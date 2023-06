MS é estado que mais aderiu ao Sistema Nacional de Trânsito, de acordo com o Detran - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Durante o 11º Prêmio Cetran de Educação e Segurança no Trânsito, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS), Rudel Trindade, destacou que Mato Grosso do Sul é o estado que mais aderiu ao Sistema Nacional de Trânsito.

O Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) é vinculado tanto ao Detran/MS quanto à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. A entidade é responsável por promover ações educativas e de sensibilização no trânsito.

De acordo com Trindade, cerca de 95% dos municípios sul-mato-grossenses já estão integrados ao sistema. Ainda durante sua fala, o diretor-presidente apontou que isso não se trata de apenas uma questão burocrática, mas visa facilitar as ações do departamento dentro das cidades.

O diretor-presidente explica que a adesão ao sistema as ruas de um município são de responsabilidade da prefeitura desta determinada cidade e o Detran não pode levar suas ações para o local sem a permissão do Executivo Municipal.

“Mato Grosso do Sul ser o estado mais integrado no Sistema Nacional de Trânsito tem um impacto muito grande porque o Detran não pode entrar no município sem autorização do prefeito”, afirmou.

Ainda segundo sua fala, o acesso das cidades a esse sistema também traz facilidades para que o departamento saiba onde colocar os investimentos.

“Se um diretor de trânsito daquele município veio me procurar com um projeto é porque ele faz parte do sistema. Fazer esses investimentos é uma forma efetiva, prática e necessária para fazermos a segurança no trânsito”, finalizou Trindade.

O titular da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, também destacou que este é um número importante inclusive para a segurança pública de MS.

“Isso é importante para promover um trânsito seguro e todas essas ações de educação e prevenção no trânsito refletem em Mato Grosso do Sul e faz o estado referência nacional em segurança pública”, afirmou.

Videira ainda lembrou que na região de fronteira do Brasil com o Paraguai ainda há o fato de que veículos do país vizinho circulam pelas ruas do lado de cá, nas cidades que estão na região fronteiriça.

“Assim, as ações não devem ser integradas apenas só entre os estados e as forças policiais estaduais e federais, mas, também, com os países vizinhos. Neste sentido, existe um papel muito importante com aqueles que estão à frente da administração nas cidades vizinhas”, destacou.

O PRÊMIO

De acordo com o Cetran, o prêmio visa reconhecer trabalhos que promovam a compreensão dos cidadãos em relação ao comportamento e segurança no trânsito. Este ano, o tema foi “No trânsito, escolha a vida”.

Além da premiação, homenagem aos municípios participantes e autoridades presentes, o evento contou com palestra ministrada por especialista em trânsito.

Assine o Correio do Estado