MS bate recorde de frio e vários municípios registram temperatura de um dígito

Sul-mato-grossense teve que tirar os casacos do armário nesta semana - MARCELO VICTOR

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A 40 dias do inverno, o frio já chegou com tudo no Estado.

Mais uma vez e pelo terceiro dia consecutivo , Mato Grosso do Sul bateu recorde de frio e registrou os termômetros mais baixos do ano.

O Estado contabilizou várias temperaturas de apenas um dígito em dezenas municípios.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), Iguatemi (1,7°C), Rio Brilhante (2°C), Amambai (2,1°C), Maracaju (3,7°C), Nova Alvorada do Sul (4°C), Laguna Carapã (4,1°C), Santa Rita do Pardo (4,3°C), Fátima do Sul (4,4°C), Naviraí (4,4°C) e Campo Grande (9,7°C) foram as cidades que registraram as menores temperaturas às 5 horas desta terça-feira (12).

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, Três Lagoas (9,2°C), Água Clara (6,9°C), Ribas do Rio Pardo (7,3°C), Anaurilândia (8,4°C), Angélica (6,6°), Itaporã (5,2°C), Dourados (5,2°C), Ponta Porã (6,5°C), Caarapó (4,8°C), Sete Quedas (5,5°C), Caracol (5,2°C), Porto Murtinho (7,5°C), Jardim (6°C), Bonito (5,5°C), Sidrolândia (5,5°C), Corumbá (11,9°C), Chapadão do Sul (11,2°C) e Cassilândia (10,5°C) também amanheceram extremamente geladas.

Os municípios que registraram geada são Santa Rita do Pardo, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Laguna Carapã, Caarapó, Naviraí e Iguatemi.

Esta é a primeira onda de frio de 2026. Massa de ar frio, que derrubou os termômetros em todas as regiões de MS, vai durar cinco dias, de sexta-feira (8) a quarta-feira (13).

Domingo (10), segunda-feira (11) e terça-feira (12) são dias de muito frio. Na quarta-feira (13) o clima gelado se despede e o tempo começa a esquentar. Na quinta-feira (14), o calor já volta com tudo. Logo, o fim de semana será quente no Estado, com termômetros variando entre 26 e 30°C.

Mas, na segunda-feira (18), nova frente fria avança pelo Estado e derruba novamente as temperaturas, mas, desta vez, não tão bruscamente como nessa semana.

“Amanhã temperatura sobe gradualmente mas na segunda-feira feira nova massa de ar polar derruba as temperaturas. Alerta mudança no tempo partir de domingo, vem mais frio por aí”, alertou o meteorologista Natálio Abrahão.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

ONDA DE FRIO

Onda de frio é um evento climático caracterizado por uma queda significativa na temperatura do ar, que permanece abaixo de um determinado limiar por vários dias consecutivos.

Também é caracterizada pelo arrefecimento do ar, com rápida queda de temperatura em um período de 24 horas. Esse fenômeno pode causar geada, e em alguns locais, até neve.

Normalmente, está associada à irrupção de ar muito frio causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar ou de alta latitude para latitudes mais baixas.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: