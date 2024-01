ÚLTIMO DIA

New York Circus, da tradicional família Perez, tem apresentação às 18h30 e noite encerra com flashback

Neste domingo encerra-se o mês de programações natalinas em Campo Grande, com direito a apresentações circenses, a partir das 18h30, feita pela tradicional família Perez, além de flashback que o campo-grandense poderá curtir na Vila Morena, que fica nos altos da Avenida Afonso Pena.

Popularmente conhecida como "Cidade do Natal", a rebatizada "Vila Morena" abriu suas portas para esse clima natalino ainda em 07 de dezembro, com a presença da banda gaúcha, Família Lima.

Além das mais variadas atrações artísticas durante esse um mês de evento, os campo-grandenses e quem passava pela Capital neste final de ano pôde curtir um espaço com praça de alimentação, casa do Papai Noel, presépio, árvore iluminada, assim como a Parada Natalina.

E se a Família Lima abriu a programação, a Perez encerra as atrações com o espetáculo "O Circo do Bolachinha", um musical variado e a presença de personagens conhecidos da cultura pop, como o Olaf da animação Frozen, um dos Transformers, além de palhaços e brincadeiras com o público.

“Minha esposa [Nayara] toma conta da parte de sonoplastia, de iluminação, figurinos. O meu filho Arthur Perez, de 15 anos, faz o Palhaço Bolachinha e realiza apresentações. A Manuela, de 11 anos, faz contorção e apresentação com bombolês. A Isabel também faz contorção e se apresenta no espetáculo, fazendo os personagens do Mickey e da Minnie. Tenho também a pequenina Sofia, de 5 anos, que fica no picadeiro e quase não se apresenta ainda, mas ela já quer participar, pois está no sangue dela fazer parte do circo”, esclarece Wagner Perez.

Ainda, o DJ Hila e Bonde do Flashback garantem os últimos embalos antes da Parada Natalina encerrar as atrações com chave de ouro, através do último desfile, marcado para começar às 21h.

Neste ano, a Construtora JCL Ltda. venceu a licitação de decoração natalina na Capital, pelo valor de R$ 2.291.416,94. Cabe pontuar que esse valor é 7,6% menor que o gasto de 2022 e a previsão é que o desligamento das luzes aconteça até o próximo dia 15 deste mês.

Acessibilidade

Como bem destaca a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (sectur), a Cidade do Natanl mais uma vez teve abertura especial para atender crianças com deficiência.

Em agradecimento, esses pais e mães elogiaram a disponibilidade de abrir em horário especial, que evite filas e aglomerações que causam agitação em algumas dessas crianças.

**(Com assessoria).

