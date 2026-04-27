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CONCURSO PÚBLICO

MP divulga resultado de pedidos de isenção do concurso para Promotor de Justiça substituto

Valor da inscrição é de R$ 320 e deve ser pago até o dia 04 de maio; inscrições ainda estão abertas até o próximo domingo

Noysle Carvalho

27/04/2026 - 10h09
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Por meio do Diário Oficial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou o resultado dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos para o concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. A primeira prova está prevista para o terceiro domingo de maio, no dia 17.

Ao todo, foram 27 pedidos de isenção da taxa e apenas dois foram deferidos. Para os candidatos que tiveram a solicitação indeferida, e mesmo após análise do recurso a decisão foi mantida, o edital reforça que o boleto pode ser emitido até o dia 03 de maio, às 23h59min e deve ser pago até o seu vencimento, no dia seguinte, para participar da prova.

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 320 e o boleto bancário está disponível no site:  concurso.fundacaofapec.org.br.

Prova Preambular

A primeira fase do concurso é a prova preambular, prevista para o dia 17 de maio. A Fundação Fapec, responsável pelo processo seletivo divulgou que o exame acontecerá das 08h às 13h, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na Avenida Tamandaré, nº 6000, Bairro Jardim Seminário.

Serão 100 questões objetivas de múltipla escolha e é recomendado que o candidato chegue com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

O portão irá abrir às 07h, com fechamento às 08h, no horário de Mato Grosso do Sul.

Concurso Público

O XXXI Concurso Público do MPMS para o cargo de Promotor de Justiça substituto oferece 08 vagas, sendo 5 de ampla concorrência, 1 para PcD e 2 para pessoas negras. O salário inicial é de R$ 33 mil e tem inscrições abertas até o próximo domingo, em 03 de maio.

A convocação para as vagas informadas será feita conforme a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, de dois anos.

O processo seletivo possui sete fases:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

A prova preambular está prevista para o dia 17 de maio, e toda a seleção é organizada pela Fapec. É requisito para o candidato: possuir bacharelado em Direito e ter no mínimo três anos de atividade jurídica, após a conclusão do curso. Além de:

  • ser brasileiro
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar regular quanto aos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • gozar de boa saúde, física e mental

> Serviço

Concurso Público para Promotor de Justiça substituto

Inscrições e editais: portal.concurso.fundacaofapec.org.br
Prazo: 03 de maio
Taxa de inscrição: R$ 320,00
Data primeira prova: 17 de maio
Local primeira prova: Universidade Católica Dom Bosco (UCBD)
Horário da prova: 08h às 13h
Salário inicial do cargo: 33.988,99

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VACINAS

Pelo 2º ano consecutivo, Mato Grosso do Sul lidera ranking nacional em cobertura vacinal

Em 2025, o Estado ampliou o acesso à vacinação e manteve indicadores acima das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde

27/04/2026 09h45

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Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões vacinas em 2025

Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões vacinas em 2025 Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), apontou Mato Grosso do Sul como o líder em cobertura vacinal no Brasil. Este é o segundo ano consecutivo que o Estado alcança a nota máxima (100 pontos) e o 1º lugar no indicador de imunizações.

O CLP considera o número de vacinas aplicadas, incluindo primeira, segunda, terceira ou dose única, em relação à população-alvo, evidenciando a capacidade da rede pública de alcançar níveis elevados de proteção coletiva. Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões doses em 2025.

Mato Grosso do Sul aplicou mais de 2,5 milhões vacinas em 2025

Em 2025, Mato Grosso do Sul intensificou campanhas, ampliou o acesso à vacinação e manteve indicadores acima das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

O "MS Vacina Mais" é a principal estratégia do governo para ampliação das coberturas vacinais. Entre as ações, destacam-se as realizadas em escolas, o programa Aluno Imunizado, uma exigência de declaração de vacinação atualizada em parceria entre as áreas de saúde e educação, além de estratégias voltadas à busca ativa de não vacinados.

Outra medida para ampliar o alcance da vacinação é o "Cuidar de Quem Cuida", uma estratégia voltada à imunização de profissionais de saúde.

Para a coordenadora estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Ana Paula Rezende Goldfinger, o desempenho contínuo está diretamente relacionado à qualificação da gestão e ao monitoramento permanente dos indicadores.

“Trata-se de um resultado sustentado por planejamento técnico, monitoramento sistemático das coberturas vacinais e adoção de estratégias baseadas em evidências. A integração entre Estado e municípios tem sido determinante para ampliar o acesso, reduzir bolsões de não vacinados e garantir homogeneidade nas coberturas”, destacou.

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CHUVA

Frente fria avança e traz chuva com alerta de tempestade para MS

Capital registrou mais de 30 mm nas primeiras horas desta segunda (27) e instabilidade deve continuar, com risco de raios e rajadas de vento em MS

27/04/2026 08h45

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Semana deve ser de friozinho e chuva até sexta-feira

Semana deve ser de friozinho e chuva até sexta-feira FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

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A chegada de uma frente fria já começou a provocar mudanças no tempo em Campo Grande e em outras regiões de Mato Grosso do Sul, com registro de chuvas e alerta para tempestades nesta segunda-feira (27).

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a Capital teve precipitação logo nas primeiras horas do dia, com 13,2 mm às 6h e 16,8 mm às 7h. Ao longo do estado, também houve acumulados significativos, como em Dourados (mais de 10 mm durante a madrugada) e Ponta Porã, que registrou picos acima de 10 mm no fim da noite de domingo.

Informações do meteorologista Natálio Abraão mostram que a chuva já era esperada com a aproximação do sistema frontal. Em levantamento, há registro de volumes expressivos em municípios como Dois Irmãos do Buriti (35,4 mm), Aquidauana (29,6 mm) e Dourados (12,6 mm). Em Campo Grande, os maiores acumulados ficaram na região sul (11,4 mm), além de índices no Carandá (8,8 mm) e Centro (7,6 mm).

O destaque fica para Três Lagoas, onde o volume chegou a 68,2 mm em ponto monitorado, entrando em nível de alerta.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, a instabilidade começou entre a tarde e noite de domingo (26), com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e oeste do estado. A condição é causada pela combinação da frente fria com transporte de calor e umidade, além da atuação de cavados na atmosfera.

A previsão indica que a instabilidade continua nesta segunda-feira, com chuva se espalhando por outras áreas de Mato Grosso do Sul. Há também expectativa de queda nas temperaturas, especialmente no sul do estado, onde os termômetros podem marcar entre 16°C e 18°C. Outro fenômeno previsto é a chamada “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia ocorre entre a tarde e a noite, devido à entrada de ar frio.

Em Campo Grande, a segunda-feira deve ser marcada por muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com temperaturas entre 20°C e 25°C e alta umidade relativa do ar, chegando a 90%.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção das instabilidades até terça-feira (28). A partir de quarta (29), o tempo começa a abrir gradualmente, com elevação das temperaturas, que podem chegar a 35°C até sexta-feira (1º).

Apesar da mudança no tempo, o meteorologista destaca que não há previsão de frio intenso, e que a queda nas temperaturas deve ser mais perceptível apenas na região sul do estado.

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