Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LICITAÇÃO

MS contrata empresa por R$ 11 milhões para adequar 673 quilômetros de rodovias

Anteprojeto de engenharia visa estruturação de contrato CREMA, para adequação de capacidade e segurança em trechos rodoviários

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/10/2025 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), está contratando uma empresa especializada que elabore anteprojeto de engenharia para adequar 673,57 quilômetros de rodovias que cortam o Estado.

O projeto deve seguir diretrizes do Banco Mundial (BIRD), visando à estruturação de contrato CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias), na modalidade design, Build, Maintain (DBM), para adequação de capacidade e segurança em trechos rodoviários.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de comunicação do Governo de MS, via e-mail, para saber quais rodovias serão contempladas, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

O valor da licitação está estimado em R$ 11.556.595,58. A licitação será aberta em 12 de dezembro, às 8h30min, neste site.

O critério de julgamento é técnica de preço. O modo de disputa é fechado. O regime de execução é empreitada por preço global.

O aviso de licitação foi publicado nesta sexta-feira (17), na página 146 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

Veja o trecho redigido:

AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO

A AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL comunica aos interessados que, através do Agente de Contratação, designado pela Portaria “P” AGESUL nº 177, de 14 de agosto de 2024, devidamente autorizado pelo Autoridade Competente, nos termos da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais alterações, que realizará a licitação abaixo discriminada: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 114/2025 – DLO/AGESULPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79.011.584-2025OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO REFERENCIAL DE ENGENHARIA, CONFORME DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL (BIRD), VISANDO À ESTRUTURAÇÃO DE CONTRATO CREMA, NA MODALIDADE DESIGN, BUILD, MAINTAIN (DBM), PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA EM TRECHOS RODOVIÁRIOS, TOTALIZANDO 673,57 KM.VALOR ESTIMADO: R$ 11.556.595,58 (Onze milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

MEIO AMBIENTE

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após reabilitação

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento

17/10/2025 11h00

Compartilhar
Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), reintroduziu na natureza sete  macacos-prego (Sapajus cay), que  passaram por um extenso processo de reabilitação nas dependências do CRAS, onde foram acompanhados por uma equipe de biólogos e veterinários.

Durante esse período, os animais reaprenderam a buscar alimento, reconhecer sons da floresta e conviver em grupo, em um ambiente controlado que simula as condições naturais. Após o tratamento, eles foram soltos na Fazenda Santa Sofia, no município de Aquidauana. A ação marca mais uma etapa do trabalho contínuo de reintrodução de fauna silvestre conduzido pelo Estado, voltado à recuperação, monitoramento e preservação de espécies nativas do Pantanal.

A iniciativa contou com o apoio do Refúgio Santa Sofia, onde funciona o Onçafari, parceiro nas ações de conservação e pesquisa na região pantaneira. A soltura foi planejada para o período pós-seca, quando há maior disponibilidade de frutos e recursos alimentares, fator que aumenta as chances de adaptação e sobrevivência no habitat natural.

“O processo de reabilitação é feito de forma gradual, para minimizar o estresse e garantir que os animais estejam aptos a retomar seus comportamentos naturais. É uma etapa que requer técnica, observação e tempo”, explica Aline Duarte, gestora do CRAS.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o trabalho simboliza o esforço contínuo do Estado em garantir a preservação da fauna nativa e o uso da ciência como ferramenta de gestão ambiental.

“O CRAS e o Hospital Ayty representam uma política pública consolidada de cuidado com os animais silvestres. O uso de tecnologias de rastreamento e o acompanhamento científico fortalecem a proteção da biodiversidade e ampliam o conhecimento sobre as espécies do Pantanal”, destacou André Borges.

Monitoramento

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento do grupo em seu ambiente natural.

Os dispositivos registram deslocamentos, áreas de uso, formação de grupos e padrões de alimentação. Esses dados serão analisados por pesquisadores e técnicos do Imasul para avaliar o sucesso da reintrodução e aprimorar futuras ações de soltura.

