Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção

Além de Henrique Budke (PSDB), empresários e um policial do Choque estão entre os 25 acusados de integrar o esquema criminoso

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

01/10/2025 - 05h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O prefeito de Terenos – cidade distante 20 quilômetros de Campo Grande –, Henrique Budke (PSDB), foi enquadrado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em quatro crimes: corrupção passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Ele está sujeito a uma pena que pode chegar a 260 anos de prisão.

Henrique Budke integra um esquema de corrupção generalizado na cidade próxima a Campo Grande. Ele foi enquadrado em corrupção, por pelo menos 10 atos diferentes, o mesmo para corrupção passiva (10 vezes) e para lavagem de dinheiro (pelo menos quatro vezes), além de organização criminosa, o que explica a possível pena elevada, uma vez que os crimes foram denunciados no chamado concurso material, em que as penas previstas para os crimes praticados são somadas.

Além do prefeito de Terenos, que está preso desde o mês passado, quando a Operação Spotless foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), outras 25 pessoas foram enquadradas em vários crimes, como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Pelo fato de o prefeito de Terenos ter foro especial, a denúncia foi assinada pelo procurador-geral de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior. O documento, de mais de 600 páginas, descreve em detalhes o suposto esquema criminoso, mostra fotos de envolvidos na prefeitura da cidade negociando propina e apresenta dezenas de prints de conversas de WhatsApp entre os acusados.

Os envolvidos

O valor total dos contratos sob análise, concedidos a empresas ligadas à organização, ultrapassava R$ 14,5 milhões no fim de 2024 e início deste ano, com um total atualizado superior a 
R$ 16,5 milhões, após dois novos aditivos em maio de 2025.

O prefeito teria usado sua posição para garantir ganhos financeiros ilícitos, com provas que mostram o envolvimento direto na orquestração de licitações fraudulentas e no recebimento de propinas.
Por exemplo, na Tomada de Preços nº 002/2021, para a reforma da Escola Rosa Idalina Braga Barboza, o prefeito recebeu R$ 60 mil em propina.

Entre os 25 denunciados estão: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau, Arnaldo Santiago, Cleberson José Chavoni Silva, Daniel Matias Queiroz, Edneia Rodrigues Vicente, Eduardo Schoier, Fábio André Hoffmeister Ramires, Felipe Braga Martins, Fernando Seiji Alves Kurose, Genilton da Silva Moreira, Hander Luiz Correa Grote Chaves, Isaac Cardoso Bisneto, Leandro Cícero Almeida de Brito, Luziano dos Santos Neto, Maicon Bezerra Nonato, Marcos do Nascimento Galitzki, Nádia Mendonça Lopes, Orlei Figueiredo Lopes, Rinaldo Cordoba de Oliveira, Rogério Luís Ribeiro, Sandro José Bortoloto, Sansão Inácio Rezende, Stenia Sousa da Silva, Tiago Lopes de Oliveira e Valdecir Batista Alves.

Policial do Choque

Fábio André Hoffmeister Ramires, policial militar que integrou o Batalhão de Choque, em Campo Grande, está implicado na organização criminosa. Ele é acusado de participar da fraude na Carta Convite nº 001/2022, para a reforma da Escola Isabel de Campos Widal Rodrigues, usando a empresa de sua esposa, a Tercam Construções Ltda. Fábio é acusado de integrar uma organização criminosa (uma vez) e de frustrar o caráter competitivo das licitações (uma vez).

“Balcão de negócios”

A investigação revelou que o grupo montou um “revezamento entre empresas” para vencer licitações de obras públicas em Terenos, como reformas de unidades de saúde, escolas, calçadas e pavimentação asfáltica.

Das 17 tomadas de preço realizadas entre 2021 e 2023, 16 foram vencidas por empresas ligadas à organização criminosa, segundo a denúncia do MPMS. O número equivale a 94% das contratações.

Em muitos casos, apenas empresas do grupo participaram, simulando concorrência ou disputando apenas entre si.

O processo fraudulento seguia um roteiro: antes da publicação do edital, já havia definição de quem venceria. Depois, os empresários trocavam abertamente documentos e propostas, ajustando os valores de modo a aparentar competição. O contrato era adjudicado e, em seguida, parte do pagamento retornava como propina ao prefeito Henrique Wancura Budke.

A investigação do Gaeco indica que o gestor, filiado ao PSDB, teria transformado a administração municipal em um “balcão de negócios”.

As apurações apontam que Budke foi o maior beneficiário das propinas pagas e, em sua casa, foram apreendidos R$ 11,3 mil em espécie. O esquema, ativo ao menos desde 2021, consistia na manipulação de processos licitatórios e no direcionamento de contratos a empresas ligadas ao grupo criminoso.

Enriquecimento

O enriquecimento ilícito do prefeito é destacado por um aumento significativo em seus bens declarados. Seu patrimônio, declarado à Justiça Eleitoral, subiu de 
R$ 776.210,57 em 2020 para R$ 2.468.418,61 em 2024, um aumento de 318%.

Quando foi preso, prefeito tinha mais de R$ 11 mil em espécie/Reprodução

Uma análise mais aprofundada sugere que sua riqueza real é consideravelmente maior, com propriedades como a Fazenda Ipê Amarelo e a Chácara Curé sendo subvalorizadas em seus registros e declarações, e sua participação na Resilix Ltda, mostrando um aumento inexplicável de 74.490% em seu valor em menos de um ano.

De acordo com os relatórios do Gaeco, apenas em 2023, Budke embolsou R$ 235 mil em propinas. Somando com valores comprovados em outros anos, o MPMS já identificou repasses diretos de pelo menos R$ 255 mil só em uma das tomadas de preço.

Somados, os valores comprovados ultrapassam R$ 500 mil em propinas recebidas pelo prefeito ao longo da investigação, sem contar outros episódios sob apuração.

A denúncia busca a condenação de todos os réus, o perdimento dos ganhos ilícitos e R$ 10 milhões em danos morais coletivos (na peça, há um provável erro de digitação, em que o número mostrado equivale a R$ 10 mil).

Também pede a inabilitação de Henrique Wancura Budke, Eduardo Schoier, Orlei Figueiredo Lopes e Valdecir Batista Alves para o exercício de cargos públicos.

 

Denunciados pelo esquema de corrupção em Terenos: 

  • Henrique Wancura Budke – prefeito de Terenos, apontado como chefe da organização criminosa.
  • Arnaldo Godoy Cardoso Glagau – empresário.
  • Arnaldo Santiago – empresário.
  • Cleberson José Chavoni Silva – empresário.
  • Daniel Matias Queiroz – empresário.
  • Edneia Rodrigues Vicente – empresária.
  • Eduardo Schoier – empresário.
  • Fábio André Hoffmeister Ramires – policial militar.
  • Felipe Braga Martins – empresário.
  • Fernando Seiji Alves Kurose – empresário.
  • Genilton da Silva Moreira – empresário.
  • Hander Luiz Correa Grote Chaves – empresário.
  • Isaac Cardoso Bisneto – empresário e secretário de Obras.
  • Leandro Cícero Almeida de Brito – engenheiro.
  • Luziano dos Santos Neto – empresário.
  • Maicon Bezerra Nonato – funcionário público.
  • Marcos do Nascimento Galitzki – empresário.
  • Nádia Mendonça Lopes – empresária.
  • Orlei Figueiredo Lopes – comerciante.
  • Rinaldo Cordoba de Oliveira – empresário.
  • Rogério Luís Ribeiro – empresário.
  • Sandro José Bortoloto – empresário.
  • Sansão Inácio Rezende – empresário.
  • Stenia Sousa da Silva – empresária.
  • Tiago Lopes de Oliveira – empresário (foragido).
  • Valdecir Batista Alves – servidor público e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico.
  •  

Assine o Correio do Estado

Cidades

Alunos indígenas de MS ganham celulares apreendidos em presídios

Projeto "Transforme" redireciona equipamentos de origem irregular para promover inclusão digital e fortalecer a educação em comunidades tradicionais

30/09/2025 16h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Em uma iniciativa que combina reinserção social e tecnologia, 200 aparelhos celulares apreendidos em unidades penais de Mato Grosso do Sul foram destinados a escolas indígenas da região.

A ação, realizada na última quinta-feira (25), integra o Projeto Transforme, liderado pelo Ministério Público Estadual (MPMS) com apoio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e do Tribunal de Justiça.

Pela primeira vez, a Agepen e a 50ª Promotoria de Justiça participaram conjuntamente da cerimônia de entrega, que beneficiou a Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza (Aldeia Brejão, em Nioaque) e a Escola Estadual Indígena Angelina Vicente.

