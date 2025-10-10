Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

MP vê conexão entre esquemas de corrupção em prefeituras

Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público revela que o mesmo empresário articulou fraudes e propinas, ligando os esquemas de Bonito e Terenos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

10/10/2025 - 09h00
O esquema de fraude em licitações e corrupção que chegou a mandar para a cadeia o prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB), no mês passado, está diretamente ligado ao esquema de corrupção na prefeitura de Bonito, desbaratado nesta semana por equipes do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Foi durante as investigações que resultaram na Operação Spotless, que deixou o prefeito de Terenos afastado por quase um mês na cadeia – antes de ser liberado pelo Superior Tribunal de Justiça e usar tornozeleira eletrônica – que os promotores do Gaeco chegaram ao empreiteiro Genilton da Silva Moreira. 

Dono de uma empreiteira envolvida no esquema de corrupção generalizada na prefeitura de Terenos, Genilton também mantinha relações com outras prefeituras, e o modus operandi era sempre o mesmo: licitações de cartas marcadas para o posterior pagamento de propina extraída dos contratos fraudulentos com a administração pública, que irrigava políticos e membros do 1º escalão dos municípios.

Mais precisamente, a teia de corrupção começou a ser desvendada durante a análise de dados digitais apreendidos na Operação Velatus, conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Terenos.

No dispositivo eletrônico de Genilton da Silva Moreira, empresário residente em Terenos, foram descobertas provas de outras infrações penais, que, com autorização judicial, foram compartilhadas e deram origem à investigação em Bonito.

O esquema em Bonito

Na deflagração da Operação Águas Turvas, que estabelece um contraponto às águas cristalinas, motivo de o município distante 290 quilômetros de Campo Grande ser conhecido no mundo inteiro, quatro prisões preventivas foram decretadas para agentes públicos e empresário diretamente implicados.

Edilberto Cruz Gonçalves, secretário municipal de Administração e Finanças de Bonito; Carlos Henrique Sanches Corrêa, arquiteto e fiscal de obras públicas (o “medidor” do município); Luciane Cíntia Pazette, chefe (diretora) do setor de Licitações e Contratos de Bonito; e Genilton da Silva Moreira, empresário que operava entre Terenos e Bonito, peça-chave na articulação das fraudes.

Esses servidores eram responsáveis por funções estratégicas no processo licitatório: o secretário de finanças tinha influência na liberação orçamentária e na autorização de pagamentos; o fiscal de obras fazia vistorias, medições e emitia pareceres técnicos; e a chefe de licitação tinha acesso antecipado aos editais e tinha poder de definição de exigências que beneficiavam as empresas escolhidas.

O esquema de corrupção em Bonito se dava em contratos de pequenas obras, cujas licitações eram feitas por meio de carta convite, na maioria das vezes. A maioria das obras era para manutenção de pontes de madeira ou reforma de quadras e ginásios esportivos.

Em um dos casos, o arquiteto e “medidor” das obras, Carlos Henrique Sanches Corrêa, enviou a medição de uma obra antes mesmo dela ser licitada.

Propinas e transações

A investigação aponta que, em Bonito, os pagamentos de propina passaram dos R$ 100 mil, repassados por Genilton Moreira ao secretário Edilberto Cruz Gonçalves em diferentes momentos.

Por meio de conversas interceptadas e análise de extratos, foi comprovado que, após a prefeitura efetuar pagamentos às empresas ligadas a Genilton, havia solicitações explícitas de “vantagens” por parte de Edilberto, que encaminhava chaves Pix e indicava intermediários para receber os valores.

Em um caso, após obra de manutenção em pontes no valor declarado de R$ 457 mil por parte da prefeitura, foi identificada mensagem de Genilton confirmando repasse de propina: “Deu certo lá, viu, eu esqueci de te avisar aí”.

Quanto ao fiscal de obras, Carlos Henrique Sanches Corrêa, há evidências de que ele recebia dicas e solicitava pagamentos. Em uma troca de mensagens em dezembro de 2021, ele enviou ao empresário a medição da obra e disse “fica a dica”, ao que Genilton respondeu ironicamente: “O Natal vem pra todos” – frase interpretada pelas investigações como aceno à propina.