“O monitoramento é fundamental para compreender como esses animais se comportam no retorno à natureza e para aperfeiçoar os protocolos de reabilitação”, destacou a bióloga Márcia Delmondes, integrante da equipe técnica do CRAS.

Antes da liberação, todos os indivíduos passaram por avaliações clínicas e laboratoriais completas. Os testes confirmaram resultados negativos para Anaplasma sp., Babesia sp., Clostridium perfringens e Leptospira sp., garantindo que os animais estavam em condições sanitárias seguras para o retorno à natureza.

O trabalho contou com o suporte do Hospital Ayty, unidade do Imasul equipada com centro cirúrgico, laboratório, sala de esterilização, raio-X e farmácia veterinária, que oferece atendimento integral à fauna silvestre em reabilitação no Estado.

Origem dos animais

Os sete macacos têm origens diversas, provenientes de resgates, apreensões e entregas voluntárias. Alguns chegaram ao CRAS debilitados ou com comportamento dependente de humanos, exigindo meses de readaptação. Outros foram retirados de cativeiro doméstico e precisaram reaprender a formar grupos e responder a estímulos naturais.

Durante a reabilitação, os técnicos monitoraram o desenvolvimento físico e social de cada indivíduo, definindo o momento adequado para a soltura em grupo — condição ideal para a espécie Sapajus cay, que vive em bandos organizados e cooperativos.

A médica-veterinária Jordana Toqueto, também do CRAS, explica que o uso dos colares de rastreamento possibilita uma avaliação contínua e científica da readaptação dos primatas.

“Com os dados de GPS, conseguimos saber onde o grupo está se deslocando, se estão se alimentando adequadamente e se mantêm o comportamento natural da espécie. Esse tipo de acompanhamento é essencial para medir a efetividade do processo de reintrodução e garantir que o retorno à natureza ocorra de forma segura”, detalha Jordana.

Assine o Correio do Estado.

STALKING E REVENGE PORN

Homem é preso por perseguir e divulgar fotos íntimas de ex-namorada

Em Três Lagoas, suspeito foi preso em flagrante e pode pegar 5 anos de pena por crime de 'stalking' e 'revenge porn'

17/10/2025 10h20

Compartilhar
Homem é preso por 'revenge porn' e 'stalking' no munícipio de Três Lagoas

Homem é preso por 'revenge porn' e 'stalking' no munícipio de Três Lagoas Foto / Divulgação Polícia Civil

Continue Lendo...

Nesta última quinta-feira, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por perseguição e divulgação de fotos íntimas da ex-namorada. A apreensão aconteceu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.

O crime ocorreu via rede social, no município de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. A vítima, estava separada do homem há mais de um mês, e esteve em um relacionamento com ele por aproximadamente um ano.

No dia de ontem, a mulher de 37 anos compareceu à Delegacia com a comprovação do crime cometido pelo ex-companheiro.

Na ocasião, o homem criou um perfil fake em uma rede social, em que adicionou os familiares, amigos e ex-namorado da vítima. Depois, publicou um vídeo íntimo na rede social, além de montagens ridicularizando a vítima.

O crime foi elencado como ‘pornografia de vingança’, ou ‘revenge porn’, em que a intenção do agressor é justamente, expor e humilhar a vítima com fim de vingança. Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018, a pena é de reclusão que vai de 1 a 5 anos, se o ocorrido não constituir outro crime, ou algum agravamento.

Além da publicação das fotos e vídeo, o homem tinha medidas protetivas impostas, e já não poderia ter nem adicionado a família e amigos da vítima. Devido à isso, o homem também foi autuado por perseguição, ou também chamado de ‘stalking’.

A prática de stalking, é considerada crime desde 2021, pela Lei n° 14.132 e pode ter pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa, ou maior pena a depender da gravidade do caso.

Após investigação, policiais civis localizaram e foram até a casa do suspeito para dar voz de prisão. Na Delegacia em seu interrogatório, o homem assumiu ter criado o perfil fake na rede social e ter realizado todas as postagens.

Após o episódio, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas reforçou o compromisso com a sociedade e pediu às mulheres vítimas de violência domésticas que não se calem.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 1 dia

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

3

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 23 horas

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 2 dias

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?