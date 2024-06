MS apresenta aumento na umidade do ar após semanas em alerta

SAÚDE

Comparação entre vagas de concurso e déficit apresentado pela Diretoria do Hospital mostra que há o total de 83 técnicos em falta e ainda a necessidade de 30 enfermeiros

Ainda que homologação do concurso SAD/Funsau esteja prevista para julho, das 279 vagas para o HR, 30 são para enfermeiros e outras 52 para cargo de técnico| Gerson Oliveira/Correio do Estado

Ministério Público Estadual busca, junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado (COREN/MS), apurar a falta de profissionais de enfermagem no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, já que o déficit é apontado mesmo após contratação de 40 enfermeiros e outros 82 desses profissionais, previstos na homologação do concurso que deve sair no fim do próximo mês.

Vale lembrar que ainda em março foi lançado processo seletivo simplificado, com objetivo de contratar 40 enfermeiros homologado logo em abril, aliado ao fato que Secretaria de Estado de Saúde (SES), ainda em janeiro de 2024, tornava público o edital de concurso público para a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), através da Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Esse concurso trouxe 279 oportunidades abertas para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, com previsão da homologação de Provas e Títulos prevista para o próximo dia 30 de julho, "com expectativa de ampliação das vagas ofertadas e reposição de servidores nos quadros defasados", cita o MPMS.

Entretanto, conforme evidenciado pela Diretoria de Enfermagem do HRMS, ainda em 13 de maio deste ano, pesava o déficit de 135 técnicos de enfermagem e 60 enfermeiros, um total de 195 profissionais, "ainda após a admissão de 28 enfermeiros em virtude de processo seletivo de contratação", cita o MPMS.

Nem com concurso

Ainda que a homologação do concurso SAD/Funsau esteja prevista para o próximo mês, das 279 vagas, 30 são destinadas para enfermeiros e outras 52 para o cargo de técnico de enfermagem, com as demais voltadas, entre outras funções, para ocupações como:

Fisioterapeuta – 15

Farmacêutico – 10

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente Condutor de Veículos – 5

Ou seja, se comparado com o déficit apresentado pela Diretoria de Enfermagem do Hospital Regional, mesmo após a contratação dos 40 enfermeiros, há o total de 83 técnicos em falta e ainda a necessidade de 30 enfermeiros, para que fatos como a sobrecarga de funções continuem acontecendo na unidade.

Como evidenciado na "notícia – fato" que baseou as movimentações do Ministério Público, ainda em fevereiro deste ano a falta de profissionais sentida era de aproximadamente 300 técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Há cerca de 20 dias o Correio do Estado relatou e acompanhou as denúncias de insalubridade e negligência médica feitas por uma mãe, a qual o filho passou aproximadamente um mês internado no Hospital Regional.

Aos 16 dias de vida, a criança foi levada ao HRMS com um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que evoluiu posteriormente para uma pneumonia e fez mãe e bebê passarem duas semanas no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

Passando por demais setores como o de enfermaria; tomografia, entre outros, ela relata que teve de lidar com um aparelho de tomografia estragado, que ocasionou um jejum desnecessário em seu filho, além de atrasos e "mal-entendidos".

"Desde meia-noite deixaram meu filhinho sem mamar, ele chorou a madrugada inteira. Ficou de jejum até 11 horas da manhã, para mandarem uma residente me avisar que não estava marcado o procedimento, que ele foi agendado para o dia 11", relatou à época.

Na manhã desta quarta-feira (26) a SES foi questionada sobre quais os caminhos para a solução da falta de profissionais, além de quanto tempo Unidade terá que lidar com a sobrecarga de profissionais e consequente impacto na assistência aos pacientes, porém, até o fechamento dessa matéria não foi obtido retorno.

Assine o Correio do Estado