Já Luciane Cintia Pazette teria fornecido acesso privilegiado ao empresário: antecipava minutas de editais, compartilhava exigências técnicas e colaborava para moldar os instrumentos licitatórios de modo a favorecer as empresas do esquema.

Terenos

Nas investigações em Terenos, foi revelado que Genilton participou de três licitações fraudulentas e que teria sido designado pelo prefeito e por agentes públicos para modelar orçamentos e manipular os processos com o prefeito da cidade e membros do primeiro escalão.

Coutinho

No esquema de corrupção, apareceu membro de uma família conhecida das investigações do Ministério Público: Sérgio Duarte Coutinho. O empresário, segundo o Gecoc, atuou como intermediário financeiro dos repasses de propina.

De acordo com as apurações, ele recebeu valores transferidos por Genilton como parte da distribuição ilícita, servindo como peça de trânsito entre o empresário e os servidores públicos.

Genilton da Silva Moreira pagou R$ 15 mil em propina para Edilberto Cruz Gonçalves, utilizando Sérgio Duarte Coutinho como intermediário.

O histórico de Coutinho é notório: seus filhos já foram alvos de operações de combate à corrupção, o que sugere que ele atuava em estruturas já acostumadas a movimentar recursos ilícitos em contratos públicos estaduais ou municipais.

CAMPO GRANDE

Com 12 viaturas novas, prefeitura insiste em ambulâncias de aluguel e entra na mira do MP

Entre dezembro de 2024 e abril de 2025 Campo Grande recebeu a doação de uma dúzia de novas ambulâncias, mas a Capital é apontada por ainda operar dez viaturas alugadas

10/10/2025 11h50

Entrega de ambulâncias do SAMU ao município em abril deste ano

Entrega de ambulâncias do SAMU ao município em abril deste ano Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Após o Conselho Municipal de Saúde e a bancada sul-mato-grossense apontar que Campo Grande seguiu com o uso de ambulâncias alugadas, mesmo com 12 novas viaturas doadas pelo Ministério, o município chefiado por Adriane Lopes (PP) agora é alvo de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar o assunto. 

Toda essa movimentação para apurar a ociosidade das novas ambulâncias partiu de representações formais dos deputados federais, Geraldo Resende (PSDB) e Camila Jara (PT), e do Conselho Municipal de Saúde (CMS), presidido por Cleonice Alves Albres. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, em meados deste ano o MPMS instaurou a notícia de fato para apurar esse caso de novas paradas e uso de viaturas alugadas, ressaltando os principais problemas dessa situação, que além de gerar gastos excessivos também compromete a conservação dos veículos doados. 

Agora, em 08 de outubro, foi assinada a instauração do inquérito civil, pelo Promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, oficiando da notícia de fato: o Município de Campo Grande; Câmara Municipal; os representantes e a Procuradoria-Geral de Justiça. 

Entenda

Sobre a situação das ambulâncias em Campo Grande, através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi anunciado em novembro de 2024 a vinda de 20 novas ambulâncias para Mato Grosso do Sul, das quais a maior parte (seis no total) seriam destinadas para a Capital. 

Com os recursos Viabilizados pelo parlamentar do Partido dos Trabalhadores (PT), Vander Loubet, à época Campo Grande já havia "gestado" o contrato por aluguel de ambulâncias por nove meses, quando sinalizada uma mudança para a situação. 

Sem regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, a vencedora do licitação para atender a demanda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi a "A&G Serviços Médicos", encarregada da manutenção das ambulâncias a serem usadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Essas seis ambulâncias em questão foram recebidas em dezembro do ano passado, com outras sete entregues no dia 25 de abril de 2025, compra essa também garantida com recursos federais. 

Essas sete ambulâncias para Campo Grande foram entregues no lançamento inédito do "Samu Indígena", representando um investimento de R$ 2.734.000,00, oriundos do Ministério da Saúde/ Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Dessa leva, Segundo a prefeitura, são seis ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado, com o primeiro tipo de veículo equipado com torniquetes, faixas, ataduras, prancha rígida para acidente e redblock, composta por  técnico de enfermagem e um condutor socorrista. 

Já o  veículo de suporte avançado tem equipamentos complexos e possui as características de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI): ventilador mecânico, monitor, intubação e bombas de infusão, composta por um médico, enfermeiro e condutor socorrista. 