“Foi um dia ímpar, que ficará guardado em nossos corações. Participar de algo tão grandioso e saber que aparelhos celulares, antes usados de forma irregular, agora contribuirão para o conhecimento e educação de crianças tão especiais das nossas comunidades indígenas é motivo de orgulho para todos nós”, ressaltou a servidora Melicia Ruoppoli.

O cacique da Aldeia Brejão, Ademar da Silva, agradeceu a presença da Agepen e pela atuação conjunta no projeto. “Estamos de portas abertas. Este gesto traz benefícios reais para nossas crianças e demonstra respeito pela nossa comunidade”, afirmou.

O projeto

Criado durante a pandemia, o projeto foi inspirado no Alquimia II, do Ministério Público do Rio Grande do Sul e surgiu para suprir a carência de dispositivos que impediam alunos de acessar aulas remotas.

Os celulares, originalmente apreendidos em presídios e que seriam destruídos, recebem nova função por meio de parcerias com universidades. Instituições como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) formatam os dispositivos, que são então direcionados a estudantes de redes públicas.

Com autorização judicial, a Agepen disponibiliza os aparelhos que, anteriormente, seriam destruídos, dando-lhes uma nova vida para uso educacional.

Assine o Correio do Estado

Acidente aéreo

FBI ajudou a identificar arquiteto chinês morto em tragédia no Pantanal de MS

Impressões digitais do chinês criador do conceito "cidades esponja" estavam no banco de dados da polícia norte-americana e permitiram a rápida identificação

30/09/2025 16h02

Compartilhar
Arquiteto chinês Kongjian Yu morreu em tragédia no Pantanal de MS

Arquiteto chinês Kongjian Yu morreu em tragédia no Pantanal de MS Arquivo

Continue Lendo...

A cooperação entre as polícias brasileiras e o Federal Bureau of Investigation (FBI) foi fundamental para a identificação dos restos mortais do arquiteto chinês Kongjian Yu e das outras vítimas do acidente aéreo ocorrido na semana passada, perto de uma pista de pouso no Pantanal, no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

Apesar da carbonização de parte dos corpos, as impressões digitais do arquiteto chinês — mundialmente conhecido pelo conceito revolucionário de drenagem urbana, denominado “cidades esponja” — estavam no banco de dados do FBI, o que facilitou o trabalho do Instituto Médico e Odontológico Legal de Mato Grosso do Sul (IMOL) e da Polícia Científica local.

No caso das vítimas brasileiras, as digitais utilizadas foram as do banco de dados das secretarias estaduais de Segurança Pública.

Com a cooperação entre a polícia sul-mato-grossense e o FBI, o trabalho de identificação dos corpos foi concluído. Anteriormente, já haviam sido identificados e liberados os corpos do piloto Marcelo Pereira de Barros, do cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e do produtor e diretor Rubens Crispim Júnior.

Em nota, a Polícia Científica de MS agradeceu o apoio da Seção Consular da Embaixada da China no Brasil, do Federal Bureau of Investigation (FBI), dos Estados Unidos da América, e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. “Reforçamos o compromisso com a celeridade, a cooperação interinstitucional e a precisão nos trabalhos periciais”, afirmou a Polícia Científica em nota.

O acidente

O acidente aéreo que vitimou o arquiteto chinês Kongjian Yu e outras três pessoas ocorreu na tarde de sexta-feira (24), em uma região de difícil acesso do Pantanal, no município de Aquidauana, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande. 

A aeronave de pequeno porte, modelo Beechcraft Baron, pegou fogo logo após cair próximo a uma pista de pouso particular, utilizada para apoio em fazendas da região.

Inquérito da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indicou que a aeronave chocou-se com uma árvore, quando já estava escuro, ao tentar pousar o avião. 

Além do renomado arquiteto, que estava em visita ao Brasil para participar de encontros ligados à arquitetura e sustentabilidade, também morreram no acidente o piloto Marcelo Pereira de Barros, o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o produtor e diretor Rubens Crispim Júnior. Todos foram encontrados sem vida no local do acidente, cujas circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A tragédia causou comoção no meio cultural e acadêmico, especialmente pela morte de Kongjian Yu, considerado referência mundial em projetos urbanísticos voltados à sustentabilidade.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 1 dia

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil
Varejo de luxo

/ 1 dia

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1122, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 9 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1122, terça-feira (30/09)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 9 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 23/09/2025

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica