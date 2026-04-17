MS começa a distribuir 20 mil doses da vacina contra chikungunya

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Mato Grosso do Sul começou nesta sexta-feira (17) a distribuição de 20 mil doses da vacina IXCHIQ contra a chikungunya. As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (16) e fazem parte do plano estratégico do Governo Federal para frear a doença no Estado.

O imunizante será enviado, inicialmente, para os municípios de Dourados e Itaporã e já foram encaminhadas para as unidades de saúde municipais, que ficarão responsáveis pela operacionalização da vacinação.

“As doses chegam ao Estado e, após o recebimento na Rede de Frio, serão encaminhadas aos municípios de forma simultânea. Dourados e Itaporã iniciam juntos essa estratégia, com divisão proporcional das doses, e a execução da vacinação será feita pelos próprios municípios, conforme orientação do Ministério da Saúde”, explicou a coordenadora de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Paula Goldfinger.

Ao todo, Mato Grosso do Sul deve receber 46,5 mil doses da vacina. Destas, 43.530 serão destinadas a Dourados e outras 3 mil a Itaporã, conforme definido pelo Centro de Operação de Emergências (COE).

A vacina contra a chikungunya é de dose única e indicada para pessoas com idade entre 18 e 59 anos. Por se tratar de um imunizante de vírus vivo atenuado, há restrições: não deve ser aplicada em gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas ou com doenças crônicas descompensadas, além de indivíduos com histórico de reação alérgica grave a componentes da fórmula.

Boletim epidemiológico

De acordo com o último boletim da SES divulgado na última quinta-feira, já são 5.352 casos prováveis da doença em todo o Estado e 2.639 casos confirmados. Destes, 1.160 estão no município de Dourados. Dos casos confirmados no Estado, 46 são em gestantes.

Já foram confirmados 12 óbitos e outros dois estão em investigação. O número representa 63% das mortes pela arbovirose em todo País.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença causou 19 mortes no Brasil neste ano. Somente em Dourados, são 8 óbitos.

Municípios de MS com maior número de casos confirmados de Chikungunya / Fonte: SES

Reforço

Com o aumento dos casos em Dourados, o Governo de Mato Grosso do Sul também reforçou o atendimento médico, ampliando a capacidade de atendimentos nos hospitais e destinando 15 leitos exclusivos para pacientes com Chikungunya no Hospital Regional de Dourados (HRD).

Assim, o Hospital está equipado com 100 leitos, sendo 20 de UTI e 10 leitos adultos e 5 cinco pediátricos para pacientes com a doença.

Mesmo sendo uma medida temporária, ela visa garantir uma organização maior da assistência médica frente ao aumento dos casos.

Além disso, o Estado segue em monitoramento contínuo da epidemia na região através de reuniões diárias e acompanhamento dos indicadores.

"O cenário exige uma atuação integrada entre vigilância, assistência e imunização. Estamos trabalhando de forma articulada para reduzir casos e garantir resposta oportuna à população", explicou a superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho.

Ações também foram ampliadas em territórios indígenas, com o envio de equipamentos, aplicação de fumacê, borrifação, e atuação de equipes na identificação de criadouros e orientação à população.

O apoio busca controlar a disseminação e reprodução do mosquito Aedes aegypti, causador da Chikungunya, dengue e zika.

A orientação da secretaria é de eliminar água parada e buscar atendimento nas unidades de saúde ao surgimentos dos primeiros sintomas, como febre alta, dores intensas nas articulações, dor de cabeça e manchas na pele.



