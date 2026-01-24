Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DADOS

MS atinge cinco anos sem registrar policiais mortos em serviço

De 2015 a 2025, apenas dois profissionais de segurança morreram trabalhando no Estado, o que coloca Mato Grosso do Sul com o menor índice entre as unidades federativas

Felipe Machado

24/01/2026 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em 2025, Mato Grosso do Sul foi um dos poucos estados que não registraram mortes de policiais ou profissionais de segurança em serviço, fato que não é novidade, já que há cinco anos o Estado não apresenta ocorrência do tipo.

Segundo o Painel de Indicadores Estatísticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Mato Grosso do Sul se juntou a outras cinco unidades federativas que não tiveram policiais mortos em confronto no ano passado, são eles: Acre, Paraná, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

Porém, o Estado se destaca também por outro, este mais longevo, que é que foram registradas somente duas mortes em serviço nos últimos 10 anos, colocando-o como a unidade federativa com a menor quantidade de ocorrências do tipo no período analisado.

De 2015 a 2025, o Brasil registrou 2.753 policiais mortos em serviço, com o Rio de Janeiro liderando a estatística, com 692, seguido por São Paulo (490) e Pará (325). Somente no ano passado, foram 180 profissionais que vieram a óbito, o que assegura uma média de uma morte a cada dois dias.

Por instituição, os policiais militares foram os maiores alvos, com 2.127 mortos nos últimos 10 anos. Em seguida, aparecem policiais civis, com 338, e policial penal, com 120. Por sexo, os profissionais masculinos são responsáveis por 96,95% das ocorrências, enquanto as profissionais femininas apresentaram 3,27%.

Em julho do ano passado, a Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei que determinou que famílias e herdeiros de policiais mortos em serviço sejam indenizadas em R$ 100 mil.

Caso o profissional não morra em serviço, mas se tornou incapacitado permanentemente para exercer a atividade própria da carreira, ele será indenizado em R$ 50 mil. Os valores serão pagos pelos governos federais, estaduais e municipais, conforme consta no relatório.

Mais números

No painel também é possível visualizar os dados de suícidio de profissionais de segurança. Neste quesito, entre 2015 e 2025, Mato Grosso do Sul registrou 14 casos de um total de 1,3 mil no Brasil inteiro.

Destes 14, quatro foram em 2025, mesmo número do que o apresentado no ano anterior, média elevada em comparação com os outros períodos. Por incorporação, metade dos casos são de policiais civis, enquanto cinco ocorrências foram de policiais militares e os outros dois de policiais penais.

Em 2024, a professora Marina Rezende Bazon, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP), falou sobre o aumento do número de suicídios de policiais no País.

“Os policiais estão em constante contato com vários fatores de estresse, como mazelas e contradições sociais, extrema violência, sobrecarga e condições precárias de trabalho, que criam um cenário difícil para esse profissional”, disse ao jornal da USP.

Além disso, a especialista também destacou a sobrecarga de trabalho, o que é outro fator de estresse.

“Os modelos de trabalho, com várias horas de atuação e com horários de folga reduzidos, além de salários, em sua maioria, baixos, obrigam os policiais a fazer horas extras ou bicos. Esse problema afeta principalmente os policiais de menor patente”, afirmou.

Outro lado

Ainda de acordo com o painel do Ministério, outro dado que chama atenção são as mortes por intervenção policial: os casos caíram de 86 para 59 no ano passado, uma redução de 31,40%. Nos últimos 10 anos, foram 730 ocorrências, com o recorde em 2020, quando foram catalogadas 134 casos.

No Brasil, já são 59 mil mortes por intervenção policial de 2015 a 2025, com uma média de 6,3 mil por ano de 2020 até agora. Rio de Janeiro, com 12.348, e São Paulo, com 8.162, lideram a lista do período.

Saiba

Vale destacar que todos os dados sul-mato-grossenses enviados ao Painel de Indicadores Estatísticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS).

Assine o Correio do Estado

Cidades

Concurso da UFGD oferece salários de até R$ 13,2 mil para professores universitários

Inscrições seguem até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet

24/01/2026 13h30

Compartilhar

Foto: UFGD

Continue Lendo...

Com 27 vagas e remuneração inicial que pode chegar a R$ 13.288,85, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de cargos da carreira do magistério superior. As inscrições seguem até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

Os salários variam de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, conforme a titulação exigida e o regime de trabalho, de 20 ou 40 horas semanais. Além da remuneração base, os docentes terão direito a auxílio-alimentação, no valor de R$ 587,50 para jornada de 20 horas e R$ 1.175,00 para 40 horas.

As oportunidades abrangem áreas como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outras especificadas no edital.

Do total de vagas ofertadas, 25% são destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), 3% a indígenas e 2% a quilombolas, independentemente da área. Também há reserva para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma a indígenas, uma a quilombolas e duas a pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com pagamento permitido até o último dia do período de inscrições, em qualquer agência bancária, dentro do horário de expediente bancário. 

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março, um domingo.

A prova didática será realizada nos dias 25 e 26 de abril, conforme edital específico dessa etapa. O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá entre 19 e 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho. Todas as informaçõessobre o edital podem ser conferidas aqui!

Assine o Correio do Estado

Cidades

CNU 2025: resultado da prova discursiva está disponível

Os resultados foram publicados em edição extra do Diário Oficial

24/01/2026 13h00

Compartilhar

Foto: Thomaz Silva / Agência Brasil

Continue Lendo...

O resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado pode ser consultado. As notas daqueles que participaram da segunda fase do concurso foram divulgadas em edição extra do Diário Oficial da União. 

De acordo com a publicação, a consulta individual ao resultado preliminar e o espelho de correção da prova discursiva estarão disponíveis para consulta em link específico disponibilizado no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.

A prova discursiva foi aplicada apenas às pessoas aprovadas na prova objetiva, que foi a primeira fase do concurso, que alcançaram a nota mínima necessária para a classificação para a segunda fase. 

Para os cargos de nível superior, a prova discursiva foi composta por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos. Já para os cargos de nível intermediário, a prova discursiva foi composta por redação em formato dissertativo-argumentativo, podendo totalizar 30 pontos.

A nota final não foi arredondada e foram desprezadas as frações inferiores ao centésimo na apuração da nota da prova discursiva. Aqueles que tiraram zero na prova discursiva serão eliminados do concurso. 

Recurso

Aqueles que não concordarem com a nota preliminar da prova discursiva poderão entrar com eventuais pedidos de revisão das notas a partir de 0h desta segunda-feira (26). De acordo com o edital do processo seletivo, o prazo de dois dias termina às 23h59 de terça-feira (27), observando o horário de Brasília. 

Os eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva devem ser interpostos na área do candidato, com login e senha da plataforma Gov.br.

O resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

CNU 2025

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), dos mais de 42 mil aprovados na primeira fase e, portanto, habilitados para fazer prova discursiva, cerca de 8,5 mil não compareceram a este segundo dia de provas, realizado em 7 de dezembro. Uma abstenção de aproximadamente 17%.

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

Entre as mais de 3,6 mil vagas, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as demais vagas (1.172) para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com pessoas inscritas de todos os estados brasileiros, de 4.951 municípios. As provas do certame foram aplicadas em dois dias, diferentemente do que ocorreu na primeira edição do concurso unificado, em 2024.

De acordo com o cronograma oficial, a previsão de divulgação do resultado, com as listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) é 20 de fevereiro.

Dúvidas

Informações sobre o Concurso Público Nacional Unificado 2025 podem ser obtidas pelo telefone 0800 591 0452 e pelo e-mail [email protected] e no edital público de abertura do concurso.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada