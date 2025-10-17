Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MP recomenda mais um rompimento com 'pivô' em esquema milionário de contratos

Engeluga Engenharia entre novamente na mira do Ministério Público, desta vez por contrato de R$840 mil com município longe cerca de 260 km de Campo Grande

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/10/2025 - 12h15
Resultado de inquérito civil para apurar a  modalidade e necessidade de contratação da empresa Engeluga para serviços de engenharia e demais funções, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul recomendou ao município de Glória de Dourados a imediata rescisão do contrato, entre outras ações para evitar laços futuros. 

É importante explicar que as chamadas "recomendações" servem de instrumento para apontar "razões fáticas e jurídicas" para melhoria dos serviços públicos, portanto não possuem caráter decisório. 

Nesse caso, longe aproximadamente 260 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a Engeluga foi contratada por R$840 mil pelo Executivo de Glória de Dourados com dispensa de licitação. 

Conforme apontado pelo Ministério Público, a empresa criada em 12 de março de 2015 em Campo Grande, teria sido contratada para realizar os mesmos serviços dos engenheiros que compõem o quadro de servidores municipais.

Ou seja, entre os serviços da contratada cabiam: elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana; de construção civil; supervisão de obras para atender, etc. 

Portanto, segundo o MPMS, não haveria uma "natureza singular" no serviço prestado a ponto de justificar a contratação, já que Glória de Dourados teria dois engenheiros servidores municipais que juntos são remunerados com quase R$ 10 mil ao mês. 

Além disso, o documento assinado pelo Promotor de Justiça Gilberto Carlos Altheman Júnior, faz um comparativo de licitações entre a inexigibilidade para contratação da Engeluga neste ano e a carta convite assinada com a HDO Engenharia e Consultoria em 2022. 

Sendo que ambas, enquanto especializadas de assessoria e consultoria de engenharia, apresentam praticamente o mesmo objeto, o MPMS ressalta a diferença nos valores de contratos que chega a passar de meio milhão. 

Comparados, os contratos apresentam uma diferença de R$533.118,00 entre o acordo firmado em 2022 para o de 2025, um montante 173,72% maior que o anotado há três anos. 

Diante de tudo, para assegurar a defesa do interesse público e a preservação do patrimônio público, o Ministério Público Estadual recomendou que o prefeito de Glória de Dourados,  Júlio Buguelo (PSD), assine imediatamente a rescisão do contrato com a Engeluga. 

Para além disso, fica sugerido na recomendação que o município impeça novas contratações de empresas para "serviços de caráter genérico ou cotidiano" que os engenheiros civis locais poderiam estar encarregados. 

Também é recomendada abstenção quanto à possíveis renovações desses contratos específicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Água (Seinfra), bem como é pedido que se evitem as chamadas dispensas de licitação para contratações emergenciais quando não justificadas. 

Figurinha carimbada

Criada em 12 de março de 2015 na Capital, desde 2016 a Engeluga aparece por diários oficiais vencendo licitações. Com capital social de R$200 mil (que atualmente já está em R$1,5 milhão) a empresa passou a levantar suspeitas de que estava sendo favorecida em licitações.

Consultas mostram que a Engeluga ainda em 2016 venceu uma licitação da então Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), com valor global de R$16.050,00.

Entre seus vínculos iniciais com municípios interioranos, um deles foi a prefeitura de Eldorado–MS, com a empresa contratada em 06 de abril de 2017, por R$149.400,00 para serviço de Assessoria/Consultoria para fiscalização, execução e elaboração de projeto civil e infraestrutura local. 

Esse contrato teve cinco termos aditivos totais, com a empresa voltando a pactuar serviços em 22 de junho de 2022. Além de Eldorado, a Engeluga firmou contratos com: 

  • Nova Alvorada do Sul 
  • Água Clara 
  • Itaporã 
  • Sidrolândia 
  • Porto Murtinho 
  • Ivinhema, entre outros 

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que o MPMS recomenda que executivos municipais coloquem um fim aos seus contratos com a Engeluga,

Foi o caso do contrato firmado em 12 de março deste ano entre a empresa campo-grandense e a prefeitura de Ladário, que fica a cerca de 426 quilômetros da Capital, seguindo os mesmos padrões de valores "embolsados" sem a devida licitação. 

Além disso, a Engeluga Engenharia apareceu como "pivô" no centro de um suposto esquema criminoso, em 08 de fevereiro de 2024, que levantou desconfianças de práticas de peculato, contratação e lavagem de dinheiro. 

Justamente a "inexigibilidade de contrato" de R$930 mil entre a Engeluga e o município de Selvíria levantaram suspeitas do MPMS e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que nessa ocasião em fevereiro de 2024 colocou os agentes na rua para cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. 

Além desses 930 mil reais em contrato com Selvíria, o Dracco detalhou que os contratos administrativos com municípios sul-mato-grossenses já somavam pelo menos R$ 11.804.947,05, sendo que a Engeluga chegou até mesmo a assumir a reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Dourados, que também entrou na mira devido aos custos elevados e suspeitas de sobrepreço e superfaturamento na execução do projeto.

Escândalos e o que diz a empresa

Ao Correio do Estado, sobre o caso de Ladário, por exemplo, a Engeluga afirma que foi procurada pelo próprio município, que por sua vez teria solicitado orçamento referente aos serviços de assessoria em engenharia.

Para eles, a contratação  está amparada, também, pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas de MS, que reconheceria a possibilidade de contratação direta em hipóteses de inviabilidade de competição, quando presentes a singularidade do objeto e a notória especialização do prestador.
  
Em balanço sobre 2024, a Engeluga aponta ser responsável pela elaboração de mais de 400 projetos em Mato Grosso do Sul, totalizando R$695 milhões em investimentos viabilizados. 

Neste ano, até o momento, foram entregues 235 projetos em obras para diferentes municípios, que somam R$318 milhões, com uma atuação simultânea em 12 cidades sul-mato-grossenses atualmente. 

Com um capital social que saltou de R$200 mil para atuais R$1,5 milhão, a empresa passou a levantar suspeitas de que estava sendo favorecida em licitações, mas dizem que a "tradição e confiança" que marcam a história da empresa é que explicam a razão pela qual os gestores municipais acabam recorrendo aos serviços. 

"Em um cenário de crescente responsabilização pessoal, o prefeito, enquanto ordenador de despesas, busca segurança jurídica e técnica ao contratar, ciente de que seu próprio CPF se encontra no centro das análises de órgãos de controle", afirmam em nota. 

Essa mesma resposta discorre que a contratação da empresa acontece estritamente dentro da legalidade (conforme artigo 74 da Lei nº 14.133/2021), que trata das inexigibilidades de licitações para serviços técnicos especializados de natureza singular, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização

"É justamente esse o caso: não se trata de favorecimento ou de qualquer forma de facilitação, mas do cumprimento rigoroso do que prevê a legislação", completa.

A Engeluga Engenharia diz que nunca foi acusada ou condenada por superfaturamento, afirmando que seus projetos seguem  referenciais oficiais de preços utilizados por órgãos estaduais e federais, o que assegura transparência, legalidade e economicidade

Para eles, essa uma década consolida a empresa como referência em assessoria de engenharia em Mato Grosso do Sul, citando ainda alguns diferenciais que colaboram para a escolha da Engeluga por parte dos municípios. 

"A legislação atual de obras públicas passou a exigir a elaboração de projetos em metodologia BIM (Building Information Modeling), que demanda profissionais especializados, softwares licenciados e equipamentos de alto valor agregado. Nesse contexto, a Engeluga oferece suporte técnico qualificado, garantindo que os municípios consigam atender às exigências legais e avançar em seus projetos com segurança e eficiência".

"Permanecemos à inteira disposição dos órgãos de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários, confiantes não apenas na legalidade da contratação, mas também no respaldo jurisprudencial e na solidez de nossa atuação, que asseguram ao gestor municipal tranquilidade quanto às suas escolhas e à população de Ladário a efetividade das obras e projetos que lhe são destinados", concluiu na ocasião. 

 

LICITAÇÃO

MS contrata empresa por R$ 11 milhões para adequar 673 quilômetros de rodovias

Anteprojeto de engenharia visa estruturação de contrato CREMA, para adequação de capacidade e segurança em trechos rodoviários

17/10/2025 11h45

Rodovia MS 345 / Trecho Bonito-Águas de Miranda

Rodovia MS 345 / Trecho Bonito-Águas de Miranda Fotos: Saul Schramm

Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), está contratando uma empresa especializada que elabore anteprojeto de engenharia para adequar 673,57 quilômetros de rodovias que cortam o Estado.

O projeto deve seguir diretrizes do Banco Mundial (BIRD), visando à estruturação de contrato CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias), na modalidade design, Build, Maintain (DBM), para adequação de capacidade e segurança em trechos rodoviários.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de comunicação do Governo de MS, via e-mail, para saber quais rodovias serão contempladas, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

O valor da licitação está estimado em R$ 11.556.595,58. A licitação será aberta em 12 de dezembro, às 8h30min, neste site.

O critério de julgamento é técnica de preço. O modo de disputa é fechado. O regime de execução é empreitada por preço global.

O aviso de licitação foi publicado nesta sexta-feira (17), na página 146 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

Veja o trecho redigido:

AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO

A AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL comunica aos interessados que, através do Agente de Contratação, designado pela Portaria “P” AGESUL nº 177, de 14 de agosto de 2024, devidamente autorizado pelo Autoridade Competente, nos termos da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais alterações, que realizará a licitação abaixo discriminada: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 114/2025 – DLO/AGESULPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79.011.584-2025OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO REFERENCIAL DE ENGENHARIA, CONFORME DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL (BIRD), VISANDO À ESTRUTURAÇÃO DE CONTRATO CREMA, NA MODALIDADE DESIGN, BUILD, MAINTAIN (DBM), PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA EM TRECHOS RODOVIÁRIOS, TOTALIZANDO 673,57 KM.VALOR ESTIMADO: R$ 11.556.595,58 (Onze milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

BAIRRO SANTO AMARO

DOF 'abandona' fronteira e apreende 3,8 toneladas de maconha em bairro de Campo Grande

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões

17/10/2025 11h30

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande FOTO: Divulgação DOF

Embora o Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), atue frequentemente em ações policiais que ocorrem na fronteira, nesta sexta-feira (17), os policiais localizaram um entreposto de maconha na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. No local, foram encontrados 3.820 quilos de maconha, e também dois veículos com registro de furto.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que a casa com as mesmas características descritas na denúncia estava abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, também foram encontrados mais fardos de maconha em um dos cômodos.

Durante checagem dos automóveis, foi constatado que um deles, uma Toyota Hilux foi furtado em Coronel Sapucaia e o outro, uma Volkswagem Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

