanto à natureza da verba, reconhecendo seu caráter permanente, pois já incidem sobre elas as contribuições previdenciárias, são incorporadas à retribuição mensal dos servidores e aos proventos de aposentadoria”, diz a justificativa.

Outro ponto que justifica a incorporação das gratificações na aposentadoria dos servidores de carreira é o aumento dos gastos com saúde.

“É notório que, com a aposentadoria, o servidor passa a enfrentar um aumento significativo em seus gastos com saúde – como planos mais caros, maior frequência em consultas médicas, exames, alimentação especial e, em muitos casos, expressiva redução em sua remuneração. Diante disso, é imprescindível evitar qualquer interpretação restritiva quanto à natureza da verba em questão, sob pena de não vê-la incorporada aos proventos, o que agravaria ainda mais a situação financeira do aposentado.”

Segundo o PL, os servidores efetivos contribuem para o regime próprio de previdência social à alíquota de 14%. No entanto, quando se aposentam, mesmo tendo contribuído, podem ficar sem receber as verbas.

O que muda?

Pela nova proposta, esses servidores poderão escolher entre duas formas de pagamento: receber apenas o salário do cargo em comissão ou continuar recebendo o salário e as vantagens do cargo efetivo, acrescidos de uma gratificação pelo exercício da função em comissão. Essa opção dá mais flexibilidade para o servidor decidir qual remuneração é mais vantajosa.

As gratificações de periculosidade, insalubridade e penosidade passam a ter um limite de até 15%, reduzido em relação ao limite de 30% previsto na lei anterior.

A gratificação por encargos especiais, prevista na lei de 2011, que para servidores concursados podia chegar a 100% e para comissionados a 40% do salário, com a alteração sugerida cai para 50% em ambos os casos.

A gratificação de diligência, que atualmente é de 20%, passaria a ser de 10% sobre o vencimento básico do padrão.

AQUIDAUANa (MS)

Dois dias após acidente aéreo, corpo de arquiteto chinês ainda aguarda perícia

Exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares

25/09/2025 15h35

Kongjian Yu, arquiteto chinês renomado conhecido mundialmente

Kongjian Yu, arquiteto chinês renomado conhecido mundialmente DIVULGAÇÃO

Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu segue aguardando perícia, dois dias após queda de avião.

O exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares. Não se sabe quando a família do chinês chegará em Mato Grosso do Sul.

Os corpos das outras três vítimas - Marcelo Pereira de Barros (piloto), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo) - já passaram por exames necroscópicos e de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, foram coletadas amostras para diferentes técnicas de identificação, incluindo confronto com registros médicos.

Em uma das vítimas foi possível realizar o processo de identificação necropapiloscópica (impressões digitais), que encontra-se em análise.

Todas as amostras biológicas passarão também por exame de DNA, procedimento que exige etapas laboratoriais específicas e maior prazo para conclusão.

"A Polícia Científica reitera que está aplicando todos os recursos técnicos disponíveis, com o objetivo de garantir respostas periciais seguras e responsáveis, respeitando os prazos necessários para que os corpos possam ser identificados e entregues com dignidade às famílias enlutadas", afirmou a assessoria de imprensa da corporação, por meio de nota enviada à imprensa.

KONGJIAN YU

Ele era um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial.

Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de "cidades-esponja", voltado à integração ecológica nas metrópoles.

No dia 31 de agosto desse ano, Kongjian Yu participou de uma reportagem no programa Fantástico, na qual apresentou seu conceito de cidades-esponja como a solução para as enchentes. O arquiteto transformou o trauma de quase ter se afogado na infância em um conceito que hoje inspira mais de 250 cidades.

Na reportagem, Yu defendeu que água não é inimiga e propôs projetos que devolviam espaço aos rios para combater desastres climáticos.

Kongjian Yu esteve no dia 18 de setembro na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

A novela "Pantanal", da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno.

Corrida

Com lote esgotado em 3 minutos, 3ª Corrida dos Poderes tem recorde de inscritos

As vagas destinadas aos servidores estaduais esgotou em 23 minutos e as ao público geral, em apenas 3 minutos. No total, 4,2 mil participantes se inscreveram

25/09/2025 15h30

3ª edição da Corrida dos Poderes tem recorde de inscritos

3ª edição da Corrida dos Poderes tem recorde de inscritos Divulgação/Saul Schramm

A Corrida dos Poderes bateu recorde de inscritos na sua 3ª edição, que será realizada no dia 25 de outubro em Campo Grande. A prova celebra o Dia do Servidor Público e faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. 

O primeiro lote da corrida foi aberto no dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã, somente para servidores estaduais. A procura foi intensa e registrou 8 mil acessos simultâneos.

De acordo com os dados do governo do Estado, em apenas 23 minutos, as 2 mil vagas foram preenchidas. 

Já o segundo lote, aberto no dia 23 de setembro, com apenas 500 vagas para o público geral, esgotou em apenas 3 minutos. 

A procura pela corrida kids também foi intensa, como  preenchimento das 200 vagas destinadas aos pequenos em apenas 4 minutos. 

A modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas ocupadas em 1 hora e 7 minutos. 

Ao todo, serão 4,2 mil pessoas participando da competição, que se consolida como uma das mais aguardadas do Estado. 

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, afirma que a Corrida dos Poderes é uma tradição no calendário do servidor público e representa um momento especial para o esporte e para as corridas de rua do Estado. 

“Estamos muito animados para mais uma edição da Corrida dos Poderes. É um momento de encontro, especialmente por marcar o Dia do Servidor. É uma oportunidade para todos nós reforçarmos a importância do esporte, da saúde e também da integração”.

Retirada dos kits e cronograma

O kit do atleta é entregue aos participantes das corridas de 5km e 10km e é composto pelo número de peito de uso obrigatório e intransferível, uma camiseta em tecido tecnológico, o chip de cronometragem de uso obrigatório para os percursos de 5km e 10km, uma sacola da prova e o seguro atleta. 

Ele poderá ser retirado nos dias 21 e 22 de outubro mediante a doação de brinquedos no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Os brinquedos doados serão destinados  a crianças em situação de vulnerabilidade social através da campanha Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes. 

A largada está marcada para às 17h10, em frente à Assembleia Legislativa, situada na Av. Des. José Nunes da Cunha s/n, no Parque dos Poderes. Nesta edição, uma nova categoria foi incluída, a 60+, em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). 

O cronograma de largada será da seguinte forma: 

  • 15h00 - Abertura da Arena
  • 16h00 - Corrida Kids
  • 17h10 - Largada Pernas Solidária
  • 17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km
  • 17h20 - Largada Caminhada
  • 18h50 - Premiação
  • 19h15 - Show Chicão Castro e Banda

A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro. 

A Corrida dos Poderes é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

