MS está perto de universalizar acesso à internet nas escolas

O Censo Escolar 2025 indica que Mato Grosso do Sul está muito próximo da universalização do acesso à internet em escolas públicas de ensino básico. Segundo o estudo, divulgado no mês passado, o Estado deu um salto de 8,2 pontos percentuais em dez anos.
Em 2015, 91,5% das instituições públicas de ensino infantil, fundamental e médio estavam conectadas à internet em Mato Grosso do Sul. Em 2025, o percentual chegou a 99,6%. O percentual do Estado supera a média nacional, que registrou 93,1% em 2025.
Levando em conta apenas as instituições em áreas urbanas, a evolução em Mato Grosso do Sul foi de 95,4% para 99,9% entre 2015 e 2025 (4,5 pontos percentuais). Já nas áreas rurais, o avanço foi de 24,4 pontos percentuais: saiu do patamar de 73,9% em 2015 para 98,3% em 2025.
O mesmo fenômeno se refletiu em escolas indígenas e de educação especial. Nas indígenas, o avanço foi de 34,8 pontos percentuais, de 63,8% em 2015 para 98,6% em 2025. Na educação especial, o salto foi de 94,6% para 99,8% (5,3 pontos percentuais).
No plano mais diretamente conectado ao cotidiano dos estudantes em Mato Grosso do Sul, subiu 84 pontos percentuais (de 55,5% para 84%) o número de escolas públicas com internet disponível para atividades de ensino e aprendizagem entre 2019 e 2025, e cresceu 8,4 pontos percentuais (de 65,3% para 73,6%) o número de escolas com computadores disponíveis para alunos (desktops ou laptops) entre 2019 e 2025.
Segundo o governo federal, os avanços observados no Censo Escolar dialogam com um conjunto de políticas federais implementadas nos últimos anos para ampliar o acesso à internet nas escolas públicas.
Lançada em setembro de 2023, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec) articula ações voltadas à expansão do acesso à internet de qualidade, à melhoria da infraestrutura elétrica e de rede interna (Wi-Fi) e à promoção do uso pedagógico das tecnologias digitais.
Entre 2023 e 2025, foram destinados aproximadamente R$ 3 bilhões para ações de conectividade em escolas estaduais e municipais, em regime de colaboração com estados e municípios.
“Nós queremos a tecnologia na escola com fins pedagógicos, para auxiliar a aprendizagem do aluno e ser elemento complementar do professor. Há um esforço do governo de garantir 100% da conectividade para fins pedagógicos das escolas”, afirmou o ministro Camilo Santana (Educação).
A Estratégia opera de forma integrada. Combina expansão da infraestrutura, monitoramento técnico da qualidade da conexão e apoio às redes de ensino para garantir que o acesso esteja associado a condições efetivas de aprendizagem e uso pedagógico.
“O censo apresenta a conectividade em geral, mas ela pode ser para a sala do professor, para o diretor, para a área administrativa. O que queremos é que o professor possa transmitir um vídeo em sala. E é por isso que criamos a Estratégia de Conectividade de Escolas, e passamos de 45% em 2023 para 70% este ano”, completou Santana.
CENSO
O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)e contabiliza178,8 mil escolas de educação básica no Brasil.
A divulgação dosresultados de 2025 foi realizada em 26 de fevereiro de 2026. O levantamento apresenta dados sobre escolas, professores, gestores, turmas e alunos de todas as etapas e modalidades de ensino.
Matéria do Correio do Estado sobre o Censo Escolar já havia mostrado que Mato Grosso do Sul apresentou aumento no número de matrículas nas creches, enquanto o Ensino Fundamental e Ensino Médio registraram queda.