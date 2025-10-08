Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

MP investiga demora na obra da antiga rodoviária de Campo Grande

Licitada em junho de 2022, a obra do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu já custa R$ 24,3 milhões aos cofres públicos

Tamires Santana

Tamires Santana

08/10/2025 - 11h30
Foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), o inquérito civil que vai investigar eventuais irregularidades no andamento e entrega da obra de revitalização Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, mais conhecido como a antiga rodoviária da Capital. Veja:

Publicação do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Até o fechamento dessa reportagem não houve retorno do Ministério Público sobre o conteúdo detalhado da investigação.

Conforme já foi divulgado, a obra de requalificação do terminal foi licitada em junho de 2022 e era para ter terminado em meados de 2023, já que a previsão inicial era de 360 dias. Posteriormente, o prazo foi adiado para junho desse ano, e recentemente foi novamente suplementado com mais 150 dias, sendo atualizado para o fim deste ano.

Em reportagem do Correio do Estado em junho desse ano, quando o contrato completou três anos desde sua assinatura, o executivo municipal disse que a demora na conclusão da construção era motivada pela necessidade de reprogramar o projeto, a fim de acrescentar alguns ajustes.

Além dos constantes atrasos na entrega, a obra também passou por inúmeros reajustes financeiros. Atualmente, o contrato está em R$ 24.157.865,28, sendo R$ 7.559.056,51 somente de acréscimos financeiros.

Segundo informações do Portal da Transparência, o Executivo municipal já empenhou R$ 15.365.585,08 para a obra, dos quais R$ 9.614.462,10 foram efetivamente pagos e outros R$ 5,1 milhões ainda devem ser destinados à empresa NXS Engenharia, responsável por dar uma 'nova cara' para a rodoviária.

Caso seja concluída no final do ano, a reforma terá durado dois anos e meio e consumido 46,2% a mais de recursos municipais do que o montante previsto inicialmente.

PROJETO

A revitalização do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu será feita na área que pertence à prefeitura, de cerca de 10 mil metros quadrados, nas plataformas de embarque e desembarque, em duas salas no piso superior e no entorno, com calçamento e recapeamento. A obra faz parte do projeto Reviva Campo Grande.

Serão transferidos para o local a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM). O intuito é promover mais fluxo ao comércio e segurança na região. 

Com relação ao prédio, haverá mudanças na fachada, acessibilidade, áreas de descanso e paisagismo, entre outras intervenções.

A revitalização conta com repasse de R$ 15,3 milhões, oriundo de emenda da bancada federal de Mato Grosso do Sul, realizado em 2019, e mais uma contrapartida da Prefeitura de Campo Grande. O restante do prédio, que tem 34 mil m², é área particular e não será revitalizado.

Desde 2021, a prefeitura fez a requalificação das vias do entorno, de modo que as ruas Joaquim Nabuco, Vasconcelos Fernandes, Barão do Rio Branco e Dom Aquino foram interligadas às principais vias da cidade, compreendendo um espaço de aproximadamente 80 quadras. 

Essas intervenções para a revitalização do centro de Campo Grande foram feitas com recursos do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), a partir de empréstimo feito com a entidade.

OBRAS

Interdição e desvios no Trevo Imbirussu devem durar aproximadamente um mês

A ação tem como objetivo principal reordenar o tráfego local, além de promover a readequação das pistas e a continuidade das faixas exclusivas de ônibus

08/10/2025 12h00

Equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações

Equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações FOTO: Marcelo Victor

A interdição e desvio no trânsito de uma das principais vias que interligam a região central com as regiões Lagoa e Anhanduizinho, mais conhecida como Trevo Imbirussu, deve durar aproximadamente um mês, levando em consideração que a Agência Municipal de Trânsito - (Agetran), estabeleceu 20 dias úteis para a liberação do trânsito.

A informação é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e nesse período, quem passa pela região precisará buscar rotas alternativas para evitar transtornos. Agentes da Agência Municipal de Trânsito - (Agetran) seguem no local atuando na região para orientar os motoristas e organizar o fluxo viário. Confira rotas recomendadas:

  • Sentido Centro → Bairro: Rua Potiguaras → Av. Cuiabá → Rua Clineu da Costa Moraes
  • Sentido Leste → Oeste: Rua Barra Mansa → Rua Jaime Ferreira Barbosa → Rua Tapirapés
  • Sentido Bairro → Centro: Rua Túlio Alves Quito → Rua Jussara → Travessa Rica → Av. Bandeirantes

Durante as obras, também houve alteração temporária no ponto de ônibus na região que será mantido até a conclusão dos trabalhos:

  • Ponto anterior: Rua Clineu da Costa Moraes com Av. Cuiabá
  • Ponto provisório: Rua Amim Lescani com Rua Potiguaras

A obra começou na  última segunda-feira (6), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), como parte do conjunto de melhorias na Avenida Gunter Hans, uma das principais ligações entre o centro da cidade e as regiões Lagoa e Anhanduizinho.

A ação tem como objetivo principal reordenar o tráfego na região, promovendo a readequação das pistas e a continuidade das faixas exclusivas de ônibus, que anteriormente terminavam no Terminal Bandeirantes e agora estão sendo estendidas até o Terminal Aero Rancho.

O que está sendo feito?

  • Readequação da largura das pistas de rolamento;
  • Continuidade da faixa exclusiva para ônibus;
  • Instalação de sinalização provisória em todo o trecho impactado;

Nesse sentido, a Agetran reforça a importância de que os motoristas colaborem durante o período de intervenções, respeitando os limites de velocidade, observando com atenção a sinalização provisória instalada na região e seguindo as orientações dos agentes de trânsito presentes. Essas medidas são fundamentais para garantir a segurança de todos e minimizar os transtornos enquanto as melhorias são executadas.

em obras

Voos noturnos estão suspensos no Aeroporto de Campo Grande até abril

Suspensão se deve à obras de ampliação e modernização do terminal aeroportuário

08/10/2025 11h15

Aeroporto de CGR

Aeroporto de CGR Marcelo Victor

Voos noturnos estão suspensos, das 23h às 5h (horário local), no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR).

A suspensão se deve a obras de ampliação e modernização do local. A medida vai até 5 de abril de 2025.

Com isso, os horários de pousos e decolagens tiveram que ser alterados para o período de operação do aeroporto, ou seja, das 5h às 23h.

O Aeroporto de Campo Grande está em obras de ampliação, reforma, manutenção e modernização desde 17 de junho de 2025. A previsão de inauguração é em junho de 2026. Portanto, os trabalhos vão durar um ano.

As obras/novidades são:

  • Construção de segundo andar/piso
  • Instalação de três fingers (túneis que levam até a aeronave)
  • Reforma do pátio de aeronaves
  • Modernização e ampliação do terminal de passageiros
  • Construção de novo pavimento no terminal
  • Ampliação do estacionamento
  • Checkin com 20 posições
  • Requalificação do sistema de bagagens
  • Novos equipamentos para o canal de inspeção
  • Pátio com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais
  • Infraestrutura para receber voos internacionais
  • Nova sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²

O investimento é de R$ 600 milhões. O consórcio responsável pela obra é formado pela Construcap e Copasa, cujos trabalhadores vieram de outros estados brasileiros.

Após conclusão das obras, capacidade do aeroporto de Campo Grande passará de 1,5 milhão de passageiros por ano para 2,6 milhões de passageiros por ano - 85% maior que a atual.

O Aeroporto de CGR está localizado na avenida Duque de Caxias e atualmente é administrado pela empresa espanhola Aena.

