MP divulga resultado de pedidos de isenção do concurso para Promotor de Justiça substituto

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Por meio do Diário Oficial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou o resultado dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos para o concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. A primeira prova está prevista para o terceiro domingo de maio, no dia 17.

Ao todo, foram 27 pedidos de isenção da taxa e apenas dois foram deferidos. Para os candidatos que tiveram a solicitação indeferida, e mesmo após análise do recurso a decisão foi mantida, o edital reforça que o boleto pode ser emitido até o dia 03 de maio, às 23h59min e deve ser pago até o seu vencimento, no dia seguinte, para participar da prova.

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 320 e o boleto bancário está disponível no site: concurso.fundacaofapec.org.br.

Prova Preambular

A primeira fase do concurso é a prova preambular, prevista para o dia 17 de maio. A Fundação Fapec, responsável pelo processo seletivo divulgou que o exame acontecerá das 08h às 13h, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na Avenida Tamandaré, nº 6000, Bairro Jardim Seminário.

Serão 100 questões objetivas de múltipla escolha e é recomendado que o candidato chegue com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

O portão irá abrir às 07h, com fechamento às 08h, no horário de Mato Grosso do Sul.

Concurso Público

O XXXI Concurso Público do MPMS para o cargo de Promotor de Justiça substituto oferece 08 vagas, sendo 5 de ampla concorrência, 1 para PcD e 2 para pessoas negras. O salário inicial é de R$ 33 mil e tem inscrições abertas até o próximo domingo, em 03 de maio.

A convocação para as vagas informadas será feita conforme a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, de dois anos.

O processo seletivo possui sete fases:

prova preambular

provas escritas

avaliação psicotécnica

investigação social sigilosa

provas orais

prova de títulos

exame de sanidade física e mental

A prova preambular está prevista para o dia 17 de maio, e toda a seleção é organizada pela Fapec. É requisito para o candidato: possuir bacharelado em Direito e ter no mínimo três anos de atividade jurídica, após a conclusão do curso. Além de:

ser brasileiro

estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais

estar regular quanto aos direitos políticos

ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso

não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função

gozar de boa saúde, física e mental

> Serviço

Concurso Público para Promotor de Justiça substituto

Inscrições e editais: portal.concurso.fundacaofapec.org.br

Prazo: 03 de maio

Taxa de inscrição: R$ 320,00

Data primeira prova: 17 de maio

Local primeira prova: Universidade Católica Dom Bosco (UCBD)

Horário da prova: 08h às 13h

Salário inicial do cargo: 33.988,99

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