Porém, cerca de dois meses antes dessa entrega, durante audiência quadrimestral na Câmara de Campo Grande a então secretaria de Saúde, Rosana Leite, confirmou que essas novas ambulâncias seria o principal condicionante para revisão do contrato do aluguel de viaturas. 

Na ocasião Rosana explicou que o processo de locação de 10 viaturas seria revisto graças às sete novas ambulâncias e consequente renovação da frota, o que foi chegou a ser confirmado pela própria prefeita em 25 de abril, o que poderia gerar uma economia de quase dois milhões de reais. 

Empacada no emplacamento

Diferente do imaginado, as novas ambulâncias não resolveram o problema de imediato, já que as viaturas ficaram meses empacadas em uma verdadeira novela no processo de emplacamento. 

Em 18 de junho houve a primeira tentativa de contratação direta para o emplacamento dos veículos hospitalares, que fracassou devido a falta de um interessado.

Esse problema só se resolveu com a contratação direta em 30 de junho da empresa Placas do Xefe, que fica na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande, com a prefeitura "correndo contra o tempo" antes que chegasse o fim do prazo de locação das demais ambulâncias. 

Ainda no início de junho a própria chefe do Executivo de Campo Grande, Adriane Lopes, chegou a afirmar que é mais barato ao município locar os veículos do que manter uma frota própria

“Manter uma ambulância própria custa, em média, R$ 35 mil por mês. Com a locação, pagamos R$ 15.800 por unidade, já com seguro, com troca e substituição imediata, se necessário. É bem mais barato alugar do que manter uma frota própria, especialmente em uma situação emergencial como a que enfrentamos”, disse.

Adriane Lopes inclusive prometeu que, com o fim do contrato, em 8 de julho já estariam totalmente "documentadas, asseguradas e prontas para atender a população", já que o Samu trata-se de um serviço que a chefe do Executivo diz que não pode ter a qualidade reduzida. 

"Nós conseguimos recuperar o padrão do atendimento e não vamos permitir que ele volte a ser como era antes, com falhas no socorro”, complementou Adriane, afirmando que o município contava com 22 ambulâncias em circulação.
**(Colaborou Felipe Machado)

 

MENTIRA RELÂMPAGO

Homem inventa sequestro para esconder de esposa que estava no bar

Apesar de ser 'só uma mentira', pena para crime de falsa comunicação pode ter detenção de 1 até 6 meses

10/10/2025 11h15

Homem pode pegar pena de 1 a 6 meses por tentar esconder da esposa que estava no bar

Homem pode pegar pena de 1 a 6 meses por tentar esconder da esposa que estava no bar Divulgação

A Polícia Civil de Campo Grande, divulgou nesta sexta-feira o fim do mistério de um sequestro relâmpago registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

O homem que disse ter sido vítima de um roubo agressivo, seguido de sequestro e mantido sob ameaça após receber ligação sobre o paradeiro da sua motocicleta furtada. Na intenção de ir atrás da localização enviada, o homem foi atraído até o bairro Jardim Los Angeles e teria sido abordado por três indivíduos, que seriam seus sequestradores.

Segundo o relato da ‘vítima’, os três homens exigiram dinheiro para devolver seu veículo, colocaram um saco preto em sua cabeça para tapar sua visão e o manteve sob ameaça. Ele ainda teria sido conduzido até o seu próprio carro até uma estrada deserta, local onde o abandonaram e o deixaram passar a noite.

Após investigações policiais, o homem, até então considerado vítima, confessou e assumiu que inventou a história para não precisar justificar e contar a verdade à sua esposa.

O homem revelou que passou a noite inteira em um bar, durante todo o período que o suposto sequestro relâmpago teria ocorrido.

Mesmo com sua confissão, a Polícia Civil instaurou procedimento para responsabilizar o homem por falsa comunicação de crime. Considerada infração penal, a comunicação falsa representa grave desvio de recursos públicos, além de comprometer o trabalho policial.

Previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro: “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”, pode levar a pena de detenção de 1 a 6 meses, multa, ou prestação de serviços à comunidade até pagamento de cestas básicas, a critério do juiz. 

